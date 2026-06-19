Explainer: आंतकियों का पनाहगार बना शांति का गारंटर! आखिर US-ईरान पीस डील पर पाकिस्तान ने क्यों किए साइन? समझौता टूटा तो क्या होगा?

ईरान के साथ जंग शुरू होने के 110 दिनों बाद 18 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील पर साइन कर दिए हैं. इस जंग में दुनिया को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 19, 2026, 9:56 PM IST
Explainer: आंतकियों का पनाहगार बना शांति का गारंटर! आखिर US-ईरान पीस डील पर पाकिस्तान ने क्यों किए साइन? समझौता टूटा तो क्या होगा?
अमेरिका और ईरान के पीस डील के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भी सीजफायर पर सहमति बन गई है. (AI जेनरेटेड इमेज)

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते (पीस डील) पर गुरुवार (18 जून 2026) को साइन हो चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस से और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने तेहरान से समझौते के कागजात पर साइन किए. गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस पीस डील के कायम रहने की गारंटी पाकिस्तान ने ली है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बतौर गारंटर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं. पाकिस्तान इससे पहले ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर के लिए मध्यस्थ यानी इंटरमीडिएटर रह चुका है.

India.com के इस एक्सप्लेनर में जानेंगे कि जिस पाकिस्तान का बाल-बाल कर्जे में डूबा है, जिसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, जो आतंकवादियों का पनाहगार और आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए मशहूर है, आखिर उसे शांति समझौते का गारंटर क्यों और कैसे बनाया गया? पीस डील से पाकिस्तान को क्या फायदे हैं? अगर डील टूट गई, तो क्या होगा?

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पाकिस्तान ही क्यों बना गारंटर?

  • मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से चल रहे जंग के बीच अमेरिका और ईरान की पीस डील बेशक राहत भरी खबर है. लेकिन, इस समझौते का सबसे चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान की भूमिका है. वही पाकिस्तान, जिस पर दशकों से आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं, अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का गारंटर बनकर उभरा है.

पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी ईरान-US डील पर क्यों किए साइन? समझौते से होगा क्या-क्या फायदा

  • दरअसल, पाकिस्तान उन कुछ देशों में शामिल है; जिनके अमेरिका और ईरान दोनों से रिश्ते बने हुए हैं. एक तरफ पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक साझेदार रहा है. दूसरी तरफ उसकी ईरान के साथ 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा लगती है. दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर लगातार बातचीत होती रही है.
  • यही वजह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश शुरू हुई, तो पाकिस्तान एक ऐसे देश के रूप में सामने आया; जिस पर दोनों पक्ष कम से कम बातचीत के स्तर पर भरोसा कर सकते थे. पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ और आइस ब्रेकर (कम्युनिकेशन गैप को तोड़ने वाला) के रूप में पेश किया.

इंटरमीडिएटर से गारंटर कैसे बना पाकिस्तान?

  • जंग शुरू होने के बाद सुलह कराने की कमान सबसे पहले पाकिस्तान ने संभाली. बाद में कतर भी इसमें शामिल हुआ. 3 मार्च को पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार ने पाकिस्तानी संसद में पहली बार कहा कि हम इस्लामाबाद में सीजफायर पर बातचीत कराने को तैयार हैं. 18 मार्च को डार सऊदी अरब गए. यहीं सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र के साथ मिलकर सीजफायर की जमीन तैयार हुई.
  • 7 अप्रैल को ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने सीजफायर होने का क्रेडिट पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ को दिया. सीजफायर के बाद 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में ही ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत हुई.
  • इसके बाद तेहरान में असीम मुनीर और विदेश मंत्री अब्बास अराघची की मुलाकात हुई. फिर 60 दिनों का सीजफायर हुआ. इसके बाद 1 से 5 जून के बीच कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने ईरान के फ्रीज एसेट्स रिलीज करने और होर्मुज के मुद्दे पर बातचीत हुई.
  • फिर 14 जून को पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने अगले 24 घंटे में ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील फाइनल होने की बात कही. ट्रंप और ईरान ने भी डील पर मंजूरी की बात कंफर्म की. पहले इस डील पर 19 जून को साइन होने थे. लेकिन, ट्रंप ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान ही इसपर साइन कर दिए. जिसके बाद पीस डील गुरुवार (18 जून) की सुबह 5:30 बजे से लागू हो गई.

गारंटर बनने से पाकिस्तान को क्या फायदा?

इस भूमिका से पाकिस्तान को कई रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को उसकी इमेज सुधारने का मौका मिलेगा. अमेरिका के साथ रिश्तों में नई गर्माहट आ सकती है. ईरान के साथ सीमा और सुरक्षा सहयोग मजबूत हो सकता है. खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों के बीच उसकी कूटनीतिक अहमियत बढ़ सकती है.

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से खुद को सिर्फ सुरक्षा संकटों से जुड़े देश की बजाय एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है. यह समझौता उसके लिए उसी दिशा में बड़ा अवसर बन सकता है.

अमेरिका-ईरान की शांति समझौते की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई का कहना है कि पीस डील पर साइन होना और उसका सफलतापूर्वक लागू होना दो अलग बातें हैं. आने वाले 60 दिन सबसे अहम माने जा रहे हैं. इस दौरान कई मुद्दों पर बात होगी, जिनपर सहमति बनना मुश्किल ही है. जैसे- क्या दोनों पक्ष सीजफायर का पालन करेंगे? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी कैसे होगी? ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का क्या होगा? उसके कब तक पूरी तरह राहत मिलेगी. वहीं, क्षेत्रीय सहयोगी समूहों की गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा?” किदवई कहते हैं, “अगर इनमें से किसी भी मुद्दे पर भरोसा टूटता है, तो समझौता खतरे में पड़ सकता है.”

अगर डील टूट गई तो क्या होगा?

अगर अमेरिका या ईरान में से कोई भी पक्ष समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ सकता है. इससे कच्चे तेल के मार्केट में उथल-पुथल मच सकती है. ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा. आखिर में महंगाई बढ़ेगा. यानी आम आदमी पर असर पड़ना तय है.

डील को बनाए रखना पाकिस्तान के लिए भी चुनौती

ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौता पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है. अगर वह दोनों पक्षों के बीच भरोसा बनाए रखने में सफल रहता है, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो सकती है. लेकिन, अगर समझौता फेल हो जाता है, तो आलोचक यह सवाल उठाएंगे कि क्या आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान वास्तव में शांति प्रक्रिया का भरोसेमंद गारंटर था?

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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