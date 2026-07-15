Explainer: क्या UNSC में होगी भारत की पर्मानेंट बुकिंग? समझिए SHANTI विजन से कैसे निकलेगा स्थायी सदस्य बनने का रास्ता

साल 2028-29 के लिए UNSC की गैर-स्थायी सीट भारत के लिए सिर्फ दो साल का कार्यकाल नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती भूमिका को मजबूत करने का अवसर है.

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है. इसके कुल 15 सदस्य होते हैं. (AI जेनरेटेड)

UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी.

50 देशों ने UN चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में किए थे साइन

UN का हेडक्वॉर्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में

भारत 30 अक्टूबर 1945 को UN का सदस्य बना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक चाल चली है. भारत ने आधिकारिक तौर पर 2028-29 कार्यकाल के लिए UNSC की गैर-स्थायी (Non-Permanent) सीट के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए दुनिया के देशों से समर्थन मांगा. विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत का उद्देश्य सिर्फ एक सीट हासिल करना नहीं है. भारत वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, समावेशी और प्रभावी बनाना है.

आइए समझते हैं कि जब इस सीट के पास वीटो पावर नहीं होती, तब भी भारत इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या यह भारत के स्थायी सदस्य बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है? और अगर भारत जीत जाता है, तो उसे इससे क्या फायदा होगा?

UNSC में गैर-स्थायी सीट आखिर होती क्या है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है. इसके कुल 15 सदस्य होते हैं. इनमें 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस) हैं. इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर है. बाकी 10 सदस्य गैर-स्थायी होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के लिए चुनती है.

गैर-स्थायी सदस्यों का रोल

गैर-स्थायी सदस्यों के पास वीटो नहीं होता, लेकिन वे सुरक्षा परिषद के हर महत्वपूर्ण फैसले में हिस्सा लेते हैं. वे प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं, शांति मिशनों पर चर्चा कर सकते हैं, प्रतिबंधों पर मतदान कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय संकटों पर वैश्विक सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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भारत के लिए यह सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

भारत लंबे समय से कहता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को दर्शाती है, जबकि आज की भू-राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. अगर भारत 2028-29 के लिए चुना जाता है, तो उसे वैश्विक सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने का एक और मजबूत मंच मिलेगा. भारत इसका इस्तेमाल कई रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के अभियान को SHANTI Framework के तहत पेश किया है.

क्या है भारत का SHANTI विजन?

SHANTI का मतलब है- Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity. यानी नियमों, विश्वास और ईमानदारी के आधार पर दुनिया की समग्र प्रगति सुनिश्चित करना. भारत का कहना है कि दुनिया को टकराव नहीं बल्कि सहयोग, विश्वास और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की जरूरत है.

पिछला रिकॉर्ड भारत के पक्ष में क्यों जाता है?

भारत इससे पहले आठ बार UNSC का गैर-स्थायी सदस्य रह चुका है. सबसे हालिया कार्यकाल 2021-22 का था. इस दौरान भारत ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. अगस्त 2021 और दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की. समुद्री सुरक्षा पर पहली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कराई. आतंकवाद और नई तकनीकों के दुरुपयोग पर वैश्विक चर्चा को आगे बढ़ाया.

Counter Terrorism Committee (CTC) की अध्यक्षता की. 1988 Taliban Sanctions Committee की भी जिम्मेदारी संभाली. आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर कई पहल की. महिलाओं की भागीदारी, शांति मिशनों में सुधार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. इसी रिकॉर्ड को भारत अपनी नई दावेदारी की सबसे बड़ी ताकत बता रहा है.

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UNSC में भारत क्या-क्या कर सकता है?

अगर भारत 2028-29 के लिए चुना जाता है, तो भारत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर चर्चा को प्रभावित कर सकेगा.

शांति मिशन के स्वरूप को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएगा.

युद्धग्रस्त देशों में मानवीय सहायता संबंधी फैसलों में हिस्सा लेगा.

समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा तय करने में योगदान देगा.

AI और उभरती तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर नियम बनाने की बहस में अपनी बात रख सकेगा.

यूएन सुधार की मांग को और मजबूती से उठा सकेगा.

भारत स्थायी सदस्यता का हकदार

1945 के बाद दुनिया बदल चुकी है. भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, G20 का प्रमुख सदस्य है और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है. इसके बावजूद उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिली है. भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार हो, ताकि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

UN में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि

भारत अपने अभियान में सबसे ज्यादा जिस उपलब्धि का उल्लेख कर रहा है, वह है उसका UN पीसमेकिंग रिकॉर्ड. भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से अब तक करीब 3 लाख सैनिक और कर्मियों को लगभग 50 शांति मिशनों में भेजा है. आज भी 4,300 से अधिक भारतीय सैनिक विभिन्न UN मिशनों में तैनात हैं. भारत का दावा है कि सिर्फ भाषण देने के बजाय उसने दशकों तक जमीन पर शांति स्थापित करने का काम किया है.

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भारत को किन देशों का समर्थन मिल सकता है?

UNSC की गैर-स्थायी सीट का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में होता है, जहां सभी सदस्य देश मतदान करते हैं. भारत को उम्मीद है कि उसे ग्लोबल साउथ के देशों, अफ्रीकी देशों, एशिया-प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) का व्यापक समर्थन मिलेगा. इसके अलावा भारत के G4 साझेदार—ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन करते रहे हैं. हालांकि, भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से समर्थक देशों की सूची जारी नहीं की है.

भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी?

भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है, लेकिन चुनाव आसान नहीं होगा. भारत को बदलती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय समूहों के भीतर अन्य उम्मीदवार, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आवश्यक बहुमत जुटाना, बड़ी शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना, स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक सहमति के बीच संतुलन कायम रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

भारत ने साफ किया है कि उसका अभियान किसी गुट की राजनीति पर नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होगा.

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