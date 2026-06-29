फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक क्यों क्वॉलीफाई नहीं कर पाया भारत? यह है वजह- Explained

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीमें हिस्सा लेने पहुंची, दुनिया के 48 टीमों में भी भारत का नाम शामिल नहीं हो पाया. आखिर क्या है वजह...

Written by: Arun Kumar
Updated: June 29, 2026, 4:36 PM IST
Indian Football Team
भारतीय फुटबॉल टीम @IndianFootball/x
  • FIFA वर्ल्ड कप 2026 में 48 देश ले रहे भाग, भारत का कहीं नहीं नाम
  • FIFA रैंकिंग में दुनिया के टॉप 100 देशों में भी नहीं है भारत, 138वां रैंक
  • आज तक किसी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में नहीं खेला भारत
  • एशिया-प्रशांत क्षेत्र से 9 टीमों को मिलती है जगह, भारत नहीं बना पाता जगह

पहली बार दुनिया के तीन देशों में एक साथ खेला जा रहा FIFA वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में यह भी पहली बार है, जब इस टूर्नामेंट में दुनिया की 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ असोसिएशन फुटबॉल (FIFA) ने जब जनवरी 2017 में जब यह घोषणा की थी कि 2026 वर्ल्ड कप से इस टूर्नामेंट में 32 की बजाए 48 टीमों को मौका मिलेगा, तब कई भारतीय फुटबॉल फैन्स की उम्मीद जगी थी कि तब शायद भारत भी इस टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे, लेकिन 2026 वर्ल्ड कप की टीमें तय होते-होते भारत इस टूर्नामेंट में क्वॉलीफाई नहीं कप पाया.

FIFA  रैंकिंग के टॉप 50 में भी नहीं भारत

इसका मतलब है कि भारत फुटबॉल खेलने वाले दुनिया के 50 देशों में भी कहीं नहीं टिकता. इंटरनेशनल फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम की मौजूदा रैंकिंग की बात करें तो वह टॉप 100 देशों में भी नहीं है. फीफा रैंकिंग में भारत 138वें पायदान पर है. इस रैंकिंग में उसकी टॉप पॉजिशन 96वां स्थान रही है. वह भी उसने 1996 में हासिल किया था. यह बात भारत में फुटबॉल को पसंद करने वाले फैन्स के गले नहीं उतरती कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी करीब 1.5 अरब वाला देश आखिर इस खेल में क्यों नहीं टिकता.

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छोटे-छोटे साधारण देश भी खेल रहे FIFA वर्ल्ड कप

हैरान करने वाली एक और बात यह है कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल मंच पर दुनिया की छोटी से छोटी आबादी वाले देश भी क्वॉलीफाई कर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन भारत कहीं नहीं है. इस बार कुरासाओ ऐसा ही देश है, जो दक्षिण कैरेबियाई सागर में बसा द्वीप देश है. यह देश छोटे-छोटे टापुओं से मिलकर बना है और इसकी आबादी सिर्फ 1.5 लाख है, जबकि उसका क्षेत्रफल 444 वर्ग किलोमीटर ही है. यह टापू देश वेनेजुएला के तट से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है.

Why India Not in FIFA world cup

FIFA वर्ल्ड कप में कब दिखेगा भारत (इन्फोग्राफ @AI)

1.5 की आबादी वाले देश भी खेल रहे FIFA वर्ल्ड कप

कुरासाओ के अलावा केप वेर्दे दूसरा ऐसा देश है, जो इस वर्ल्ड कप में न सिर्फ खेल रहा है बल्कि वह टूर्नामेंट के दूसरे दौर (राउंड ऑफ 32) में पहुंच गया है. पश्चिमी अफ्रीका के तटीय हिस्सों के पास मध्य अटलाटिंक सागर में छोटे-छोटे टापुओं से मिलकर बने छोटे से देश केप वेर्दे का क्षेत्रफल सिर्फ 4 हजार वर्ग किलोमीटर है. इस देश की आबादी भी सिर्फ 5.3 लाख है. यह देश ग्रुप स्टेज में कोई मैच नहीं हारा और अब वह नॉकआउट में अर्जेंटीना से भिड़ेगा. यह देश अपने पहले ही वर्ल्ड कप क्वॉलीफिकेशन के बाद पहली ही बार में दूसरे स्टेज में पहुंच गया.

भारत की मौजूदा FIFA रैंकिंग क्या है?

भारत की मौजूदा FIFA रैंकिंग 138वीं है.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार कितनी टीमें खेल रही हैं?

इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसके बावजूद भारत का यहां नाम नहीं है.

भारत को 1950 FIFA वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल पाया?

भारत को 1950 में ब्राजील में खेले वर्ल्ड कप में खेलने का न्योता मिला था. लेकिन उसने यात्रा खर्चे, प्रशासनिक चुनौतियों समेत कई अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था.

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू के अनुसार भारत कैसे खेल सकता है FIFA वर्ल्ड कप?

