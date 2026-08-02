कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, मगर ओलंपिक में क्यों बदल जाती है चुनौती? Explained

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पदकों की झड़ी लगाकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लेकिन क्या यही शानदार प्रदर्शन 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में भी दोहराया जा सकेगा?

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भारत के खिलाड़ियों का धाकड़ा प्रदर्शन. (Photo/IANS)

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का गजब प्रदर्शन

पदकों की हो रही बारिश

मगर ओलंपिक में क्यों नहीं होता ऐसा धाकड़ा प्रदर्शन

क्या इस बार ओलंपिक में दिखेगा जलवा

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है. इस गजब प्रदर्शन से खिलाड़ियों ने देश को उम्मीदों से भर दिया है. रिंग से लेकर मैट तक और कोर्ट से लेकर ट्रैक तक, भारतीय एथलीट अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. लगातार मिल रहे पदकों ने यह साबित कर दिया है कि भारत खेलों की दुनिया में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. मगर सवाल यह है कि जो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में पदकों की बारिश करते हैं, वही ओलंपिक जैसे सबसे बड़े मंच पर उतनी ही सफलता हासिल करना क्यों चुनौतीपूर्ण रहता है?

कॉमनवेल्थ में भारत की बड़ी छलांग

भारत ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में आठ गोल्ड मेडल जीतकर अपनी ताकत दिखाई. यह प्रदर्शन बताता है कि भारत कई खेलों में तेजी से मजबूत हो रहा है, और खिलाड़ियों की नई पीढ़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है. मगर इसी सफलता के बीच एक बड़ा सवाल भी सामने आता है कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलता को ओलंपिक मेडल की गारंटी माना जा सकता है? इसका जवाब सीधा नहीं है. दोनों प्रतियोगिताएं देखने में भले ही समान लगती हैं, लेकिन इनके स्तर और प्रतिस्पर्धा में काफी अंतर होता है. कॉमनवेल्थ में अच्छा प्रदर्शन भारत की बढ़ती खेल क्षमता का संकेत जरूर है, लेकिन ओलंपिक में दुनिया के लगभग सभी बड़े खेल राष्ट्र हिस्सा लेते हैं, जिससे मुकाबला कई गुना कठिन हो जाता है.

कॉमनवेल्थ में भारत मजबूत क्यों

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन खासतौर पर कुछ खेलों में बहुत अच्छा रहा है. इनमें मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और हॉकी जैसे खेल शामिल हैं. इन खेलों में भारत ने पिछले कुछ सालों में लगातार मेहनत की है. खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, विदेशी कोच, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव और आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं. इसी वजह से इन खेलों में भारत के पास अब पहले से ज्यादा मजबूत खिलाड़ी हैं. सरकार की योजनाएं जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया भी खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से तैयार करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कॉमनवेल्थ में जीतना आसान है. यहां भी कई मजबूत देश हिस्सा लेते हैं और कई खेलों में मुकाबला बेहद कड़ा होता है.

ओलंपिक में चुनौती क्यों बढ़ जाती है

कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के बीच सबसे बड़ा अंतर खिलाड़ियों की संख्या और प्रतिस्पर्धा का है. कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. इसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे कई बड़े खेल देश शामिल नहीं होते. वहीं ओलंपिक में दुनिया के 200 से ज्यादा राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन हिस्सा लेते हैं. इसका सीधा असर प्रतियोगिता की गुणवत्ता पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, किसी खेल में कॉमनवेल्थ स्तर पर भारत का खिलाड़ी पदक का दावेदार हो सकता है, लेकिन ओलंपिक में उसे दुनिया के नंबर-1 और नंबर-2 खिलाड़ियों से भी मुकाबला करना पड़ सकता है. यही कारण है कि कॉमनवेल्थ में सफलता को ओलंपिक की तैयारी का अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन इसे ओलंपिक मेडल की निश्चित संभावना नहीं कहा जा सकता.

