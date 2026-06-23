Explainer: अमेरिका-इजरायल ने ईरान के खिलाफ लड़ी जंग, खाड़ी देशों को हुआ नुकसान, फिर वही क्यों जुटा रहे हर्जाने की रकम? ये है ट्रंप का पूरा गेम

ईरान को जो 300 अरब डॉलर का फंड दिया जाना है, उसकी पहल कतर ने ही की थी. साथी खाड़ी देश इसके लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं खाड़ी देशों को उठाना पड़ता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 23, 2026, 5:03 PM IST
Explainer: अमेरिका-इजरायल ने ईरान के खिलाफ लड़ी जंग, खाड़ी देशों को हुआ नुकसान, फिर वही क्यों जुटा रहे हर्जाने की रकम? ये है ट्रंप का पूरा गेम
स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में रविवार (21 जून 2026) से अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की बातचीत शुरू हुई. (ANI)
  • 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने छेड़ी थी ईरान से जंग.
  • बीच में दो बार हुआ था सीजफायर, पाकिस्तान ने की थी मध्यस्थता.
  • 18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर हुए थे साइन.
  • इजरायल ने पीस डील का किया विरोध, लेबनान पर हमले जारी.

करीब 4 महीने की जंग के बाद इजरायल के न चाहते हुए भी अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून 2026 को अंतरिम समझौता (US-Iran Peace Deal) हुआ. अब जंग को पूरी तरह खत्म करने की कवायद चल रही है. दोनों देश इसके लिए स्विटजरलैंड में बातचीत कर रहे हैं. पीस डील के तहत अमेरिका ने ईरान को 300 अरब डॉलर (भारतीय रुपये में 28 लाख करोड़ रुपये) बतौर हर्जाना देने की शर्त पर मंजूरी दी थी. बदले में ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने और अपने न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी के लिए राजी हुआ था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेशक बीच-बीच में हर्जाने की बात से पलटते रहे हैं. अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा है कि ईरान को ये रकम अमेरिका नहीं, बल्कि खाड़ी देश मिलकर देंगे.

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी. तब से अब तक अमेरिका-इजरायल ने मिडिल ईस्ट में ही जंग लड़ी है. खाड़ी देशों को खासतौर पर कतर, संयुक्त अरब अमीरात को इस जंग से भारी नुकसान झेलना पड़ा है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जंग का नुकसान झेलने वाले खाड़ी देश ईरान को हर्जाना क्यों देंगे? पैसा कहां से आएगा? आखिर ट्रंप का गेम प्लान क्या है?

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स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हुई पहले राउंड की बातचीत

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में रविवार (21 जून 2026) से अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की बातचीत शुरू हुई. करीब 80 घंटे तक चली बातचीत के बाद दोनों के बीच एक MoU पर साइन हुए. इस समझौते में न्यूक्लियर साइट्स ऑब्जर्वेशन, रिजनल सिक्योरिटी, पाबंदियों में राहत और आर्थिक सहयोग समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया.दोनों देश इन मुद्दों पर अगले 60 दिनों तक डिटेल बातचीत करेंगे. समझौते का एक हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह हिस्सा ईरान के री-कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है. इसके तहत ईरान को 300 अरब डॉलर का फंड दिया जाना है.

कहां से आएगा पैसा?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस प्लान में अमेरिकी टैक्सपेयर्स का एक भी डॉलर खर्च नहीं होगा. इसके बावजूद वॉशिंगटन में इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है. विपक्षी नेताओं के साथ-साथ कुछ रिपब्लिकन सांसद भी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी योजना की जरूरत क्या है और इसका असर क्या होगा? बाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ किया कि ये पैसा खाड़ी देश मिलकर ईरान को दे रहे हैं.

किनके लिए किया जाता है खाड़ी देश शब्द का इस्तेमाल?