भारत को पहले एशियन कप में नियमित रूप से क्वालीफाई करना और उसके नॉकआउट चरण तक पहुंचना होगा.

FIFA वर्ल्ड कप के लिए भारत का सामना एशिया महाद्वीप की किन मजबूत टीमों से होता है?

भारत को जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सऊदी अरब, कतर, इराक, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान जैसी मजबूत टीमों से मुकाबला करना पड़ता है. हाल ही में भारत बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमों के सामने भी संघर्ष करते दिखा है.

4 लाख की आबादी वाला देश आइसलैंड भी खेला वर्ल्ड कप

इन दोनों देशों से पहले 2018 में रूस में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में आइसलैंड ने सुर्खियां बटोरी थीं. उस टूर्नामेंट में आइसलैंड सबसे कम आबादी वाला देश था, जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वॉलीफाई कर खेलने उतरे था, आइसलैंड की आबादी भी 4 लाख के करीब ही है. इनके अलावा हैती और जॉर्डन भी सबसे कम आबादी वाले देशों में ही हैं, जो यह फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं.

Why India Not in FIFA Notebook Lm

FIFA वर्ल्ड कप में भारत के नहीं होने की वजह (इन्फोग्राफ @AI)

कभी FIFA वर्ल्ड कप नहीं खेला भारत

अब भारत की बात करें तो भारत 1930 से खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत कभी भी नहीं खेला है. हालांकि भारत के पास 1950 में ब्राजील में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप खेलने का मौका था, लेकिन उसने तब इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था. इस बार फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो कई भारतीय फैन्स ने सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा कि आखिर हम इस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल पाते?

भारत के गोलकीपर ने दिया जवाब

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैन्स के इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ‘सोशल मीडिया पर हो रही इस बातचीत को खूब पसंद कर रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है. लोग सवाल पूछ रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी होना भी जरूरी है.’

Gurpreet Singh Sandhu

भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू के इस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट

गुरप्रीत ने दिल से लिखी सच्चाई

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘बतौर खिलाड़ी मैं कह सकता हूं. हम वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम एशिया कप में भी नहीं हैं. वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए हमें नियमित तौर पर एशिया कप में होना होगा और फिर उसकी नॉकआउट स्टेज में भी आना होगा. यह चरण दर चरण प्रक्रिया है. तो सही सवाल यह है कि हम आखिर क्यों एशियाई कप में नहीं पहुंच पाते हैं?’

FIFA ने तय किया हुआ है महाद्वीपों का कोटा

फीफा वर्ल्ड कप में क्वॉलीफाई करने वाली टीमों के लिए FIFA ने महाद्वीपों के आधार पर कोटा सिस्टम बनाया हुआ है. इस आधिकारिक रूप से स्लॉट एलोकेशन कहा जाता है. इस बार 3 देशों के मेजबान होने से मेजबान देश के रूप में क्वॉलीफिकेशन मिला, जबकि बाकी की 45 टीमों का चयन 6 महाद्वीपों के आधार पर हुआ. इनमें यूरोप से 16 टीमें, अफ्रीका से 9.5, एशिया से 8.5, दक्षिण अमेरिका से 6, उत्तरी-मध्य अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से (3), ओसियाना से 1 देश का कोटा होता है. इसके अलावा बाकी 2 टीमों के लिए कुछ खास तरह के नॉकआउट राउंड में खेलती हैं.

भारत के सामने- ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, जॉर्डन कतर जैसे देश

एशिया महाद्वीप में क्वॉलीफाई करने के लिए भारत की टक्कर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, कतर, साउदी अरबिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से होती है, जो इस खेल के मजबूत देश हैं. एशिया से यह कोटा एशिया पैसेफिक (एशिया-प्रशांत) के तौर पर तय होता है, जहां से कुल 9 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा थीं.

भारत में फुटबॉल के लिए नहीं हैं पर्याप्त माहौल

भारत में फुटबॉल के लिए बेसिक सिस्टम तो बना हुआ है लेकिन यह प्रोफेशनल नहीं दिखता. यहां संसाधनों की भारी कमी है और यूथ को इस खेल से जोड़ने के लिए उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है, जिसकी दरकार है. इसके अलावा भारत में क्लब फुटबॉल लगातार कमजोर हो रही है. फुटबॉल का क्रेज नॉर्थ ईस्ट राज्यों समेत कोलकाता, गोवा और केरल जैसे राज्यों में ही बचा है.

यहां क्लब, लीग, नेशनल सब लेकिन कुछ भी काफी नहीं

भारत में क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर जोर है, जबकि फुटबॉल को लेकर जरूरी क्रेज नहीं है. भारत में बीते कई साल से आईपीएल की तर्ज पर आईएसएल जैसी फुटबॉल लीग भी खेली जा रही है, जहां कई विदेशी फुटबॉलर आकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं लेकिन इसके बावजूद भारत में अब तक इस खेल में वैसे खिलाड़ी नहीं आ पाए हैं, जो उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिला पाएं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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