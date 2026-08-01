समुद्र में हजारों लोग, मौत का खतरा.., मोरक्को से तैरकर स्पेन किस मजबूरी में जा रहे हैं ? जानें वजहें | EXPLAINED

मोरक्को और अफ्रीका के हजारों प्रवासी समुद्र के रास्ते स्पेन के सेउटा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. बेहतर जिंदगी की तलाश में उठाया गया यह कदम अब मानवीय और राजनीतिक संकट बन गया है. सेउटा की सीमा पर एक बार फिर हजारों प्रवासियों की भीड़ उमड़ी है. कई लोगों की मौत के बीच यह संकट यूरोप की प्रवासन नीति और स्पेन-मोरक्को संबंधों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/explainer/why-thousands-of-migrants-are-risking-their-lives-to-reach-spain-ceuta-border-8490122/ Copy

सेउटा बॉर्डर पर आखिर क्या हुआ?

हजारों प्रवासी समुद्र के रास्ते स्पेन के सेउटा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

बेहतर रोजगार, सुरक्षा और यूरोप पहुंचने की चाह उन्हें जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर रही है.

इस दौरान कई लोगों की मौत हुई और स्पेन-मोरक्को सीमा पर तनाव बढ़ गया.

इस संकट का असर यूरोपीय संघ की प्रवासन नीति और स्पेन की राजनीति पर भी पड़ रहा है.

मोरक्को से हजारों प्रवासी स्पेन के सेउटा में समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहे हैं. ज्यादातर मोरक्को और सहारा के दक्षिणी अफ्रीका के लोग बेहतर आर्थिक मौके या शरण की तलाश में यूरोप पहुंचना चाहते हैं. समुद्र में एक साथ तैरकर जाते हजारों लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं. ये लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं. bbc के मुताबिक, इस सामूहिक प्रयास में सुरक्षा बलों से टकराव, कई मौतें और मानवीय संकट पैदा हो गया. इससे स्पेन-मोरक्को के बीच सीमा नियंत्रण और प्रवासन पर तनाव बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 घंटे में करीब 60,000 लोग पहुंचे, जिनमें से ज्यादातर वापस लौटाए गए, लेकिन दर्जनों मौतें हुईं.

1. सेउटा (यूरोप) पहुंचने के लिए क्यों है महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार?

सेउटा अफ्रीका में स्थित स्पेन का एक छोटा इलाका (एन्क्लेव) है, लेकिन यह यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा माना जाता है. इसका मतलब है कि यहां पहुंचते ही प्रवासी यूरोप की सीमा में घुस जाते हैं. nytimes.com के मुताबिक, यह मोरक्को की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए लोग जमीन से दीवार फांदकर या समुद्र में तैरकर आसानी से पहुंचने की कोशिश करते हैं. सेउटा और मेलिला EU के अफ्रीका के साथ जमीन सीमा वाले इलाके हैं. मोरक्को कभी-कभी राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सीमा पर नियंत्रण ढीला कर देता है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग आ जाते हैं. गरीबी और बेरोजगारी से तंग युवा इसे यूरोप पहुंचने का सबसे आसान रास्ता मानते हैं. छोटे आकार (लगभग 85,000 आबादी) के बावजूद यहां पहुंचना EU में प्रवेश जैसा है.

2. आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक, जो लोगों को जान जोखिम में डालने पर मजबूर करते हैं?

कई लोग बेहतर नौकरी, ज्यादा कमाई और गरीबी से बचने के लिए आते हैं. उनके देशों में आर्थिक भविष्य नहीं दिखता. Reuters के मुताबिक, स्पेन में कृषि, निर्माण और होटल जैसे क्षेत्रों में मजदूरों की कमी है, जो उन्हें खींचता है.राजनीतिक कारक: कुछ देशों में युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न से भागते हैं. मोरक्को कभी-कभी प्रवासन को “राजनीतिक हथियार” की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे वेस्टर्न सहारा विवाद में स्पेन पर दबाव डालने के लिए.

