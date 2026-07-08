Explainer: क्या है सेक्शन 301, जिसके जरिए भारत पर 12.5% नया टैरिफ लगाना चाहता है अमेरिका? कौन सी चाल चल रहे ट्रंप

भारत और अमेरिका के बीच बाइलेटरल ट्रेड डील की पहली किस्त जल्द ही फाइनल हो सकती है. अमेरिका के सेक्शन 301 की प्रोसेस के तहत जो टैरिफ रेट तय किया जाएगा, वही रेट इस ट्रेड डील में भारत के लिए भी लागू होने की संभावना है.

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आने वाले दौर में Section 301 विवाद दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी का मुद्दा बन सकता है. (AI जेनरेटेड)

7 फरवरी 2026 को ट्रेड डील को दिया गया था फाइनल लुक

अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ को घटाकर किया था 18%

जुलाई तक 150 दिनों के लिए लागू है 10% टैरिफ रूल

डील न होने तक MFN टैरिफ ही लागू कर सकता है अमेरिका

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है. दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले कुछ साल में आपसी कारोबार को कई गुना बढ़ाना है. इसी बीच अमेरिका की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है, जिसने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में नई चुनौती खड़ी कर दी है. अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त 12.5% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है. यह प्रस्ताव अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) की Section 301 जांच के तहत आया है. इस सेक्शन में भारत समेत करीब 60 देशों की श्रम संबंधी नीतियों की समीक्षा की गई है. अमेरिका का आरोप है कि इन देशों की नीतियां वैश्विक सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी से बने उत्पादों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. भारत ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है.

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने Section 301 जांच के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि कई देशों की नीतियां और कानून जबरन मजदूरी से बने सामान को वैश्विक सप्लाई चेन में आने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसी आधार पर उसने भारत समेत लगभग 60 अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है.

आइए जानते हैं आखिर सेक्शन 301 क्या है? अमेरिका भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाना चाहता है?

ट्रेड डील को लेकर अब तक का अपडेट?

भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के रूप में एक अंतरिम समझौते के ढांचे को अंतिम रूप दिया था. इसके तहत अमेरिका भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था.

इसके साथ ही रूसी तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर लगे 25% टैरिफ को हटा दिया गया था और बचे हुए 25% को घटाकर 18% किया जाना था.

इसके बाद 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए भारी रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ फैसला सुना दिया.

ऐसे में ट्रंप ने 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% का समान टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी.

तय किए गए मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत भारत ने अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स और कृषि उत्पादों पर से टैरिफ हटाने या कम करने का प्रस्ताव दिया है.

डील के तहत भारत अमेरिका के ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), पशु चारे के लिए रेड सोरघम (लाल ज्वार), ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स पर टैरिफ हटा देगा या कम कर देगा.

इसके बदले में भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से करीब 500 बिलियन डॉलर (लगभग ₹47 लाख करोड़) के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदेगा.

भारत के एक्सपोर्ट पर लगने वाला मौजूदा 10% का टैरिफ 31 जुलाई को खत्म हो रहा है.इ इसके बाद जब तक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) सेक्शन 301 के तहत नए टैरिफ तय नहीं करता, तब तक सिर्फ MFN टैरिफ ही लागू हो सकते हैं.

MFN वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के सदस्य देशों की ओर से दिया जाने वाला सामान्य और गैर-भेदभावपूर्ण टैरिफ रेट है. ये समझौते के न होने पर डिफॉल्ट रूप से लागू होता है.

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Section 301 क्या है?

Section 301 अमेरिका के Trade Act, 1974 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसके तहत अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) को यह अधिकार मिलता है कि अगर किसी दूसरे देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिका के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाती हैं या उन्हें अनुचित, भेदभावपूर्ण या अव्यवहारिक माना जाता है; तो वह जांच शुरू कर सकता है.

इस सेक्शन के जरिए क्या है ट्रंप की चाल?

अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो अमेरिका कई तरह की कार्रवाई कर सकता है, जैसे- अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लगाना. व्यापारिक रियायतें वापस लेना. आयात पर प्रतिबंध लगाना. दूसरे देश पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाना. यही कारण है कि Section 301 को अमेरिका का सबसे प्रभावशाली व्यापारिक हथियार माना जाता है.

इससे पहले कब हो चुका Section 301 का इस्तेमाल?

