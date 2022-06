Currency Notes: पैसे से किसे प्यार नहीं होता. पैसा मिले तो हम सबकी खुशी दोगुनी और चौगुनी भी हो जाती है. नए-नए करारे नोट देखकर किसी के भी चेहरे पर चमक साफ देखी जा सकती है. आपने दिन में कई बार नोट गिनते होंगे. लेकिन क्या आपने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी नए नोटों को इतनी गंभीरता और नजदीक से देखा है, जितना हम आपको दिखा रहे हैं. क्या आपकी नजर रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए नोटों में एक तरफ पड़ी तिरछी लाइनों (Slanting lines on Indian Currency Notes) पर गई है. अगर नहीं गई तो एक बार इन तिरछी लाइनों को जरूर देखें. इन लाइनों का क्या मतलब है और किस अनुपात में इनकी संख्या घटती या बढ़ती है इस लेख में यही सब जानेंगे.Also Read - Bank Holidays In July 2022: जुलाई में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, किसी काम के लिए जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट

भारतीय करेंसी नोटों पर बनी यह तीरछी लकीरें किसी भी नोट के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं. भले ही वह 100 का नोट हो या 200, 500 और 2 हजार रुपये का नोट, हर कीमत के नोट पर अलग तरह से तिरछी लाइनें होती हैं. कुछ नोटों के बीच में छोटे-छोटे जीरो भी बने होते हैं और इनका भी अपना महत्व है.

नोट पर क्यों बनाई जाती हैं तिरछी लाइनें

अगर आप भारतीय करंसी नोट को गौर से देखेंगे तो यह तिरछी लाइनें आपको दिख जाएंगी. शायद ही आपको यह जानकारी होगी कि करंसी नोट की कीमत के हिसाब से इन लाइनों की संख्या भी कम या ज्यादा होती रहती है. दरअसल इन लकीरों को 'ब्लीड मार्क्स' कहते हैं. यह ब्लीड मार्क्स खासतौर पर नेत्रहीन लोगों के लिए बनाए जाते हैं. इन्हें छूकर वह आसानी से पता कर सकते हैं कि उनके हाथ में कितने रुपये का नोट है. यही कारण है कि अलग-अलग कीमत के नोटों पर आपको अलग-अलग संख्या में तिरछी लाइनें दिखती हैं.

नेत्रहीन कैसे पहचान लेते हैं नोट की कीमत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100 रुपये के नोट पर दोनों तरफ चार-चार तीरछी लकीरें होती हैं. दो सौ रुपये के नोट पर दो-दो लकीरों के बीच में छोटे-छोटे जीरो भी लगे होते हैं. बात करें 500 रुपये के नोट की तो उस पर कुल पांच लकीरें होती हैं. 2000 के नोट पर दोनों तरफ 7-7 तिरछी लकीरें बनी होती हैं. यही वह लकीरें हैं, जिनकी मदद से नेत्रहीन आसानी से इन नोट की कीमत को पहचान लेते हैं.