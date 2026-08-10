Explainer: नेतन्याहू ने क्यों ठुकराया 'गाजा पीस प्लान', क्यों कर रहे फिलिस्तीन राज्य का विरोध?

Gaza Peace Plan: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित 15-सूत्रीय गाजा शांति योजना को खारिज कर दिया है. उन्होंने गाजा या वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राज्य बनाने की संभावना को भी नकार दिया है और कहा है कि उनके पीएम रहते ऐसा नहीं होगा. नेतन्याहू के रुख ने गाजा में युद्धविराम के भविष्य और ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित 15-सूत्रीय गाजा शांति योजना को ठुकरा दिया है. नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से और “वास्तविक” रूप से हथियार नहीं छोड़ देता, तब तक इजरायल सेना कोई सैन्य वापसी नहीं करेगी. उन्होंने साथ-साथ या चरणबद्ध तरीके से सेना हटाने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है.
उन्होंने गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाने की संभावना को साफ तौर पर खारिज कर दिया और फिलिस्तीनियों के आत्म-निर्णय के अधिकार की दिशा में आगे बढ़ने वाले प्रावधानों का विरोध किया है.
कैबिनेट मंत्रियों को संबोधित करते हुए, नेतन्याहू ने ज़ोर दिया कि इज़राइल को अपनी मुख्य सुरक्षा ज़रूरतों की रक्षा करनी चाहिए और अस्वीकार्य शर्तों के मामले में अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, भले ही उसे अमेरिका जैसे करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के दबाव का सामना करना पड़े।
नेतन्याहू का कहना है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है. उनका मानना है कि ऐसी इकाई… एक शांतिपूर्ण पड़ोसी के बजाय इजरायल उग्रवादी समूहों के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल होती है.
नेतन्याहू देश में अपना राजनीतिक समर्थन बनाए रखने के लिए फ़िलिस्तीनी राज्य के दर्जे के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं. उनके दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी जमीन छोड़ने का कड़ा विरोध करते हैं .
प्रस्तावित चरण-दर-चरण रोडमैप का पालन करने के बजाय, इजरायल अपनी सेना की वापसी को हमास के सभी हथियारों को तुरंत और पूरी तरह से खत्म करने की शर्त से जोड़ता है, तो इससे एक मुख्य गतिरोध पैदा होता है जो सैनिकों की वापसी को रोकता है और युद्धविराम की शर्तों के उल्लंघन का खतरा पैदा करता है.
गाजा या वेस्ट बैंक में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को पूरी तरह से खारिज करने से फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के लिए राजनयिक और राजनीतिक रास्ता खत्म हो जाता है, जिससे मध्यस्थों और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ तनाव और बढ़ जाता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें