Samudrayaan क्या है? भारत का अगला और पहला महासागर मिशन, सारी डिटेल

Samudrayaan mission: अंतरिक्ष से चंद्रयांन मिशन, सूर्य मिशन से दुनिया में बुलंदियों पर छाए भारत का एक नया और अपने तरह का पहला और अगला मिशन (next Mission) है और यह भारत का अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान (Samudrayaan) है. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल ‘सॉफ्ट-लैंडिंग’ हासिल करने के बाद, भारत अब गहरे समुद्र में खोज और जैव विविधता आकलन के लिए तीन मनुष्यों को समुद्र में 6 किमी की गहराई पर भेजने का लक्ष्य बना रहा है.

भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानवयुक्त सबमर्सिबल को अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में गहरे समुद्र में भेजेगा. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ((NIOT) द्वारा विकसित किया जा रहा समुद्रयान मिशन का समुद्रयान मत्स्य 6000 अगले साल बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाएगा. इसमें तीन सदस्यों को भेजने की योजना है. बता दें कि भारत दुनिया का छठवां देश है, जिसने मानव सबमर्सिबल बनाई है. इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन मानव सबमर्सिबल बना चुके हैं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NOIT)पहुंचे, जहां अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के तहत विकसित किए जा रहे समुद्रयान मिशन के समुद्रयान ‘मत्स्य 6000’ का निरीक्षण किया. उन्होंने ‘मत्स्य 6000’ की तस्वीरें साझा कीं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सोमवार को ‘मत्स्य 6000’ की तस्वीरें साझा कीं है और लिखा…अगला है “समुद्रयान”..यह चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)में निर्माणाधीन ‘मत्स्या 6000’ सबमर्सिबल है. भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन ‘समुद्रयान’ में गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए एक पनडुब्बी में 6 किलोमीटर समुद्र की गहराई में 3 मनुष्यों को भेजने की योजना है. यह परियोजना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगी. डीप ओशन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘ब्लू इकोनॉमी’ दृष्टिकोण का समर्थन करता है और देश की आर्थिक वृद्धि, आजीविका और नौकरियों में सुधार और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की परिकल्पना करते हैं.