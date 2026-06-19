Explainer: आंतकियों का पनाहगार बना शांति का गारंटर! आखिर US-ईरान पीस डील पर पाकिस्तान ने क्यों किए साइन? समझौता टूटा तो क्या होगा?

अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते (पीस डील) पर गुरुवार (18 जून 2026) को साइन हो चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस से और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने तेहरान से समझौते के कागजात पर साइन किए. गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस पीस डील के कायम रहने की गारंटी पाकिस्तान ने ली है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बतौर गारंटर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं. पाकिस्तान इससे पहले ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर के लिए मध्यस्थ यानी इंटरमीडिएटर रह चुका है.
India.com के इस एक्सप्लेनर में जानेंगे कि जिस पाकिस्तान का बाल-बाल कर्जे में डूबा है, जिसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, जो आतंकवादियों का पनाहगार और आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए मशहूर है, आखिर उसे शांति समझौते का गारंटर क्यों और कैसे बनाया गया? पीस डील से पाकिस्तान को क्या फायदे हैं? अगर डील टूट गई, तो क्या होगा?
पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी ईरान-US डील पर क्यों किए साइन? समझौते से होगा क्या-क्या फायदा
इस भूमिका से पाकिस्तान को कई रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को उसकी इमेज सुधारने का मौका मिलेगा. अमेरिका के साथ रिश्तों में नई गर्माहट आ सकती है. ईरान के साथ सीमा और सुरक्षा सहयोग मजबूत हो सकता है. खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों के बीच उसकी कूटनीतिक अहमियत बढ़ सकती है.
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एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से खुद को सिर्फ सुरक्षा संकटों से जुड़े देश की बजाय एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है. यह समझौता उसके लिए उसी दिशा में बड़ा अवसर बन सकता है.
सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई का कहना है कि पीस डील पर साइन होना और उसका सफलतापूर्वक लागू होना दो अलग बातें हैं. आने वाले 60 दिन सबसे अहम माने जा रहे हैं. इस दौरान कई मुद्दों पर बात होगी, जिनपर सहमति बनना मुश्किल ही है. जैसे- क्या दोनों पक्ष सीजफायर का पालन करेंगे? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी कैसे होगी? ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का क्या होगा? उसके कब तक पूरी तरह राहत मिलेगी. वहीं, क्षेत्रीय सहयोगी समूहों की गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा?” किदवई कहते हैं, “अगर इनमें से किसी भी मुद्दे पर भरोसा टूटता है, तो समझौता खतरे में पड़ सकता है.”
अगर अमेरिका या ईरान में से कोई भी पक्ष समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ सकता है. इससे कच्चे तेल के मार्केट में उथल-पुथल मच सकती है. ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा. आखिर में महंगाई बढ़ेगा. यानी आम आदमी पर असर पड़ना तय है.
ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौता पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है. अगर वह दोनों पक्षों के बीच भरोसा बनाए रखने में सफल रहता है, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो सकती है. लेकिन, अगर समझौता फेल हो जाता है, तो आलोचक यह सवाल उठाएंगे कि क्या आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान वास्तव में शांति प्रक्रिया का भरोसेमंद गारंटर था?
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