हॉकी इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए क्यों बदल दी नीली जर्सी, केसरिया रंग चुनने के पीछे कारण क्या है? Explained

भारतीय हॉकी टीम की नीली जर्सी को बदलकर केसरिया रंग का कर दिया गया है. हॉकी इंडिया ने ऐसा करने के पीछे का कारण भी बताया है.

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बदल गई हॉकी टीम की जर्सी.

हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदला

भगवा रंग की दिख रही नई जर्सी

किस कारण से बदला गया रंग?

जर्सी के रंग पर हो रहा विवाद

India Hockey Team Jersey: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम लंबे समय से अपनी पारंपरिक नीली जर्सी में खेलती रही हैं. मगर 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहली बार मुख्य जर्सी के रूप में केसरिया रंग की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी. इस फैसले के बाद खेल जगत से लेकर राजनीति गलियारे तक बहस शुरू हो गई है. एक तरफ हॉकी इंडिया इसे पूरी तरह तकनीकी और खिलाड़ियों की जरूरत से जुड़ा फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष इसे खेलों के भगवाकरण से जोड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि 2026 FIH पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की मुख्य जर्सी अब नीली नहीं बल्कि केसरिया होगी. हालांकि सफेद जर्सी दूसरी (अवे) किट के रूप में पहले की तरह बनी रहेगी. यह बदलाव पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में किया जा रहा है, इसलिए इसने लोगों का ध्यान खींचा है. इस संबंध में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि यह फैसला किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए लिया गया है.

Presenting the new India jersey! Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India’s pride. Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. : Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar

️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq — Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026

नीले टर्फ से दिक्कत

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार हॉकी इंडिया ने कहा है कि आजकल अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच नीले सिंथेटिक टर्फ पर खेले जाते हैं. खिलाड़ियों और कोचों ने महसूस किया कि जब खिलाड़ी तेज गति से दौड़ते हैं तो नीली जर्सी कई बार नीले मैदान में मिलती हुई दिखाई देती है. इससे खिलाड़ियों को अपने साथी खिलाड़ियों को पहचानने और गेंद पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में थोड़ी परेशानी होती है. इसलिए अधिक स्पष्ट दिखाई देने वाले रंग की जरूरत महसूस हुई.

खिलाड़ियों और कोचों की सलाह

हॉकी इंडिया के अनुसार यह फैसला केवल अधिकारियों ने नहीं लिया. इस पर टीम के कप्तानों, खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ से विस्तार से चर्चा की गई. सभी की राय लेने के बाद नया रंग चुनने का फैसला किया गया.

क्यों चुना गया केसरिया रंग?

हॉकी इंडिया के अनुसार, पहले पीले और केसरिया रंग पर विचार किया गया. मगर अंत में केसरिया रंग इसलिए चुना गया क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक प्रमुख रंग है. यह साहस का प्रतीक माना जाता है. यह त्याग का भी प्रतीक है. इससे राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जुड़ी हुई है.

पहले भी बदली जा चुकी है जर्सी

हॉकी इंडिया ने कहा कि जर्सी का रंग बदलना कोई नई बात नहीं है. साल 2014 हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पीली जर्सी पहनी थी. फिर साल 2018 वर्ल्ड कप में हल्की नीली जर्सी का इस्तेमाल किया गया था. इसलिए इस बार भी बदलाव को सामान्य प्रक्रिया बताया गया है. दिलीप तिर्की ने कहा कि यदि वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को यह नई जर्सी पसंद नहीं आती या किसी तरह की दिक्कत होती है, तो हॉकी इंडिया भविष्य में फिर से जर्सी के रंग पर विचार करने के लिए तैयार है.

विपक्ष ने क्यों किया विरोध

जर्सी बदलने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया. उनका कहना है कि यह केवल खेल से जुड़ा फैसला नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित कदम है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार खेलों में भी एक विशेष रंग को बढ़ावा देना चाहती है. उन्होंने इसे ‘सैफ्रनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स’ यानी खेलों के भगवाकरण का नाम दिया.

