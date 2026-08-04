Explainer: पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में घुसा चीन! हथियार दे तैयार कर रहा भारत के खिलाफ दो नए मोर्चे? एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा...

China Military Engagement With Bangladesh: चीन बांग्लादेश को अपने जे-10सीई मल्टीरोल लड़ाकू विमान बेचने वाला है. सूत्रों के मुताबिक ये सौदा करीब 18 हजार करोड़ रुपये का है और बांग्लादेश को कुल 24 फाइटर जेट मिलेंगे. भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा नहीं, चीन की नई चाल है. चीन दक्षिण एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ना चाहता है. खासकर वायुसेना की ताकत के मामले में.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश और भारत के संबंध गिरावट के दौर में हैं. बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से रिश्ते खराब हो रहे हैं. इसका फायदा चीन उठा रहा है और बांग्लादेश में अपने पांव जमा रहा है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बाद तारिक रहमान के दौर में भी हालात बेहतर नहीं हो सके हैं. चीन बांग्लादेश को करीब 70 फीसदी डिफेंस उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है. वह भी फाइटर जेट और टैंक जैसे भारी-भरकम हथियार बेचने और सालों तक मेंटेनेंस के समझौते कर रहा है, जिससे चीन, उसकी सेना और विशेषज्ञों का चीन पर प्रभाव बना रहे.
बांग्लादेश के जरिए चीन को बंगाल की खाड़ी तक पहुंच मिलती है. कॉक्स बाज़ार में BNS शेख हसीना सबमरीन बेस जैसे नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने से बीजिंग को बंगाल की खाड़ी में ज़रूरी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स तक पहुच मिलती है, जिससे मलक्का जलडमरूमध्य (चोक पॉइंट) से बचने में मदद मिलती है. इसके अलावा बांग्लादेश के जरिए चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी नार्थ ईस्ट में अपनी मौजूदगी मजबूत करता है.
उत्तरी बांग्लादेश के पास हवाई बुनियादी ढांचे को सहारा देते हुए, चीनी सैन्य संपत्तियां सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बेहद करीब मौजूद हैं, जिससे भारत के लिए दो मोर्चों पर सुरक्षा का संभावित दबाव पैदा हो रहा है. चिकन नेक 20 से 40 किमी चौड़ी एक बेहद संकरी जमीनी पट्टी है, जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर (North-East) के आठ राज्यों से जोड़ती है.
चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने और ढाका के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के लिए, भारत कई तरह के और टकराव से बचने वाले रणनीतिक तरीके अपना सकता है. भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत बड़े असर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (जैसे सीमा-पार बिजली ग्रिड, रेल लिंक और व्यापार कॉरिडोर) में तेज़ी लाना और बिना कर्ज के जाल (debt-trap) वाले जोखिम के पारदर्शी ‘लाइन-ऑफ-क्रेडिट’ प्रोजेक्ट्स देना, जैसे कदम भी उठा सकता है. भारत वीजा में छूट, मेडिकल टूरिज्म, ऊर्जा साझेदारी का लाभ उठा सकता है. द्विपक्षीय संबंधों को केवल ‘चीन-विरोधी’ नज़रिए से देखने के बजाय, बांग्लादेश के साथ उसके अपने महत्व के आधार पर संबंध बनाना जरूरी है.
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