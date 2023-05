Hindi Explainer

आजादी का प्रतीक 'सेंगोल' अब तक कहां था? कैसे PM मोदी को आ गई इसकी याद- यहां जानें पूरी Inside Story

आइये जानते हैं कि आजादी के समय के गौरव के प्रतीक सेंगोल कैसे अंधकार में विलीन हुआ और फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वैभव लौटाया. जी न्यूज के रिपोर्टर रवींद्र कुमार ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की है...

सेंगोल को नए संसद भवन में किया जाएगा स्थापित... (Photo: ANI)

What Is Sengol: नये संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संसद भवन (New Parliament Building) का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर संसद भवन में आजादी के प्रतीक सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा. आइये जानते हैं कि आजादी के समय के गौरव के प्रतीक सेंगोल कैसे अंधकार में विलीन हुआ और फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वैभव लौटाया. ये कहानी गर्व करने वाला तो है ही साथ ही यह हैरान और परेशान करने वाला भी है. यहां जानिये क्या है सेंगोल की इनसाइड स्टोरी…

आजादी का प्रतीक

1947 में देश को आजादी मिलने की घोषणा कर दी गई थी, बस औपचारिकता पूरी होनी थी. इस बीच एक दिन आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद के लिये नामित हो चुके पंडित जवाहर लाल नेहरू से एक अजीब सा सवाल किया. ‘मिस्टर नेहरू, सत्ता हस्तांतरण के समय आप क्या चाहेंगे…कोई खास प्रतीक या रिचुअल का पालन करेंगे? अगर आपने मन में कुछ हो तो हमें बताइये! नेहरू असमंजस में फंस गए, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले कुछ सोचा नहीं था. फिर भी उन्होंने माउंटबेटन को कहा कि मैं आपको बताता हूं.

सी राजगोपालचारी की मेहनत

इसी उधेड़बुन में नेहरू ने उस समय के वरिष्ठ नेताओं से इसे लेकर विचार-विमर्श किया कि क्या करना चाहिए? तब नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी सी राजगोपालचारी (राजाजी) को. राजाजी ने कई धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को देखा, पढ़ा और जाना. इसी बीच उनको चोल साम्राज्य के एक प्रतीक के बारे में जानकारी हुई. भारतीय स्वर्णिम इतिहास में चोल साम्राज्य का अपना ही नाम रहा है. उस साम्राज्य में एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में सत्ता जाती थी तो राजपुरोहित एक ‘राजदंड’ देकर उसका सम्पादन करते थे. एक तमिल पांडुलिपि में वो प्रतीक चिन्ह यानी ‘राजदंड’ का चित्रण उनको मिल गया. उसे लेकर वह नेहरू के पास गए. नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं से विमर्श कर उसपर हामी भर दी.

किसने बनाया था सेंगोल?

अब चुनौती थी उस ‘राजदंड’ यानी ‘सेंगोल’ को बनाने की. ‘राजाजी’ ने तंजोर के धार्मिक मठ से संपर्क किया. उनके सुझाव पर चेन्नई के एक ज्वेलर्स को इस ‘सेंगोल’ को बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया. 5 फुट का ये प्रतीक चांदी का बना. उसपर सोने की परत लगाई गई थी. इस प्रतीक चिन्ह के शीर्ष पर नंदी बने हुए थे, जिसे न्याय के रूप में दर्शाया गया. उस Vmmudi Bangaru chetti jewellers के 96 वर्षीय Vummidi Ethirajulu 28 मई को होने वाले संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद भी रहेंगे.

संसद भवन में कहां होगा स्थापित?

जब ‘सेंगोल’ तैयार हो गया तो उसे मठ के अधिनामो ने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया. उसे माउंटबेटन ने पुरोहितों को लौटा दिया. फिर इस प्रतीक को गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ और तब जाकर पंडित नेहरू ने इसे धारण किया. इस तरह ‘गुलाम भारत’ इस पवित्र प्रतीक चिन्ह ‘सेंगोल’ के साथ आज़ाद भारत बना. अब वही सेंगोल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन में स्थापित किया जायेगा. संसद के इस नए भवन में लोकसभा सदन में अध्यक्ष के आसन के ठीक ऊपर पीएम मोदी ये प्रतीक चिन्ह स्थापित करेंगे.

अब तक कहां था यह ‘सेंगोल’?