मामले पर किसने क्या कहा

पूर्व भारतीय कप्तान परगट सिंह ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह बीजेपी सरकार की मानसिकता दिखाता है, जो हर चीज को एक खास रंग देने की कोशिश करती है. उन्होंने सरकार से कहा कि इस छोटी सोच को छोड़ो और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने और उन्हें बढ़ावा देने पर ध्यान दो. वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान और ओलंपियन वीरेन रसकिन्हा ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि स्थापित जर्सी से दूर जाने का फैसला क्यों लिया गया. प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सार्वजनिक रूप से इस बदलाव की आलोचना की है, जिससे विवाद और बढ़ गया है.

क्या बोले हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट

दिलीप तिर्की ने कहा कि उन्होंने भी कई वर्षों तक नीली जर्सी पहनकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है. नीली जर्सी की अपनी एक विरासत है. लेकिन इस बार खिलाड़ियों की सुविधा और खेल की जरूरत को प्राथमिकता दी गई है. लोगों को इस मुद्दे पर विवाद बढ़ाने के बजाय टीम का समर्थन करना चाहिए.

पूर्व खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों की चिंता

कई पूर्व खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों ने कुछ अहम चिंताएं भी जताई हैं. उनका कहना है कि नीली जर्सी दशकों से भारतीय हॉकी की पहचान रही है. जब लोग भारतीय टीम को देखते हैं तो सबसे पहले नीला रंग ही याद आता है. ऐसे में अचानक रंग बदलने से टीम की पारंपरिक पहचान प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि खेलों को हमेशा राजनीति, धर्म और जाति से ऊपर रखा जाना चाहिए. यदि खेलों में भी राजनीतिक बहस बढ़ेगी तो इसका असर खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है. कुछ लोगों का कहना है कि चर्चा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होनी चाहिए. लेकिन जर्सी विवाद के कारण पूरा ध्यान रंग और राजनीति पर चला गया है.

कई देशों ने भी बदली है जर्सी

अंतरराष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय टीमें समय-समय पर अपनी जर्सी बदलती रहती हैं. इसके कई कारण होते हैं. विरोधी टीम की जर्सी से रंग न टकराए, खिलाड़ियों को मैदान पर बेहतर दृश्यता मिले, नए डिजाइन या तकनीकी सुधार किए जाएं, प्रायोजकों या टूर्नामेंट की जरूरत के अनुसार बदलाव हो.भारत ही नहीं कई देशों ने समय-समय पर अपनी पारंपरिक जर्सी में बदलाव किया है. हालांकि अधिकांश देश अपनी मूल पहचान बनाए रखने की भी कोशिश करते हैं ताकि प्रशंसकों का जुड़ाव बना रहे.

इस मामले से जुड़े सवाल-जवाब यहां मिलेंगे:

भारतीय हॉकी टीम की नई मुख्य जर्सी का रंग क्या होगा?

2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम की मुख्य जर्सी केसरिया होगी.

नीली जर्सी क्यों बदली गई?

हॉकी इंडिया के अनुसार नीले टर्फ पर नीली जर्सी की दृश्यता कम होती थी, इसलिए बेहतर पहचान के लिए नया रंग चुना गया.

यह फैसला किसकी सलाह पर लिया गया?

बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों, कप्तानों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया.

केसरिया रंग क्यों चुना गया?

यह भारतीय तिरंगे का प्रमुख रंग है और साहस, त्याग तथा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है.

क्या सफेद जर्सी भी बदली गई है?

नहीं. सफेद जर्सी दूसरी (अवे) किट के रूप में पहले की तरह बनी रहेगी.

विपक्ष इस फैसले का विरोध क्यों कर रहा है?

विपक्ष का आरोप है कि खेलों में भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसे ‘सैफ्रनाइजेशन’ का हिस्सा बताया जा रहा है.

क्या पहले भी भारतीय हॉकी टीम ने अलग रंग की जर्सी पहनी है?

साल 2014 वर्ल्ड कप में पीली और 2018 वर्ल्ड कप में हल्की नीली जर्सी का इस्तेमाल किया गया था.

क्या भविष्य में जर्सी का रंग फिर बदल सकता है?

हॉकी इंडिया ने कहा है कि यदि खिलाड़ियों को नई जर्सी से असुविधा होती है या वे बदलाव चाहते हैं, तो भविष्य में रंग पर दोबारा विचार किया जा सकता है.

क्या दूसरे देशों की टीमें भी जर्सी बदलती हैं?

कई देश समय-समय पर तकनीकी, दृश्यता, डिजाइन या टूर्नामेंट की जरूरत के अनुसार अपनी जर्सी में बदलाव करते हैं.