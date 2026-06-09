Explainer: शिवाजी महाराज का स्टैच्यू क्यों बनवा रहा इजरायल? यहूदी समुदाय का मराठा साम्राज्य से क्या कनेक्शन

महाराष्ट्र से इजरायल गए बेने इजरायल समुदाय के लोग आज भी मराठी संस्कृति, भोजन और परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखते हैं. ऐसे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा उनके सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ाव का प्रतीक भी बनेगी.

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6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ. इस दिन उन्हें 'छत्रपति' की उपाधि मिली थी. (PTI)

1674 में शिवाजी महाराज को मिली छत्रपति की उपाधि.

भारत ने 1950 में इजरायल को दी थी मान्यता.

यहूदी समुदाय बेने इजरायल का महाराष्ट्र से खास कनेक्शन.

शिवाजी की प्रतिमा से इजरायल के रिश्ते को मिलेगी नई पहचान.

भारत और इजरायल के संबंधों को एक नई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है. इजरायल ने अपने एक बड़े शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू लगवाने का फैसला लिया है. मुंबई में इजरायल के कॉन्सुल जनरल यानीव रेवाच ने ‘शिवराज्याभिषेक दिवस’ के मौके पर इसका ऐलान किया. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से भी सहयोग मांगा गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये अपील मान भी ली है.

आइए समझते हैं इजरायल और भारत के बीच कैसे हैं रिश्ते? इजरायलियों का मराठा साम्राज्य से क्या है कनेक्शन? आखिर इजरायल में शिवाजी महाराज का ही स्टैच्यू क्यों लगाया जा रहा है? ऐसा करके बेंजामिन नेतन्याहू क्या मैसेज देना चाहते हैं:-

भारत और इजरायल के कैसे हैं रिश्ते?

भारत ने 1950 में इजरायल को मान्यता दे दी थी. भारत और इजरायल के संबंध पिछले तीन दशकों में तेजी से मजबूत हुए हैं. आज दोनों देश रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में करीबी साझेदार हैं. हालांकि, दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे, लेकिन संपर्क और सहयोग का इतिहास इससे कहीं पुराना है.

कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज?



छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे. शिवाजी महाराज को उनकी सैन्य रणनीति, सुशासन, धार्मिक सहिष्णुता और जनता-केंद्रित प्रशासन के लिए जाना जाता है. उन्होंने मुगल और दक्कन सल्तनतों की चुनौतियों के बीच एक शक्तिशाली हिंदू स्वराज की स्थापना की. 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ. इस दिन उन्हें ‘छत्रपति’ की उपाधि मिली थी. इस दिन को महाराष्ट्र में ‘शिवराज्याभिषेक दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है.

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इजरायलियों का मराठा साम्राज्य से क्या है कनेक्शन?

इजरायल और मराठा साम्राज्य का रिश्ता सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में दोनों के बीच एक दिलचस्प सांस्कृतिक कड़ी मौजूद है. यह संबंध सीधे तौर पर मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र में बसे यहूदी समुदाय बेने इजरायल (Bene Israel) से जुड़ा हुआ है.

बेने इजरायल समुदाय भारत कैसे पहुंचे?



बेने इजरायल समुदाय भारत के सबसे पुराने यहूदी समुदायों में से एक माना जाता है. माना जाता है कि सदियों पहले यहूदी लोगों का एक समूह पश्चिमी भारत के कोंकण तट पर आकर बस गया था. समय के साथ-साथ यह समुदाय महाराष्ट्र की संस्कृति में घुल-मिल गया. वे मराठी भाषा बोलने लगे. स्थानीय परंपराओं का हिस्सा बन गए, लेकिन अपनी यहूदी धार्मिक पहचान भी बनाए रखी.

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1948 में इजरायल वापस लौटा ये समुदाय



1948 में इजरायल के गठन के बाद बेने इजरायल समुदाय के हजारों लोग वहां जाकर बस गए. आज भी इजरायल में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनकी जड़ें महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़, ठाणे और कोंकण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं.

शिवाजी और यहूदी समुदाय के बीच क्या संबंध था?



शिवाजी महाराज धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे. उनके शासन में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों को सम्मान और सुरक्षा मिली. यहूदी समुदाय भी उनमें शामिल था. मराठा शासन के दौरान यहूदियों पर किसी प्रकार का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ. उन्हें व्यापार और सामाजिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्राप्त थी. यही वजह है कि महाराष्ट्र के यहूदी समुदाय में शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान की भावना लंबे समय से मौजूद रही है.

इजरायल में शिवाजी की प्रतिमा क्यों?

इजरायल के अधिकारियों का कहना है कि शिवाजी महाराज सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के वैश्विक प्रतीक हैं. उनकी प्रतिमा भारत और इजरायल के बीच मजबूत होते रिश्तों को दर्शाएगी. यह प्रतिमा वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और खासतौर पर मराठी विरासत से जुड़े समुदायों के लिए भी गौरव का विषय होगी.

इजरायल में शिवाजी महाराज का स्टैच्यू कैसा होगा?

इसके जवाब में इजरायल के कॉन्सुल जनरल यानीव रेवाच कहते हैं, “बात सिर्फ यह नहीं है कि हम मूर्ति लाएंगे; हम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढेंगे. हम एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाएंगे. हम इसे इजरायल भेजेंगे. हम इजरायल में कुछ म्युनिसिपैलिटी से पता कर रहे हैं कि हम मूर्ति कहां लगाने जा रहे हैं. यह कुछ ऐसा है जो इजरायली लोगों को भारत के इतिहास के बारे में भी सीखना चाहिए.”

इस स्टैच्यू से भारत-इजरायल के रिश्तों को क्या फायदा?

शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं होगी, बल्कि दो देशों के बीच सांस्कृतिक पुल का काम करेगी. पिछले कुछ साल में भारत और इजरायल के संबंध रक्षा, कृषि, तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं. अब शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के जरिए दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

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