सामाजिक कारक: बेहतर शिक्षा, यूरोपीय जीवनशैली और सुरक्षा की चाहत. पर्यावरणीय आपदाएं भी कुछ लोगों को मजबूर करती हैं. युवा मोरक्कन “यूरोपीयनाइज” होना चाहते हैं क्योंकि घर में कोई भविष्य नहीं दिखता. ये जोखिम भरे रास्ते (तैरना, दीवार फांदना) इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि नियमित वीजा मिलना बहुत मुश्किल है.

3. स्पेन और मोरक्को प्रवासन नियंत्रण में कैसे सहयोग करते हैं और संकट क्यों बार-बार होते हैं?

दोनों देश 1992 के रीडमिशन एग्रीमेंट जैसे समझौतों से सहयोग करते हैं, जिससे अनियमित प्रवासियों को जल्दी वापस भेजा जा सकता है. EU और स्पेन मोरक्को को आर्थिक और राजनीतिक मदद देते हैं ताकि वह यूरोप की सीमाएं संभाले. मोरक्को की सुरक्षा बल प्रवासियों को रोकते हैं और स्पेन के गार्डिया सिविल वापसी में मदद करते हैं.संकट बार-बार इसलिए होते हैं क्योंकि मोरक्को राजनीतिक मुद्दों (जैसे वेस्टर्न सहारा) पर दबाव बनाने के लिए सीमा खोल देता है. भौगोलिक स्थिति (अफ्रीका-EU की唯一 जमीन सीमा), आर्थिक हताशा और प्रवासन नीतियों में बदलाव (जैसे स्पेन के कोर्ट रूलिंग्स) इसे बढ़ावा देते हैं. पुलिस की कमी या अचानक बड़े समूह आने से स्थिति बिगड़ जाती है.

4. इस सेउटा संकट का EU प्रवासन नीतियों और स्पेन की घरेलू राजनीति पर क्या असर?

इटली और फिनलैंड जैसे देशों ने स्पेन को शेंगेन क्षेत्र से सस्पेंड करने की मांग की क्योंकि वे स्पेन की “ढीली” नीतियों को दोष देते हैं. फ्रांस ने अपनी सीमा पर चेक बढ़ा दिए. इससे EU में एकजुटता की कमी सामने आई. अब ब्रसेल्स पर दबाव है कि प्रवासन को सामूहिक समस्या माने और मोरक्को जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बनाए.स्पेन की राजनीति पर: दक्षिणपंथी पार्टियां जैसे Vox मजबूत हुईं, जो सुरक्षा और खर्च का मुद्दा उठा रही हैं. विपक्ष सरकार की माइग्रेंट रेगुलराइजेशन (अम्नेस्टी) नीतियों को “पुल फैक्टर” बता रहा है. क्षेत्रीय सरकारों के साथ तनाव बढ़ा, खासकर बच्चों को शिफ्ट करने पर. सत्तारूढ़ गठबंधन में Morocco और Western Sahara नीति पर मतभेद हैं. सोशल मीडिया पर अफवाहें और डीपफेक भी फैले.

Q1. सेउटा क्या है?

जवाब: सेउटा अफ्रीका में स्थित स्पेन का इलाका है, जो यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा है.

Q2. प्रवासी सेउटा क्यों पहुंचना चाहते हैं?

जवाब: क्योंकि यहां पहुंचते ही वे यूरोप की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और बेहतर जीवन की उम्मीद रखते हैं.

Q3. लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं?

जवाब: गरीबी, बेरोजगारी, संघर्ष और बेहतर रोजगार की तलाश उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है.

Q4. स्पेन और मोरक्को इस संकट से कैसे निपटते हैं?

जवाब: दोनों देश सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक तनाव के कारण संकट बार-बार बढ़ जाता है.

Q5. इस संकट का सबसे बड़ा असर क्या है?

जवाब: यूरोप की प्रवासन नीति पर दबाव बढ़ा है और स्पेन में सीमा सुरक्षा व प्रवासन राजनीति बड़ा मुद्दा बन गई है.