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Explainer: पाकिस्तान क्यों मनाता है 'यौम-ए-इस्तेहसाल', कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से क्या है नाता, भारत ने क्या दिया जवाब?

Pakistan: भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की बरसी पर पाकिस्तान की ओर से अभियान चलाए जाने को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे राजनीतिक मकसद से चलाया गया अभियान बताया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 6, 2026, 9:58 PM IST
Explainer: पाकिस्तान क्यों मनाता है 'यौम-ए-इस्तेहसाल', कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से क्या है नाता, भारत ने क्या दिया जवाब?
  • पांच अगस्त को हटाया गया था जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370
  • पाकिस्तान ने यौम-ए-इस्तेहसाल” (शोषण दिवस) मनाया
  • भारत सरकार ने दिया पड़ोसी देश को करारा जवाब
  • पाकिस्तान पर लगाया झूठी बातें फैलाने का आरोप

Pakistan: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पांच अगस्त (बुधवार) को सातवीं बरसी थी. इस मौके पर पाकिस्तान ने खूब तमाशा किया गया. पाकिस्तान सरकार ने यौम-ए-इस्तेहसाल” (शोषण दिवस) मनाया, तो भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद और मानवाधिकारों के मामले में अपने खुद के रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए झूठी बातें फैला रहा है.

पाकिस्तान “यौम-ए-इस्तेहसाल” क्यों मनाता है?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को “यौम-ए-इस्तेहसाल” के रूप में मनाता है. यौम-ए-इस्तेहसाल का अर्थ होता है, शोषण का दिन. यह भारत के 2019 के उस फ़ैसले का विरोध करने के लिए किया जाता है जिसके तहत अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था.

और पढ़ें: कश्मीर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा... आर्टिकल 370 की बरसी, जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा रोकी गई

पाकिस्तान इस दिन क्या करता है?

इस्लामाबाद इस दिन का इस्तेमाल कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवैधानिक बदलाव को चुनौती देने और घरेलू राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए करता है.

भारत की प्रतिक्रिया में बदलाव कैसे आया?

भारत पाकिस्तान के इस ड्रामे का जवाब आक्रामकता से दे रहा है. विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलाव पूरी तरह से आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. भारत ने इसे राजनीतिक बेतुकापन” और “सोचा-समझा दिखावा” कहा है.

भारत कैसे दे रहा पाकिस्तान को जवाब?

भारत, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए सामाजिक-आर्थिक विकास, चुनावों में भागीदारी और बेहतर सुरक्षा को तरक्की के सबूत के तौर पर पेश करके पाकिस्तान के नैरेटिव का सक्रिय रूप से जवाब देता है.

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक, सुरक्षा और विकास के हालात कैसे बदले हैं?

जम्मू-कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और लद्दाख को अलग किया गया. पंचायती राज चुनावों (पंच, सरपंच, DDC) के ज़रिए ज़मीनी स्तर पर स्थानीय शासन का विस्तार हुआ, जिससे स्थानीय चुनावों के बाद पूरी तरह से विधानसभा स्थापित हुई. भारत के केंद्रीय कानून और संवैधानिक आरक्षण को SC, ST और विस्थापित लोगों सहित हाशिए पर मौजूद समुदायों तक पहुंचाया गया.

क्या हुआ इसका असर?

सुरक्षा एजेंसियों ने संगठित पत्थरबाजी की घटनाओं और सड़कों पर होने वाली हड़तालों में भारी कमी दर्ज की. आतंकवाद-रोधी प्रयासों का ध्यान उग्रवादी समूहों के लिए समर्थन और फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित हुआ है. नई केंद्रीय निवेश नीतियों ने रियल एस्टेट विकास, निजी औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है. 

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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