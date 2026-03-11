Hindi Explainer

Why Is Iran Targeting Dubai The Real Reason Behind Uae Missile Threat Explained

दुबई जंग का हिस्सा नहीं फिर क्यों मिसाइल बरसा रहा ईरान? जानिये UAE पर बमबारी की क्या है असली वजह- Explained

Israel Iran War: हमलों के बावजूद दुबई में रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल चल रही हैं. दुबई की ओर आने वाली ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और उसे मार गिराया गया है.

Israel Iran War Latest Update: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले शुरू करने के लगभग 2 हफ्ते बाद ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने पूरे वेस्ट एशिया के देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. सबसे ज्यादा हमले यूनाइटेड अरब अमीरात पर हुए हैं. अमीराती अधिकारियों के मुताबिक, लड़ाई शुरू होने के बाद से UAE की ओर 1,700 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से ज्यादातर को एयर डिफेंस ने रोक दिया. फिर भी, घनी आबादी वाले शहर के कई हिस्सों में ऑफिसों और सड़कों को निशाना बनाया गया. इन सबके बीच हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि जंग ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच है तो फिर दुबई को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आइये जानते हैं इसके पीछे आखिर क्या वजह है…

ईरान के निशाने पर UAE क्यों?

विशेषज्ञों का मानना है कि दुबई एक आसान मिलिट्री टारगेट से कहीं ज्यादा है. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर फवाज़ गेर्गेस के हवाले से CNN ने बताया, ‘दुबई ग्लोबलाइजेशन का सेंटर है. ईरानी नेता इसे पश्चिमी देशों के आर्थिक सिस्टम का सिंबल मानते हैं. अगर आप दुबई को निशाना बनाते हैं, तो आप पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं.’ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धुआं उठने या लग्जरी होटलों के पास मलबा गिरने की तस्वीरें तेजी से दुनिया भर में फैल गईं. ईरान के लगातार हमलों के बाद एयरस्पेस बंद होने के कारण हजारों लोग एयरपोर्ट पर कतार में लगे दिख रहे हैं, क्योंकि बाहर से आए लोग और टूरिस्ट शहर छोड़ने के लिए जूझते दिख रहे हैं.

UAE में अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटी

UAE पर हमला एक गहरी विडंबना दिखाते हैं. अमीरात, ईरान के लिए व्यापार का एक जरूरी गेटवे रहा है. खासकर ऐसे समय में जब तेहरान पर इंटरनेशनल बैन लगे हैं. ईरान लंबे समय से दुबई को एक ट्रेडिंग हब के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है. साल 2024 में ईरान और UAE के बीच व्यापार लगभग $28 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे अमीरात, चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया. हालांकि ईरान ने हाल के हमलों को अमेरिका के खिलाफ बताया है, खाड़ी देशों के खिलाफ नहीं. UAE में अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटी है और उसने US-मेड डिफेंस सिस्टम में भारी इन्वेस्ट किया है. वे सिस्टम (जिसमें एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं) अब अमीराती शहरों को आने वाले हमलों से बचाने के लिए जरूरी है.

क्या था ईरान का मकसद?

तेहरान के नजरिए से UAE मौजूदा लड़ाई में कई स्ट्रेटेजिक मकसद पूरे करता है. ‘चैथम हाउस’ में मिडिल ईस्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर सनम वकील ने ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ को बताया, ‘UAE पर हमला करके ईरान एक अहम US पार्टनर को टारगेट कर रहा है.’ अमीरात में दूसरे देशों के लाखों लोग रहते हैं और यह ग्लोबल फ़ाइनेंस, एविएशन और ट्रेड हब के तौर पर काम करता है. वहां होने वाले हमले खाड़ी से बहुत आगे तक गूंजते हैं.

UAE की ज्यॉग्रफी का भी अहम रोल

ज्यॉग्रफी भी एक अहम रोल निभाती है. UAE , ईरान से फारस की खाड़ी में सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है जो इसे मिसाइलों और ड्रोन के लिए सबसे करीबी और आसान टारगेट में से एक बनाता है. गेर्गेस ने कहा, ‘यह सचमुच बगल में है. दुबई पहुंचना ज्यादा दूर के टारगेट तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है.’ जब युद्ध शुरू हुआ तो खाड़ी के कई लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गुस्सा दिखाया, क्योंकि उन्होंने ऐसे हमले शुरू किए जिनसे बड़े संघर्ष का खतरा था. लेकिन जैसे ही ईरानी प्रोजेक्टाइल पूरे इलाके में गिरने लगे, माहौल तेजी से बदल गया.

क्या बोले ईरान के राष्ट्रपति?

ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने वीकेंड में तनाव कम करने की कोशिश की. उन्होंने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और सुझाव दिया कि ईरान उनके खिलाफ हमले रोक देगा, जब तक कि उनका इस्तेमाल तेहरान के खिलाफ हमले करने के लिए न किया जाए. यह भरोसा ज्यादा देर तक नहीं चला. जल्द ही ड्रोन और मिसाइलों की नई लहरें आने लगीं. हमलों के बावजूद, दुबई में रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल चल रही हैं. एक सुबह ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट के पास काला धुआं उठा. उसी रात मरीना डिस्ट्रिक्ट में जोरदार धमाका हुआ जब मलबा एक ऊंची बिल्डिंग से टकराया. अगले दिन, बीच पर जाने वाले लोग छाते के नीचे आराम कर रहे थे, जबकि मोबाइल फोन पर मिसाइल अलर्ट बज रहे थे.

दुबई की इकॉनमी काफी हद तक भरोसे पर निर्भर करती है और शहर के रहने वाले (जिनमें से 90 परसेंट से ज्यादा विदेशी हैं) शांति दिखाने के आदी हैं. लड़ाई के शुरुआती दिनों में कुछ बाहर से आए लोग भाग गए, लेकिन कई दूसरे यहीं रुक गए हैं. समुद्र के किनारे बीच क्लबों में भीड़ आम दिनों से कम है. बाजारों और मॉल्स में काम धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि वहां रहने वाले खबरों पर नजर रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि निकलना है या नहीं. सरकारी अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाली ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और वे देश के डिफेंस सिस्टम पर भरोसा जताते हैं, लेकिन एनालिस्ट की चेतावनी है कि लंबे समय तक हमले हमेशा के लिए सोच बदल सकते हैं.