खाड़ी उस जगह को बोला जाता है, जहां समुद्री पानी सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन जिसके इर्द-गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो. पश्चिमी एशिया में स्थित देशों को खाड़ी देश कहा गया है, क्योंकि इनकी समुद्री सीमा खाड़ी से लगती है. ये देश फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के आसपास बसे हुए हैं. यहां पर तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, जिस वजह से ये देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं. खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान,कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इराक शामिल हैं. देखा जाए तो ईरान भी खाड़ी देशों में गिना जा सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक और भूगोलिक कारणों की वजह से वह खाड़ी देशों में शामिल नहीं है. ईरान खाड़ी देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का भी हिस्सा नहीं है.

ईरान के साथ कैसे हैं खाड़ी देशों के रिश्ते?

BBC की रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के प्रोफेसर अमीन सैकल बताते हैं, ईरान के लिए साल 1979 बेहद अहम था. इस साल ईरान में पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंका गया. इसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म हुआ. सत्ता की असल ताकत इस क्रांति के अगुवा रहे धार्मिक नेता आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के हाथों में आ गई. उन्होंने सभी पश्चिमी देशों से संबंध तोड़ लिए. फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की घोषणा कर दी. इसका सीधा असर इजरायल और अमेरिका पर पड़ा. ये दोनों पक्के दोस्त हैं और फिलिस्तीनियों के कट्टर दुश्मन.मौजूदा समय में सबसे ताकतवर ईसाई प्रभुत्व वाले अमेरिका और ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट की धुरी वाले इजरायल, तुर्किये से लेकर पाकिस्तान तक…लगभग तमाम दिशाओं में मौजूद देशों के साथ ईरान के रिश्ते आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं.

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रिश्ते अच्छे नहीं, फिर पैसे क्यों देंगे खाड़ी देश?

सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सऊदी अरब, UAE, कतर और अन्य खाड़ी देश ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक मदद क्यों देंगे? क्योंकि ईरान के साथ इन देशों के अच्छे रिश्ते नहीं हैं. इस्लामिक सत्ता की स्थापना के बाद से ईरान अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अलग-थलग पड़ चुका है. ईरान से इन देशों का दशकों पुराना तनाव रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप का गेम प्लान!

इस पूरे मामले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस माइंड है. ट्रंप ने कई मौकों पर साफ कहा कि वो कुछ भी बिना फायदे के नहीं करते. उनके लिए US First Policy सबसे ऊपर है. ईरान और अमेरिका के बीच महीनों तक चले तनाव और सैन्य टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित किया. कई खाड़ी देशों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा झेलना पड़ा. जंग के चलते उनके तेल और गैस के कारोबार पर बहुत असर पड़ा है. क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं.

ऐसे में ट्रंप ने खाड़ी देशों को साफ मैसेज दिया है कि या तो वो लगातार अस्थिरता का जोखिम उठाएं. या फिर आर्थिक निवेश के जरिए क्षेत्र में स्थिरता खरीदें. ऐसे में खाड़ी देशों के पास हर्जाने की रकम जुटाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा. रॉयटर्स की रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि ईरान को खाड़ी देशों से हर्जाना देने की बात पहली बार कतर ने ही की थी.

इससे खाड़ी देशों को क्या फायदा?

मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग से खाड़ी देशों के तेल और गैस का कारोबार धीमा पड़ गया है. बंदरगाहों से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है. खाड़ी देश चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, ताकि मरीन ट्रैफिक और कारोबार पहले जैसा नॉर्मल हो जाए. ईरान को हर्जाना देने पर शांति की बात आगे बढ़ सकती है.

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले तीन महीने से चल रही इस जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट हुआ है.ऐसे में अगर ईरान के साथ टकराव लंबा चलता है, तो ये रूट फिर से चोक प्वॉइंट बन जाएगा. इसका सीधा असर तेल कीमतों और शिपिंग लागत पर पड़ता है. चूंकि, ज्यादातार खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था तेल व्यापार पर ही निर्भर है. लिहाजा वो जंग खत्म करने के पक्ष में हैं.