सवाल उठता है कि इतने सालों तक ‘सेंगोल’ का क्या हुआ था? कहा रखा गया था? इतने सालों बाद ही सरकार को कैसे इसकी याद आई और इसे ही क्यों चुना गया? जवाब हैरान करने वाला तो है ही, परेशान करनेवाला भी है. जानकारी के अनुसार ‘सेंगोल’ आज़ादी के समय सत्ता हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक के रूप में धारण किया गया था. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसे अपनाया था. हालांकि आजादी मिलने के बाद नेहरू शायद सत्ता और प्रशासन में मशगूल हो गए और ‘सेंगोल’ धूल फांकने लगा. यहां तक कि इसे दिल्ली में ठिकाना भी नहीं मिला.

जानकारी के अनुसार ये दिल्ली से इलाहाबाद पहुंच गया और वो भी नेहरू के पैतृक निवास यानी ‘आनंद भवन’ में रख दिया गया. यानी जो देश के गौरव का प्रतीक था, कहा जा सकता है कि वो तब नेहरू का निजी सामान बन गया. निजी जागीर आनंद भवन की शोभा बढ़ाने लगा. हालांकि जल्द ही इसे शोभा पात्र से भी हटा दिया गया. नेहरू के समय ही इसे 1960 में इलाहाबाद संग्रहालय में भेज दिया गया और इस तरह ‘सेंगोल’ भूले बिसरे गीत की तरह भुला दिया गया. ये संग्रहालय के किसी कोने में धूल फांकने लगा. न किसी को याद रहा और न किसी ने याद दिलाई इस पवित्र प्रतीक के बारे में. ये आज भी किसी के संज्ञान में नहीं आता अगर संसद का नया भवन नहीं बनता.

पीएम मोदी को कैसे आई ‘सेंगोल’ की याद

जब संसद का नया भवन तैयार हो रहा था पीएम इसकी बारीकियों पर करीबी नजर बनाए हुए थे. इसी बीच लगभग डेढ़ साल पहले किसी विशेषज्ञ / अधिकारी ने पीएम मोदी से ‘सेंगोल’ का जिक्र किया. पीएम मोदी तो है ही नई सोच, नई खोज को तलाशने या तराशने वाले. उन्होंने इसकी खोज और उसकी जांच करने को कहा. तब शुरू हुई 14 अगस्त, 1947 के सेंगोल को ढूंढने की. न कोई लिखित डॉक्यूमेंट और न ही कोई चश्मदीद. टेढ़ी खीर साबित होने लगा इसकी खोज. पुराने राजे रजवाड़ों के तहखानों और संग्रहलयों कि तलाशी ली गई. सभी संग्रहलयों में तलाशा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं. फिर खोजकर्ताओं को प्रयागराज संग्रहालय के एक कर्मचारी ने जैसे तब नया जीवन दे दिया, जब उसने कहा कि दंड जैसी कोई वस्तु को संग्रहालय के एक कोने में देखा है. खोजकर्ता तुरंत वहां गए. बहुत ही दयनीय स्थिति में थी ये ‘सेंगोल’. ये 3 महीने पहले की बात है.

पूरी तरह से की गई जांच-परख

‘सेंगोल’ मिलने की जानकारी पीएम मोदी को दी गई. उन्होंने इसकी पूरी तरह से जांच परख करने को कहा. 1947 से 1960 तक के तमिल अखबारों में इस प्रतीक के बारे में छपी आर्टिकल को खंगाला गया. विदेशी अखबारों को भी खंगाला गया. 1975 में शंकराचार्य ने अपनी जीवनी लिखवाई थी, उसमें इसके जिक्र का अध्य्यन किया गया. फिर ढूंढ़ते-ढूंढ़ते चेन्नई के उस ज्वेलर के पास पहुंचा गया, जिसने 1947 में इसे बनाया था. शुक्र था कि 96 वर्षीय ज्वेलर्स अभी जीवित थे. उन्होंने प्रयागराज के संग्रहालय से लाई गई ‘सेंगोल’ को दिखाया गया. ज्वेलर्स ने अपने हाथों से बनाई इस अद्वितीय कलाकृति को पहचान लिया और इस तरह से 1947 के पवित्र प्रतीक को नया जीवन मिल गया.

फिर से कराई गई मरम्मत

दयनीय स्थिति के कारण उस ‘सेंगोल’ को उसी ज्वेलर्स को ठीक करने के लिये दे दिया गया. जब 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर इसे स्थापित करेंगे तो गौरवशाली ‘सेंगोल’ का पुराना वैभव ही दिखाई देगा. मालूम हो कि ‘सेंगोल’ शब्द तमिल शब्द ‘सेम्मई’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘नीतिपरायणता.’

(रिपोर्ट: रवींद्र कुमार)

