Hindi Explainer

Why Nato Not Supporting Us Against Iran Real Reason Explained

Israel Iran War: ईरान के खिलाफ जंग में NATO क्यों नहीं दे रहा अमेरिका का साथ? जानिये क्या है असली वजह- Explained

Why NATO Is Not Joining Iran War: अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी. ईरान भी हमलों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. NATO से मदद नहीं मिलने के बाद ट्रंप ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चुनौती दी है.

Why NATO Is Not Joining Iran War: ईरान-इजरायल युद्ध का आज (19 मार्च) 20वां दिन है. ईरान बीते 20 दिनों से अमेरिका-इजरायल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. जंग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. एक सवाल यह भी है कि NATO अमेरिका की मदद क्यों नहीं कर रहा? डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह अपील कर रहे हैं NATO के सहयोगी देश US और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में शामिल हों, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर NATO के सहयोगी देश होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोलने में US की मदद करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें भविष्य में इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे. ट्रंप ने कहा, ‘यह बिल्कुल सही है कि जो लोग ‘होर्जुम स्ट्रेट’ से फायदा उठाते हैं, वे यह पक्का करने में मदद करें कि वहां कुछ भी बुरा न हो.’ उन्होंने यह भी तर्क दिया कि US के विपरीत, यूरोप और चीन खाड़ी देशों से मिलने वाले तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं.

यह भी पढ़ें: अभी होर्मुज के पास फंसे हैं कितने भारतीय जहाज? जानिए इनपर कितना तेल-गैस मौजूद

US को NATO से कभी कुछ नहीं मिला: ट्रंप

ट्रंप की ताजा टिप्पणियों से इस साल की शुरुआत में दिए गए उनके भाषण की यादें ताजा हो गईं, जब उन्होंने दावोस में मंच से कहा था कि US को ‘NATO से कभी कुछ नहीं मिला.’ NATO के दूसरे सदस्य देशों ने काफी हद तक विरोध वाला रुख अपनाया है. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पहले कहा था कि यह युद्ध ‘NATO का मामला नहीं है.’ वहीं, NATO ने कहा कि ‘सहयोगी देश भूमध्य सागर में अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए पहले ही आगे आ चुके हैं.’ UK, इटली, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस के नेताओं ने भी एक संयुक्त बयान जारी कर लेबनान पर इजराइल के हमले पर ‘गहरी चिंता’ जताई है.

28 फरवरी को शुरू हुई ईरान-इजरायल की जंग

US और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी. ईरान ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की. इस कार्रवाई की वजह से पूरा पश्चिम एशियाई क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ गया है. इस कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर उस अहम जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया है, जिससे दुनिया भर के लगभग 20% तेल और ईंधन की खेप गुजरती है.

यह भी पढ़ें: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नीचे, क्या ईरान ठप करेगा ग्लोबल इंटरनेट?

क्या है NATO का काम?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में 12 सदस्य देशों के साथ बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) एक अंतर-सरकारी गठबंधन है. इसमें अब 32 सदस्य देश शामिल हैं. दो देशों (US और कनाडा) को छोड़कर, बाकी सभी सहयोगी देश यूरोपीय हैं. ज्यादातर दूसरे गठबंधनों के बिल्कुल उलट, NATO की पहचान उसके स्वतंत्र सदस्य देशों की इस प्रतिबद्धता से होती है कि अगर कोई बाहरी ताकत उन पर हमला करती है, तो वे एक-दूसरे की रक्षा करेंगे. इस संधि का अनुच्छेद 5 इसी बात को नियंत्रित करता है. इसके तहत, किसी एक सदस्य देश पर हुआ हमला सभी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाता है.

Add India.com as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जंग के बीच भी नहीं रुके भारत के जहाज! खतरनाक होर्मुज से मिला सुरक्षित रास्ता, जानें क्या थी पूरी रणनीति

NATO यह लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा?

मौजूदा युद्ध के हालात NATO के चार्टर के तहत तय किए गए लड़ाई के नियमों को मानने से इनकार करते दिखते हैं. चार्टर के ‘अनुच्छेद 1’ के तहत, सदस्य देशों को यह वादा करना होता है कि वे अपने से जुड़े किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को कोई खतरा न पहुंचे. सहयोगी देशों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के खिलाफ जाकर ताकत का इस्तेमाल करने या उसकी धमकी देने से बचेंगे. मौजूदा संघर्ष इस नियम को साफ तौर पर नकारता है और इसके बुरे नतीजे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं.

यहां तक ​​कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल भी (जो किसी एक सदस्य पर हमले की स्थिति में जवाब देना जरूरी बनाता है) सिर्फ बचाव के उपाय के तौर पर ही किया जा सकता है, और वह भी किसी हथियारबंद हमले के जवाब में. 9/11 के बाद, दूसरे सहयोगी देशों पर अफगानिस्तान में अमेरिका के हमले में शामिल होना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने अमेरिका के बनाए गए ‘इच्छुक देशों के गठबंधन’ (Coalition of the Willing) में शामिल होना चुना, जिसमें हर सहयोगी देश ने अपना समर्थन देने का वादा किया था.