किन खेलों में भारत के ज्यादा पदक

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा सफलता कुछ चुनिंदा खेलों से मिलती रही है. कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं. बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है. निशानेबाजी में भी भारत ने कई बार बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, हालांकि हर कॉमनवेल्थ संस्करण में सभी खेलों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती. कुछ खेलों में कॉमनवेल्थ की सफलता को ओलंपिक में दोहराना मुश्किल होता है, क्योंकि ओलंपिक में ज्यादा देश और ज्यादा मजबूत खिलाड़ी भाग लेते हैं. कई बार किसी खेल में भारत का पदक दावेदार खिलाड़ी भी ओलंपिक में बेहद कठिन मुकाबले में फंस जाता है.

ओलंपिक मेडल के लिए क्या बदलना होगा

कॉमनवेल्थ की सफलता को ओलंपिक पदकों में बदलने के लिए भारत को लंबे समय की योजना पर काम करना होगा. सरकारी योजनाओं और खेल संस्थाओं के अनुसार, इसके लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है जैसे:

कम उम्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना.

खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराना.

खेल विज्ञान, फिटनेस, पोषण और मानसिक मजबूती पर ज्यादा काम करना.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ज्यादा अनुभव दिलाना.

आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर और बेहतर सुविधाएं तैयार करना.

भारत पहले ही TOPS, खेलो इंडिया और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों में निवेश कर रहा है. इनका उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो सिर्फ एशियाई या कॉमनवेल्थ स्तर पर नहीं, बल्कि ओलंपिक में भी पदक जीत सकें.

ओलंपिक 2028 में पदकों की उम्मीद बढ़ी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत देता है. इससे पता चलता है कि भारत के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं. मगर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तुलना कॉमनवेल्थ गेम्स से सीधे नहीं की जा सकती. दोनों प्रतियोगिताओं का स्तर और परिस्थितियां अलग हैं. कॉमनवेल्थ में मिली सफलता खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी, उन्हें अनुभव देगी और तैयारी की कमियों को पहचानने में मदद करेगी. लेकिन ओलंपिक में सफलता के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन, मजबूत तैयारी और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबले का अनुभव जरूरी होगा. यानी कॉमनवेल्थ की जीत एक मजबूत कदम है, लेकिन ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है. (Credit: PIB, SAI, IOA)

इससे जुड़े सवाल-जवाब यहां मिलेंगे:

क्या कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने वाला खिलाड़ी ओलंपिक में भी मेडल जीत सकता है?

हां, ऐसा संभव है. कॉमनवेल्थ में सफलता खिलाड़ी की क्षमता दिखाती है, लेकिन ओलंपिक में मुकाबला ज्यादा कठिन होने के कारण अलग स्तर की तैयारी जरूरी होती है.

भारत को कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा सफलता किन खेलों में मिलती है?

भारत को कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और हॉकी जैसे खेलों में ज्यादा सफलता मिली है.

ओलंपिक में कॉमनवेल्थ से ज्यादा चुनौती क्यों होती है?

क्योंकि ओलंपिक में दुनिया के लगभग सभी बड़े खेल देश हिस्सा लेते हैं और हर खेल में शीर्ष स्तर के खिलाड़ी मौजूद होते हैं.

TOPS योजना क्या है?

TOPS यानी Target Olympic Podium Scheme भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य संभावित ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को विशेष सहायता देना है.

क्या भारत 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में ज्यादा पदक जीत सकता है?

भारत की संभावनाएं पहले से बेहतर हैं, लेकिन सफलता के लिए लगातार प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं, खेल विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय अनुभव जरूरी होगा.

क्या कॉमनवेल्थ में अमेरिका और चीन हिस्सा लेते हैं?

नहीं, अमेरिका और चीन कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए वे कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेते. जबकि ओलंपिक में दोनों देश दुनिया की सबसे मजबूत खेल शक्तियों में शामिल हैं.