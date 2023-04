Hindi Explainer

कौन हैं बृजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ पहलवानों ने सड़क को ही बनाया 'अखाड़ा'? क्या हैं आरोप; सभी सवालों के जवाब हैं यहां

Who Is Brij Bhushan Sharan Singh: उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से BJP के सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं. बृजभूषण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है. (Photo- PTI)

Who Is Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन बीते तीन दिनों से जारी है. बुधवार को कई किसान संगठन, खाप नेता, राजनेता और महिला संगठन भी पहलवानों के समर्थन में धरना स्थल पहुंचे. देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation Of India) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रविवार को जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया था. बजरंग पूनिया (Bajrang Punia), साक्षी मलिक (Sakshi Malik), विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) समेत कई पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ओलंपिक और राष्ट्रमंडल में देश को कई मेडल दिला चुके इन पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं.

कौन हैं बृजभूषण शरण सिंह (Who Is Brij Bhushan Sharan Singh)

उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से BJP के सांसद हैं. बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है. छात्र जीवन से ही वह राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे. उनका युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा. कॉलेज के दौर में ही वे छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए और इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया. साल 1991 में पहली बार सांसद बने बृजभूषण शरण सिंह, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा पहुंचे. बृजभूषण शरण अब तक 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं. साल 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को शिकस्त दी. बृजभूषण शरण साल 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं. साल 2019 में उन्हें लगातार तीसरी बार इस पद पर चुना गया था.

6 बार के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह. (File Photo)

बृजभूषण शरण पर क्या हैं आरोप?

पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. पहलवानों ने यौन शोषण के अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही और मनमानी करने का भी आरोप लगाया है. जंतर-मंतर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवानों ने कहा कि वह मेंटल टॉर्चर से जूझ रहे हैं. इससे पहले भी जनवरी 2023 में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान जंतर-मंतर पर जुटे थे और अपनी बात रखी थी. उस समय खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने प्रदर्शन वापस ले लिया था. तब एक कमेटी का भी गठन किया गया था.

विवादों से रहा है पुराना नाता

66 साल के BJP नेता बृजभूषण शरण पर हत्या के प्रयास, डकैती, सबूतों को गायब करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं हालांकि उन्हें इनमें से किसी में भी दोषी नहीं ठहराया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक सिंह को विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी नामित किया गया था. वहीं, दिसंबर 2021 में उनका एक वीडियो सोशल माडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें रांची में अंडर-15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने एक एथलीट को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ दिया था.

बीते साल अगस्त में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप (World Wrestling Championship) के लिए 59 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो रहे ट्रायल को शुरू होने के महज 54 सेकंड बाद अचानक रोक दिया था. कारण यह था कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या के संतों के एक समूह को इसे शुरू करने से पहले आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था. पहलवानों के विद्रोह से ठीक एक महीने पहले बृजभूषण शरण को यूपी के गोंडा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण 1993 में समाजवादी पार्टी सरकार में यूपी के पूर्व मंत्री पर हमले से जुड़े 29 साल पुराने मामले में बरी कर दिया गया था.

बृजभूषण शरण सिंह (File Photo)

‘बयानवीर’ भी कम नहीं

बृजभूषण शरण ‘बिगड़े बोल’ के भी शहंशाह रहे हैं. उनके कई बयान पार्टी के लिए भी मुसीबत का सबब बन चुकी है. 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा. इसके अलावा फरवरी 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि ओवसी हमारा मित्र है. वह पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है. बीते साल अक्टूबर महीने में उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘योगीराज’ में आज विधायक और सांसद अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, किसी में जिगरा नहीं है. ऐसे कई बयान हैं जिनकी वजह से वह चर्चा में रहे हैं.

पहलवानों की पीएम से अपील

पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि ‘आप हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं?’ पहलवानों ने बुधवार को कहा कि वे हैरान हैं कि जब वे पदक जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन अब जब वे न्याय मांग रहे हैं तो उन्होंने उनकी दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं. ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी जी ‘बेटी बचाओ’ और ‘बेटी पढाओ’ के बारे में बात करते हैं और सबके ‘मन की बात’ सुनते हैं. क्या वे हमारे ‘मन की बात’ नहीं सुन सकते? जब हम पदक जीतते हैं तो वह हमें अपने घर आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत सम्मान देते हैं और हमें अपनी बेटियां कहते हैं. आज हम उनसे अपील करते हैं कि वह हमारे ‘मन की बात’ सुनें.’

समिति पर भी उठाए सवाल

गंभीर आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति के गठन के बाद धरना समाप्त करने के तीन महीने बाद पहलवानों ने फिर प्रदर्शन शुरू किया है. खेल मंत्रालय ने छह सदस्यीय निगरानी पैनल के निष्कर्षों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, जिसने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. पहलवानों ने कमेटी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मंत्रालय और कमेटी से तीन महीने से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वक्त मिल रहा है और न ही जवाब. उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन उसमें क्या है यह हमें पता नहीं.

