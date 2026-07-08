भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले कुछ साल में आपसी कारोबार को कई गुना बढ़ाना है. इसी बीच अमेरिका की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है, जिसने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में नई चुनौती खड़ी कर दी है. अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त 12.5% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है. यह प्रस्ताव अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) की Section 301 जांच के तहत आया है. इस सेक्शन में भारत समेत करीब 60 देशों की श्रम संबंधी नीतियों की समीक्षा की गई है. अमेरिका का आरोप है कि इन देशों की नीतियां वैश्विक सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी से बने उत्पादों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. भारत ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है.
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने Section 301 जांच के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि कई देशों की नीतियां और कानून जबरन मजदूरी से बने सामान को वैश्विक सप्लाई चेन में आने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसी आधार पर उसने भारत समेत लगभग 60 अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है.
आइए जानते हैं आखिर सेक्शन 301 क्या है? अमेरिका भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाना चाहता है?
MFN वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के सदस्य देशों की ओर से दिया जाने वाला सामान्य और गैर-भेदभावपूर्ण टैरिफ रेट है. ये समझौते के न होने पर डिफॉल्ट रूप से लागू होता है.
अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद कराएं, वरना मजा चखाएंगे… आखिर ट्रंप पर क्यों भड़का ईरान
Section 301 अमेरिका के Trade Act, 1974 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसके तहत अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) को यह अधिकार मिलता है कि अगर किसी दूसरे देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिका के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाती हैं या उन्हें अनुचित, भेदभावपूर्ण या अव्यवहारिक माना जाता है; तो वह जांच शुरू कर सकता है.
अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो अमेरिका कई तरह की कार्रवाई कर सकता है, जैसे- अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लगाना. व्यापारिक रियायतें वापस लेना. आयात पर प्रतिबंध लगाना. दूसरे देश पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाना. यही कारण है कि Section 301 को अमेरिका का सबसे प्रभावशाली व्यापारिक हथियार माना जाता है.
Section 301 कोई नया कानून नहीं है. अमेरिका पहले भी कई देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुका है. इसका इस्तेमाल इन मामलों में किया गया है—
भारत का कहना है कि अमेरिकी प्रस्ताव तथ्यों और कानून दोनों के लिहाज से कमजोर है. भारत ने अपने जवाब में कहा है कि अमेरिका ने ऐसी कोई स्टडी पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो सके कि भारतीय निर्यात जबरन मजदूरी के जरिए तैयार किए जाते हैं. भारत का यह भी कहना है कि पूरे देश के निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पर्याप्त प्रमाणों के बिना उचित नहीं है. भारतीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि Section 301 जांच और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. इसलिए एक विवाद की वजह से व्यापक व्यापार समझौते को प्रभावित नहीं होना चाहिए.
होर्मुज बंद रहा तो भी जलता रहेगा आपके किचन का चूल्हा, भारत ने कर लिया LPG का सॉलिड इंतजाम, इस देश से हुई डील
भारत का रुख साफ है कि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए. भारत ने अमेरिका से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की है. सरकार की तरफ से कहा है कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी तरह का अतिरिक्त टैरिफ लागू नहीं किया जाना चाहिए. भारत यह भी चाहता है कि अगर दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होता है, तो उसके बाद Section 301 के तहत कोई नया टैरिफ नहीं लगाया जाए.
इस मुद्दे ने व्यापार वार्ता को निश्चित रूप से जटिल बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अतिरिक्त टैरिफ लागू होता है, तो दोनों देशों के बीच विश्वास प्रभावित हो सकता है. भारत का कहना है कि जब दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, तब नए टैरिफ का प्रस्ताव सकारात्मक संदेश नहीं देता. हालांकि, दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि व्यापार समझौते पर बातचीत में पर्याप्त प्रगति हुई है और वे व्यापक समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं. यानी टैरिफ विवाद के बावजूद बातचीत पूरी तरह रुकी नहीं है.
व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दौर में Section 301 विवाद दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी का मुद्दा बन सकता है. भारत बाजार पहुंच (Market Access), कृषि उत्पादों, स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य शुल्कों पर रियायत चाहता है, जबकि अमेरिका श्रम मानकों, निवेश और व्यापार नियमों पर अधिक स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहता है. ऐसे में 12.5% टैरिफ का मुद्दा भविष्य की वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे के लिए अब तक कितनी बार हुई जंग? जानें ईरान के हाथ से कितनी बार निकला ये इलाका
ऑटो कंपोनेंट उद्योग: भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण सप्लायर है. अतिरिक्त टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों से खरीदारी बढ़ा सकती हैं. इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी.
टेक्सटाइल और गारमेंट: यह सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है. भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक सप्लाई चेन से गहराई से जुड़ा हुआ है.अगर अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और ऑर्डर दूसरे देशों की ओर जा सकते हैं.
कृषि और खाद्य उत्पाद: चावल, मसाले, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन और कई कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है. अमेरिका में कीमत बढ़ने से इन उत्पादों की मांग कम हो सकती है.
इंजीनियरिंग और भारी उद्योग: फोर्जिंग, फाउंड्री, मशीनरी और इंजीनियरिंग उत्पादों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी उद्योगों में इस्तेमाल होता है. टैरिफ लागू होने से इन उत्पादों की लागत बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर हो सकती है.
कारोबार और निवेश पर भी असर: अगर टैरिफ लागू होता है तो केवल निर्यात ही प्रभावित नहीं होगा. व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ने से कई कंपनियां निवेश योजनाओं को टाल सकती हैं. सप्लाई चेन से जुड़े फैसलों में भी देरी हो सकती है, क्योंकि कंपनियां अंतिम नीति का इंतजार करेंगी. इसका असर भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योगों पर पड़ सकता है.
फिलहाल यह केवल प्रस्तावित कार्रवाई है. अंतिम निर्णय लेने से पहले अमेरिका परामर्श प्रक्रिया पूरी करेगा और भारत अपना पक्ष विस्तार से रखेगा. दोनों देशों के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और व्यापार समझौते पर भी प्रगति की बात कह रहे हैं. यही वजह है कि फिलहाल इस विवाद को व्यापारिक रिश्तों में स्थायी टकराव के बजाय एक कठिन, लेकिन सुलझाए जा सकने वाले मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है.
PM मोदी मेरे फेवरेट, हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग… भारत के साथ ट्रेड डील से पहले बोले ट्रंप
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें