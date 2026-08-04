WhatsApp ने कर दिया Account Ban? घबराएं नहीं, ऐसे करें Review Request और वापस पाएं अपना अकाउंट

WhatsApp Account Ban: स्मार्टफोन में WhatsApp मैसेजिंग ऐप का खूब इस्तेमाल होता है और यह ऐप हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. ऐसे में अगर अचानक आपका WhatsApp अकाउंट बैन हो जाए तो टेंशन होना स्वाभाविक है.

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WhatsApp Tips

WhatsApp अब पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल कामों में भी होता है इस्तेमाल.

WhatsApp के बिना एक दिन भी रहना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं.

अगर अचानक WhatsApp Account पर बैन लग जाए तो क्या करें?

WhatsApp Account Ban हो गया है तो जरूर करें ये काम.

WhatsApp Account Ban: आज के दौर में स्मार्टफोन उठाते ही जो पहला ऐप हम खोलते हैं, वह यकीनन WhatsApp ही होता है. सुबह की गुड मॉर्निंग विश से लेकर रात के जरूरी ऑफिशियल अपडेट्स तक, सबकुछ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है. चाहे दोस्तों से पर्सनल चैट करनी हो, बिजनेस की जरूरी फाइल्स शेयर करनी हो या दोस्तों-रिश्तेदारों से ग्रुप डिस्कशन-हर छोटे-बड़े काम के लिए WhatsApp हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि WhatsApp हमारी डिजिटल लाइफ की असली लाइफलाइन है.

अचानक बंद हो जाए तो WhatsApp अकाउंट तो…

लेकिन जरा सोचिए, जब आप किसी अर्जेंट काम के लिए फोन उठाएं और WhatsApp खोलते ही स्क्रीन पर अचानक ‘This account is not allowed to use WhatsApp’ लिखा दिख जाए, तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाना और घबराहट होना स्वाभाविक है. एक ही पल में पूरा कामकाज ठप महसूस होने लगता है और मन में कई तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है! अगर आपका अकाउंट अनजाने में या किसी गलतफहमी की वजह से बैन हुआ है, तो आप Review Request भेजकर इसे आसानी से Unban करवा सकते हैं.

व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने के मुख्य कारण

WhatsApp अकाउंट बैन होने के कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. WhatsApp अपने यूजर्स की सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नीतियों का पालन करता है. कई बार कुछ नियमों का पालन न करने की वजह से भी आपका अकाउंट इन कारणों से बैन हो सकता है, जैसे कि:

Spam या बल्क मैसेजिंग: एक साथ बहुत सारे अनजान लोगों को मैसेज या प्रमोशन भेजना.

Fake News या अफवाहें फैलाना: बिना जांचे-परखे भ्रामक या आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड करना.

Third-Party Apps का इस्तेमाल: WhatsApp Plus, GB WhatsApp जैसे अनधिकृत ऐप्स यूज करना.

अत्यधिक रिपोर्ट्स: अगर कई यूजर्स ने आपके नंबर को रिपोर्ट या ब्लॉक किया है तो भी अकाउंट बैन हो सकता है.

WhatsApp Ban Account को अनबैन कराने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

अगर आपका अकाउंट बैन हो गया है, तो ऐप के अंदर से ही Review Request सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1. ऐप खोलें और संदेश देखें

अपने फोन में WhatsApp ऐप ओपन करें. स्क्रीन पर आपको अकाउंट बैन होने का मैसेज दिखाई देगा.

2. Request a Review पर क्लिक करें

इसके बाद स्क्रीन के नीचे दिख रहे ‘Request a Review’ बटन पर टैप करें.

3. OTP दर्ज करें

फोन नंबर वेरिफाई करें और इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया 6-अंकों का वेरिफिकेशन कोड (SMS OTP) दर्ज करें.

4. डिटेल एंटर करें

स्क्रीन पर एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा. यहां संक्षेप में लिखें कि आपने WhatsApp के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और आपका अकाउंट गलती से बैन हुआ है.

5. Submit बटन दबाएं और प्रतीक्षा करें

अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें. WhatsApp की टीम आपके अकाउंट की समीक्षा करेगी. समीक्षा पूरी होने के बाद आपको ऐप में ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा. बता दें कि इसमें 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है.

ईमेल के जरिए WhatsApp Support से संपर्क करें

अगर आपको ऐप के अंदर Review का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप आधिकारिक ईमेल के जरिए भी मदद मांग सकते हैं: support@whatsapp.com पर एक ईमेल लिखें. जो कि इस तरह होगा:

सब्जेक्ट लाइन में लिखें: ‘Appeal for unbanning my WhatsApp account: +91 (अपना मोबाइल नंबर)’

ईमेल की बॉडी में अपना फोन नंबर लिखें और बताएं कि आप आधिकारिक ऐप का ही इस्तेमाल करते हैं और कोई नियम नहीं तोड़ा है.

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भविष्य में अकाउंट को बैन होने से कैसे बचाएं??

एक बार WhatsApp अकाउंट से बैन हटने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न करें जिसकी वजह से आपका WhatsApp अकाउंट फिर से बैन हो जाए. ऐसे में कुछ बातें आपके जरूर काम आएंगी जैसे:

हमेशा Play Store या App Store से असली WhatsApp ही डाउनलोड करें.

ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल सावधानी से करें.

बिना पुष्टि की गई बरों को आगे भेजने से बचें.

सवाल 1. क्यों बैन होता है WhatsApp अकाउंट?

जवाब: WhatsApp के नियमों की अनदेखी करने पर कंपनी आपका अकाउंट बैन कर देती है.

सवाल 2. क्या WhatsApp पर लगा बैन हट सकता है?

जवाब: जी, हां WhatsApp पर लगा बैन हट सकता है लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा.

सवाल 3. WhatsApp बैन होने के बाद मैसेज दिखते हैं या नहीं?

जवाब: जी, नहीं जब WhatsApp अकाउंट बैन होता है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते.

सवाल 4. WhatsApp का उपयोग करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स चलाना सही है?

जवाब: नहीं, ये गलती कभी न करें, क्योंकि इस गलती की वजह से भी WhatsApp बैन हो सकता है.