Section 301 कोई नया कानून नहीं है. अमेरिका पहले भी कई देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुका है. इसका इस्तेमाल इन मामलों में किया गया है—

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की चोरी

तकनीक हस्तांतरण (Technology Transfer) विवाद

डिजिटल सर्विस टैक्स

श्रम अधिकारों से जुड़े मुद्दे

अमेरिकी कंपनियों के साथ कथित भेदभाव.

भारत ने क्यों जताई आपत्ति?

भारत का कहना है कि अमेरिकी प्रस्ताव तथ्यों और कानून दोनों के लिहाज से कमजोर है. भारत ने अपने जवाब में कहा है कि अमेरिका ने ऐसी कोई स्टडी पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो सके कि भारतीय निर्यात जबरन मजदूरी के जरिए तैयार किए जाते हैं. भारत का यह भी कहना है कि पूरे देश के निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पर्याप्त प्रमाणों के बिना उचित नहीं है. भारतीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि Section 301 जांच और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. इसलिए एक विवाद की वजह से व्यापक व्यापार समझौते को प्रभावित नहीं होना चाहिए.

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बातचीत से समाधान चाहता है भारत

भारत का रुख साफ है कि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए. भारत ने अमेरिका से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की है. सरकार की तरफ से कहा है कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी तरह का अतिरिक्त टैरिफ लागू नहीं किया जाना चाहिए. भारत यह भी चाहता है कि अगर दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होता है, तो उसके बाद Section 301 के तहत कोई नया टैरिफ नहीं लगाया जाए.

क्या इससे भारत-अमेरिका व्यापार समझौता प्रभावित होगा?

इस मुद्दे ने व्यापार वार्ता को निश्चित रूप से जटिल बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अतिरिक्त टैरिफ लागू होता है, तो दोनों देशों के बीच विश्वास प्रभावित हो सकता है. भारत का कहना है कि जब दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, तब नए टैरिफ का प्रस्ताव सकारात्मक संदेश नहीं देता. हालांकि, दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि व्यापार समझौते पर बातचीत में पर्याप्त प्रगति हुई है और वे व्यापक समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं. यानी टैरिफ विवाद के बावजूद बातचीत पूरी तरह रुकी नहीं है.

क्या टैरिफ बन सकता है मोलभाव का हथियार?

व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दौर में Section 301 विवाद दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी का मुद्दा बन सकता है. भारत बाजार पहुंच (Market Access), कृषि उत्पादों, स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य शुल्कों पर रियायत चाहता है, जबकि अमेरिका श्रम मानकों, निवेश और व्यापार नियमों पर अधिक स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहता है. ऐसे में 12.5% टैरिफ का मुद्दा भविष्य की वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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किन भारतीय सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?

ऑटो कंपोनेंट उद्योग: भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण सप्लायर है. अतिरिक्त टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों से खरीदारी बढ़ा सकती हैं. इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी.

टेक्सटाइल और गारमेंट: यह सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है. भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक सप्लाई चेन से गहराई से जुड़ा हुआ है.अगर अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और ऑर्डर दूसरे देशों की ओर जा सकते हैं.

कृषि और खाद्य उत्पाद: चावल, मसाले, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन और कई कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है. अमेरिका में कीमत बढ़ने से इन उत्पादों की मांग कम हो सकती है.

इंजीनियरिंग और भारी उद्योग: फोर्जिंग, फाउंड्री, मशीनरी और इंजीनियरिंग उत्पादों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी उद्योगों में इस्तेमाल होता है. टैरिफ लागू होने से इन उत्पादों की लागत बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर हो सकती है.

कारोबार और निवेश पर भी असर: अगर टैरिफ लागू होता है तो केवल निर्यात ही प्रभावित नहीं होगा. व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ने से कई कंपनियां निवेश योजनाओं को टाल सकती हैं. सप्लाई चेन से जुड़े फैसलों में भी देरी हो सकती है, क्योंकि कंपनियां अंतिम नीति का इंतजार करेंगी. इसका असर भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योगों पर पड़ सकता है.

आगे क्या होगा?

फिलहाल यह केवल प्रस्तावित कार्रवाई है. अंतिम निर्णय लेने से पहले अमेरिका परामर्श प्रक्रिया पूरी करेगा और भारत अपना पक्ष विस्तार से रखेगा. दोनों देशों के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और व्यापार समझौते पर भी प्रगति की बात कह रहे हैं. यही वजह है कि फिलहाल इस विवाद को व्यापारिक रिश्तों में स्थायी टकराव के बजाय एक कठिन, लेकिन सुलझाए जा सकने वाले मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है.

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