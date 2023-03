Earthquake: जानिए क्या होता है रिक्टर स्केल, कितने बड़े भूकंप में गिर सकती है आपकी बिल्डिंग

Earthquake: मंगलवार देर रात दिल्ली-एनसीआर सहित समूचे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इस भूकंप का सेंटर अफगानिस्तान में हिंदू कुश क्षेत्र था. जानें रिक्टर स्केल क्या होता है और कितने बड़े भूकंप में आपकी बिल्डिंग गिर सकती है.

रिक्टर स्केल के बारे में जानें सबकुछ

Earthquake: मंगलवार देर रात 10.17 बजे दिल्ली-एनसीआर (Earthquake in Delhi NCR) समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप के बारे में जानकारी मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई और इसका केंद्र हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में था. भूकंप के तज झटके पाकिस्तान (Earthquake in Pakistan) और अफगानिस्तान (Earthquake in Afghanistan) में भी महसूस हुए.

भूकंप की तीव्रता को मामने के लिए जिस यंत्र या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं. कोई भी भूकंप कितना घातक हो सकता है, कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है, यह रिक्टर स्केल पर मापी गई उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है. भूकंप की तीव्रता के साथ ही उसकी गहराई भी मापी जाती है. भूकंप की तीव्रता और गहराई के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि यह कितना घातक हो सकता है. जितनी तीव्रता और कम गहराई पर भूंकप का केंद्र होगा, उतना ही ज्यादा नुकसान हो सकता है. चलिए आज जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है? रिक्टर स्केल क्या है? और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता सिर्फ 1 प्वाइंट बढ़ने से नुकसान कितना अधिक बढ़ सकता है.

रिक्टर स्केल क्या है?

सबसे पहले बेसिक प्रश्न कि रिक्टर स्केल क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मामने के लिए जिस मापक का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं. अमेरिकी भूकंपविज्ञानी चार्ल्स एफ रिक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने 1935 में इस तकनीक को विकसित किया था. भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर ऊंची-नीची लाइनों के रूप में दिखती है. हालांकि, आज के आधुनिक युग में भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कई अत्याधुनिक यंत्र और टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है. यह तकनीक भूगर्भीय हलचलों को बारीकी से पकड़ लेती है और हल्की से हल्की हलचल भी इनमें दर्ज हो जाती है. इसके बावजूद जब बात भूकंप की तीव्रता मापने की आती है तो रिक्टर स्केल के पैमाने पर ही इसकी गणना को लिखा और समझा जाता है.

हालांकि, हमेशा से ऐसा नहीं था. शुरुआती दौर में रिक्टर स्केल को मीडियम साइज के भूकंप को मापने के लिए तैयार किया गया था. इसके तहत 3 से 7 तीव्रता के भूकंपों को ही मापा जा सकता था. ऐसा होने से दो या दो से ज्यादा भूकंपों की तीव्रता और नुकसान का अंदाजा लगाना आसान होता था. आज के आधुनिक दौर में सिस्मोग्राफ को रिक्टर स्केल के अनुसार काम करने के लिए कैलिबर किया गया है और इसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को यूज में लाया जाता है.

आज तक का सबसे बड़ा भूकंप

आधुनिक सिस्मोग्राफ में अब उन छोटे-छोटे भूकंप की भी गणना होती है, जिन्हें पहले मापा नहीं जा सकता था. इन भूकंपों से किसी तरह का नुकसान नहीं होता और इनमें से ज्यादातर तो किसी को महसूस भी नहीं होते. सिस्मोलॉजी के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया आज तक का सबसे बड़ा भूकंप 8.6 तीव्रता का रिकॉर्ड किया गया है. यह भूकंप साल 1960 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में आया था. तब इस भूकंप की तीव्रता 8.6 मापी गई थी. 7 तीव्रता से अधिक के भूकंप में आपके शहरों की बिल्डिंग भरभराकर गिर सकती हैं.

इस तीव्रता के भूकंप में लहराती दिखेगी धरती

भूकंप की तीव्रता जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे इसके नुकसान करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है. भूकंप की तीव्रता में सिर्फ एक प्वाइंट की भी बढ़ोतरी का मतलब है कि जमीन से 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. इस तथ्य को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 तीव्रता के भूकंप में चार तीव्रता के भूकंप के मुकाबले 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. हालांकि, सैद्धांतिक रूप से रिक्टर पैमाने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन अब तक 8.6 तीव्रता से अधिक का भूकंप रिकॉर्ड नहीं किया गया है. माना जाता है कि 9 रिक्टर स्केल के भूकंप के दौरान अगर आप किसी मैदान पर खड़े हों तो आपको धरती लहराती हुई नजर आएगी.

रिक्टर स्केल पर भूकंप और उसकी तीव्रता को इस तरह से समझा जा सकता है. नीचे दिए गए चार्ट में आप यह भी समझ सकते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप कितना अधिक नुकसान कर सकता है और हर साल कितनी तीव्रता के कितने भूकंप आते हैं –

भूकंप की तीव्रता श्रेणी भूकंप का असर हर साल कितने भूकंप आते हैं 1.0 से 2.9 या कम तीव्रता माइक्रो आमतौर पर इनका पता नहीं चलता, मशीन में रिकॉर्ड होता है 1 लाख से ज्यादा 3.0–3.9 माइनर महसूस होता है, लेकिन नुकसान नहीं होता 12 हजार से 1 लाख तक 4.0–4.9 हल्का सभी लोग महसूस कर सकते हैं, हल्की टूट-फूट हो सकती है 2 से 12 हजार तक 5.0–5.9 मध्यक कमजोर बिल्डिंगों को कुछ नुकसान हो सकता है 200 से 2 हजार तक 6.0–6.9 तेज भूकंप भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा नुकसान हो सकता है 20 से 200 तक 7.0–7.9 भीषण भूकंप बड़े इलाके में बहुत अधिक नुकसान, कई लोगों की मौत हो सकती है 3 से 20 तक 8.0 या अधिक अत्यधिक भीषण बड़े इलाके में भारी नुकसान और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है तीन या इससे कम