यह भी पढ़ें: पहले होर्मुज से गुजरने दिए जहाज, फिर भारत के सामने रख दी ये बड़ी शर्त… ईरान का बड़ा दांव

क्या है NATO का ‘अनुच्छेद 6’?

‘ब्रैनन सेंटर फॉर जस्टिस’ की तरफ से की चार्टर की व्याख्या के मुताबिक, सहयोगी देश फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने के बजाय आर्थिक या मानवीय मदद देने का वादा कर सकते हैं. भूगोल भी एक और सीमित करने वाला कारक है. NATO के चार्टर के ‘अनुच्छेद 6’ के तहत, गठबंधन की सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारियां सिर्फ कुछ खास इलाकों पर ही लागू होती हैं. इनमें मोटे तौर पर, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सदस्य देशों के इलाके, तुर्की, और कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक का इलाका, जिसमें भूमध्य सागर में मौजूद उनकी सेनाएं और जहाज भी शामिल हैं. मौजूदा संघर्ष, जो ईरान और उसके आस-पास चल रहा है, इन सीमाओं से पूरी तरह है. इन शर्तों को देखते हुए, NATO सैन्य कार्रवाई करने के लिए बहुत ऊंचा पैमाना तय करता है. इसलिए, उसके किसी भी सैन्य अड्डे या सदस्य देशों की मिसाइलों पर हमला होने पर, ‘अनुच्छेद 5’ अपने आप लागू नहीं हो जाता.

यह भी पढ़ें: मिसाइल और ड्रोन हमलों से लहूलुहान खाड़ी देश ईरान पर क्यों नहीं कर रहे अटैक? जानिये क्या है असली वजह- Explained

अभी कैसे हैं हालात?

अब तक, गठबंधन ने अपनी भूमिका को ‘मदद पहुंचाने’ तक ही सीमित रखा है (जैसे कि लॉजिस्टिक्स और मिसाइल सुरक्षा) और उसने ‘अनुच्छेद 5’ का इस्तेमाल नहीं किया है. युद्ध की शुरुआत में ही, NATO के सेक्रेटरी जनरल रुटे ने इस बात पर जोर दिया था कि NATO के सीधे तौर पर शामिल होने की बिल्कुल कोई योजना नहीं है, सिवाय इसके कि अलग-अलग सहयोगी देश वह सब करें जिससे अमेरिका और इजरायल मिलकर जो कर रहे हैं, उसमें मदद मिल सके.

जर्मनी ने कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं

कई यूरोपीय देशों ने नौसेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने की ट्रंप की अपील को ठुकरा दिया है. जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि उनका देश मौजूदा संघर्ष का कूटनीतिक हल ढूंढ रहा है. उन्होंने कहा, ‘यह हमारी लड़ाई नहीं है. हमने इसे शुरू नहीं किया. अलग-अलग सहयोगी देशों ने अपनी मर्फी से इसमें शामिल होने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: अभी होर्मुज के पास फंसे हैं कितने भारतीय जहाज? जानिए इनपर कितना तेल-गैस मौजूद

साइप्रस ने दिया अपना मिलिट्री बेस

ईरान के ड्रोन हमलों के शक के बाद, UK ने US को साइप्रस में अपने कुछ मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है. हालांकि साइप्रस NATO का सदस्य नहीं है, लेकिन UK है. UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बताया कि UK के ‘हजारों सैनिक साइप्रस में तैनात हैं’, साथ ही ईरान के हमलों को रोकने में मदद के लिए तीन स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान और ड्रोन-रोधी टीमें भी वहां मौजूद हैं.

ग्रीस ने की मदद

दूसरे सहयोगी देशों ने भी इस इलाके में अपनी मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी है. ग्रीस ने फ्रिगेट और F-16 विमान भेजे हैं, जबकि फ्रांस ने साइप्रस में फ्रिगेट ‘लैंगडॉक’ तैनात किया है. NATO की सेनाओं ने तुर्की के ‘इंसिरलिक’ एयर बेस के पास भी ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोका है. अब तक, इस गठबंधन के पूर्वी हिस्से को ही इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा है, जबकि NATO खुद इस युद्ध में औपचारिक तौर पर शामिल होने से बच रहा है.

यह भी पढ़ें: कितने घंटे चलती है 1KG एलजीपी गैस, जानकर हक्के-बक्के रह जाएंगे आज

NATO से ट्रंप की शिकायतें

पअपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप यह दावा करते रहे हैं कि NATO के दूसरे सहयोगी देशों ने गठबंधन के साझा रक्षा बजट में US जितना योगदान नहीं दिया है. साल 2006 से, हर सदस्य देश से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी GDP का कम से कम 2% हिस्सा अपनी रक्षा पर खर्च करे. वहीं, साल 2014 में जारी एक औपचारिक घोषणा में यह कहा गया था कि जो देश इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे ‘एक दशक के भीतर 2% के इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे.’

NATO के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में US का रक्षा खर्च कुल रक्षा खर्च का 63% रहा. यह आंकड़ा साल 2016 के 72% से कम है, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे. हालांकि ये दोनों ही आंकड़े काफ़ी बड़े हैं, लेकिन GDP के प्रतिशत के हिसाब से रक्षा पर खर्च करने वाले देशों की सूची में US छठे स्थान पर आता है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें