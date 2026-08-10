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Explainer: नेतन्याहू ने क्यों ठुकराया 'गाजा पीस प्लान', क्यों कर रहे फिलिस्तीन राज्य का विरोध?

Gaza Peace Plan: नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से निहत्था नहीं हो जाता, तब तक इजरायल अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 10, 2026, 12:46 PM IST
Explainer: नेतन्याहू ने क्यों ठुकराया 'गाजा पीस प्लान', क्यों कर रहे फिलिस्तीन राज्य का विरोध?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित 15-सूत्रीय गाजा शांति योजना को ठुकरा दिया है. (photo credit, IANS, for representation only)
  • नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल विदेशी प्रस्तावों के खिलाफ
  • बोले, इजरायल मुख्य सुरक्षा चिंताओं से समझौता नहीं करेगा
  • फिलिस्तीनी राज्य की अनुमति देने से इनकार कर दिया है

Gaza Peace Plan: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित 15-सूत्रीय गाजा शांति योजना को खारिज कर दिया है. उन्होंने गाजा या वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राज्य बनाने की संभावना को भी नकार दिया है और कहा है कि उनके पीएम रहते ऐसा नहीं होगा. नेतन्याहू के रुख ने गाजा में युद्धविराम के भविष्य और ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नेतन्याहू ने गाज़ा शांति योजना को क्यों ठुकरा दिया है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित 15-सूत्रीय गाजा शांति योजना को ठुकरा दिया है. नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से और “वास्तविक” रूप से हथियार नहीं छोड़ देता, तब तक इजरायल सेना कोई सैन्य वापसी नहीं करेगी. उन्होंने साथ-साथ या चरणबद्ध तरीके से सेना हटाने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है.

और पढ़ें: दोस्ती में दरार? गाजा मुद्दे पर अमेरिका के इस कदम से इजरायल नाराज, खुलकर जताई आपत्ति

उन्होंने गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाने की संभावना को साफ तौर पर खारिज कर दिया और फिलिस्तीनियों के आत्म-निर्णय के अधिकार की दिशा में आगे बढ़ने वाले प्रावधानों का विरोध किया है.

अमेरिका के दबाव का सामना करने को तैयार

कैबिनेट मंत्रियों को संबोधित करते हुए, नेतन्याहू ने ज़ोर दिया कि इज़राइल को अपनी मुख्य सुरक्षा ज़रूरतों की रक्षा करनी चाहिए और अस्वीकार्य शर्तों के मामले में अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, भले ही उसे अमेरिका जैसे करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के दबाव का सामना करना पड़े।

फिलिस्तीनी राज्य बनाने का विरोध क्यों?

नेतन्याहू का कहना है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है. उनका मानना ​​है कि ऐसी इकाई… एक शांतिपूर्ण पड़ोसी के बजाय इजरायल उग्रवादी समूहों के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल होती है.

घरेलू राजनीति का जाल

नेतन्याहू देश में अपना राजनीतिक समर्थन बनाए रखने के लिए फ़िलिस्तीनी राज्य के दर्जे के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं. उनके दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी जमीन छोड़ने का कड़ा विरोध करते हैं .

क्या है यूएस का 15-सूत्रीय गाजा पीस प्लान

  • बंधक और युद्धविराम की शर्तें: सैन्य अभियानों को पूरी तरह रोकना और साथ ही कैदियों और बंधकों की अदला-बदली करना.
  • चरणबद्ध तरीके से हथियार खत्म करना: हमास के भारी और हल्के हथियारों को धीरे-धीरे और क्रमवार तरीके से हटाना और जमा करना, सुरंगों को नष्ट करना और सैन्य ठिकानों को खत्म करना.
  • तकनीकी-विशेषज्ञों वाली शासन व्यवस्था: नागरिक प्रशासन, सार्वजनिक सेवाओं और आंतरिक पुलिसिंग का अधिकार ‘गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति’ (NCAG) को सौंपना, जो एक गैर-पक्षपाती फ़िलिस्तीनी पैनल है.
  • अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल: बफर क्षेत्रों की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘शांति बोर्ड’ की देखरेख में एक ‘अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल’ (ISF) की तैनाती.
  • इजरायल सेना की वापसी: इजरायल सेना द्वारा चरणों में सैन्य वापसी… कब्ज़े वाले इलाके, जो हथियारों को हटाने की तय शर्तों से जुड़े हैं.
  • पुनर्निर्माण: गाजा के नागरिक बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय पहल.

दो-राष्ट्र समाधान पर क्या असर पड़ सकता है?

प्रस्तावित चरण-दर-चरण रोडमैप का पालन करने के बजाय, इजरायल अपनी सेना की वापसी को हमास के सभी हथियारों को तुरंत और पूरी तरह से खत्म करने की शर्त से जोड़ता है, तो इससे एक मुख्य गतिरोध पैदा होता है जो सैनिकों की वापसी को रोकता है और युद्धविराम की शर्तों के उल्लंघन का खतरा पैदा करता है.

गाजा या वेस्ट बैंक में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को पूरी तरह से खारिज करने से फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के लिए राजनयिक और राजनीतिक रास्ता खत्म हो जाता है, जिससे मध्यस्थों और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ तनाव और बढ़ जाता है.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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