कुल मिलाकर मामला खुद भी खाइए और दूसरों को भी खाने दीजिए का है. अगर मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी, तो कारोबार सही ढंग से होगा. अस्थिरता कम होने से कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव नहीं होगा. इससे कंपनियों को मुनाफा होगा. इकोनॉमी भी ठीक से चलेगी.

ईरान के लिए खाड़ी देश कैसे जुटाएंगे 300 अरब डॉलर?

इंटरनेशनल मामलों की जानकारी रखने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई कहते हैं, “सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह 300 अरब डॉलर (करीब 28 लाख करोड़ रुपये) सीधे ईरान को दिया जाने वाला मुआवजा नहीं है. प्रस्तावित योजना के मुताबिक यह एक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड होगा. इसमें सरकारी मदद के बजाय इंवेस्टमेंट, प्रोजेक्ट और प्राइवेट कैपिटल शामिल होगा.”

पैसा जुटाने के 5 बड़े तरीके?

  • सऊदी अरब, UAE और कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े सरकारी निवेश फंड हैं. ये फंड ईरान में एनर्जी, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं. पैसा सीधे ईरान सरकार को नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा.
  • रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फंड को प्राइवेट इंवेस्टमेंट बेस्ड बनाया जा रहा है. अमेरिका, खाड़ी देशों, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की कंपनियां इसमें पैसा लगा सकती हैं.
  • ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है. खाड़ी देशों की कंपनियां ईरान के एनर्जी सेक्टर में निवेश कर सकती हैं और बदले में भविष्य का मुनाफा कमा सकती हैं.
  • कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान के फ्रीज या सीज़ किए फंड और तेल बेचकर भविष्य में होने वाली इनकम को गारंटी बनाकर इंटरनेशनल फंड जुटाया जा सकता है. इससे प्राइवेट बैंक और निवेशक जोखिम कम होने पर पैसा लगाने को तैयार हो सकते हैं.
  • समझौते के तहत पहले प्रतिबंधों में राहत, फिर निवेश और बाद में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होंगे.यानी ये कई साल में आने वाला निवेश पैकेज होगा.

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अमेरिका-ईरान समझौते को लागू कराने के लिए बनी 4 कमेटियां

अमेरिका-ईरान समझौते को लागू कराने और उसकी निगरानी के लिए 4 अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं. इनका काम समझौते की शर्तों पर अमल सुनिश्चित करना है.

1. न्यूक्लियर वेरिफिकेशन कमेटी

ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करेगी.
इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के ऑब्जर्वर की वापसी और निगरानी प्रक्रिया पर नजर रखेगी.
यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर एक्टिविटी के वेरिफिकेशन का काम करेगी.

2. प्रतिबंध राहत कमेटी

इस कमेटी का काम अमेरिका के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की प्रक्रिया की निगरानी करेगी.
तेल निर्यात, बैंकिंग लेनदेन और फ्रीज हुए ईरानी फंड जारी करने जैसे मामलों पर काम करेगी.
यह देखेगी कि दोनों पक्ष समझौते की आर्थिक शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

3. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और समुद्री सुरक्षा कमेटी

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगी.
समुद्री व्यापार और तेल की सप्लाई को सामान्य बनाए रखने पर काम करेगी.
किसी भी सैन्य तनाव या रुकावट की स्थिति में को-ऑर्डिनेट करेगी.

4. क्षेत्रीय सुरक्षा और संघर्ष-नियंत्रण कमेटी

लेबनान, इजरायल और क्षेत्रीय तनाव से जुड़े मुद्दों पर नजर रखेगी.
संघर्ष बढ़ने से रोकने के लिए को-ऑर्डिनेशन मैकानिज्म डेवलप करेगी.
क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और सीजफायर की कोशिशों की निगरानी करेगी.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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