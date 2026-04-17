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Women Reservation Constitution Amendment Bill Did Not Pass By 2 3 Majority In Loksabha Explained

लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुडा बिल, आखिर सरकार को क्यों नहीं मिला विपक्ष का साथ, अब आगे क्या रास्ता

अब सरकार के पास विपक्ष को घेरने का मौका है. भारतीय जनता पार्टी अब महिला आरक्षण कानून को लागू करने की नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने का कैंपेन शुरू कर सकती है. इसका असर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है.

इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में मौजूद कुल 528 सांसदों ने वोट डाले.

लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया. संविधान (131वां) संशोधन बिल में 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संसद की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था. गुरुवार सुबह 11 बजे से शुक्रवार शाम तक करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई. इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में मौजूद कुल 528 सांसदों ने वोट डाले. बिलों को पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की जरूरत थी. लेकिन, संसद के कुल 540 सदस्यों (543 में 3 सीट खाली है) में से सिर्फ 528 ही मौजूद थे. इसका दो तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया.

12 साल के शासनकाल में मोदी सरकार पहली बार किसी बड़े बिल पर जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाई. सीधे शब्दों में समझें तो महिला आरक्षण कानून 2029 से लागू नहीं हो पाएगा. परिसीमन भी नहीं हो पाएगा. ये बिल गिरने के बाद सरकार ने परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया. सरकार ने कहा कि ये बिल एक-दूसरे से लिंक है. पहला बिल गिरने के बाद बाकी दोनों पर वोटिंग की जरूरत नहीं है. आइए समझते हैं आखिर इस महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर सरकार को क्यों नहीं मिला विपक्ष का साथ? कहां हो गई गलती? अब आगे क्या रास्ता:-

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सरकार कौन से 3 बिल पास कराना चाहती थी?

पहला बिल– संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.

दूसरा बिल- परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.

तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.

जितने दल उतनी दलीलें

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के जितने दल हैं, उतनी दलीलें सामने आ रही हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये महिला आरक्षण नहीं, बल्कि इसकी आड़ में परिसीमन का खेल है. DMK कहती है कि इस आरक्षण से साउथ के राज्यों की हकमारी होगी. TMC की मांग है कि 33% क्यों 50% आरक्षण क्यों नहीं देते. सपा की दलील है कि परिसीमन के लिए महिलाओं को मुद्दा बनाया जा रहा है, जो अनुचित है. विपक्ष को इस बात की भी आपत्ति है कि परिसीमन के बाद हर राज्य में सीटों की संख्या बढ़ ही जाएंगी, बिल में इसपर कुछ लिखित तौर पर नहीं है. पहले इस कंफ्यूजन को लिखित तौर पर दूर किया जाना चाहिए.

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समझिए बिल के पक्ष पड़े वोटों का कैल्कुलेशन

बिल को पास कराने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत जरूरी था. मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. 2/3 बहुमत (लगभग 360) के लिए NDA को सहयोगी दलों और अन्य गैर-NDA दलों के समर्थन की जरूरत थी.

वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे. पक्ष में 298 वोट मिले. यानी NDA के सभी 292 सदस्यों ने वोट किया. साथ में 6 गैर-NDA सदस्यों ने भी बिल के पक्ष में वोट किया. इनमें से 4 YSRCP (युवाजना श्रामिका रैतु कांग्रेस पार्टी) के सांसद है. इस पार्टी ने सरकार को सपोर्ट करने की बात कही थी. बाकी 2 वोट निर्दलीय से आए होंगे. इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई.

सदन में मौजूद 528 का दो-तिहाई 352 होता है. यानी सरकार को बिल पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन उसे 54 वोट कम मिला.

विपक्ष में पड़े वोटों का हिसाब?

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं. जब वोटिंग हुई तो बिल के विरोध में 230 वोट पड़े. यानी INDIA गठबंधन के 233 में से 230 सदस्यों ने वोट किया. जबकि 3 सांसद गैर-हाजिर रहे.

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सरकार की क्या थी तैयारी?

लोकसभा में जरूरी संख्याबल नहीं होने के कारण सरकार बार-बार विपक्ष से सहयोग की अपील की थी. PM नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू समेत NDA के तमाम सांसद सपोर्ट करने की अपील कर रहे थे. वोटिंग से पहले BJP ने अर्जेंट मीटिंग की थी. TDP सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने तो राज्य की तमाम राजनीति पार्टियों को खत लिखकर विधेयकों को समर्थन देने की अपील की. PM मोदी ने 16 अप्रैल को लोकसभा में और 17 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष का सहयोग मांगा. अमित शाह ने भी लोकसभा में विपक्ष को कंवेंस करने की कोशिश की. हालांकि, ये तैयारी काम न आई.

सरकार से कहां हुई गलती?

पहली गलती महिला आरक्षण कानून का नोटिफिकेशन एकदम ऐन वक्त पर जारी करना रहा. वैसे तो 33% वाला महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से पास हो गया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन करने के बाद ये कानून भी बन गया था. लेकिन, परिसीमन न होने के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका. परिसीमन के लिए सरकार को संविधान में संशोधन की जरूरत थी. संशोधन से जुड़े 3 बिल लाए गए थे. लेकिन, विपक्ष का तर्क था कि जब कोई कानून लागू ही नहीं हुआ, तो उसमें संशोधन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने और संशोधन बिलों पर चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गई?

सरकार से दूसरी गलती संशोधन बिलों में स्पष्टता की कमी रही. विपक्ष ने बार-बार सवाल किया कि परिसीमन के बाद सभी राज्यों में सीटें बढ़ ही जाएंगी, इसका पक्का आधार क्या है? बिल में इसका साफतौर पर जिक्र क्यों नहीं है? सरकार ने इसका गोल-मोल जवाब दिया.

तीसरी गलती जनगणना को लेकर था. विपक्ष का तर्क था कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बजाय 2027 में जनगणना कराकर फिर परिसीमन कराया जाना चाहिए. लेकिन, सरकार ने 2011 की जनगणना को ही आधार बनाने पर जोर दिया.

बिल गिरने से क्या हो सकता है नतीजा?

अब सरकार के पास विपक्ष को घेरने का मौका है. भारतीय जनता पार्टी अब महिला आरक्षण कानून को लागू करने की नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने का कैंपेन शुरू कर सकती है. इसका असर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है. पश्चिम बंगाल में दो फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी.

सरकार के पास अब आगे क्या रास्ता?

सरकार के पास 3 रास्ते हैं. पहला– सरकार चाहे तो बिल में कुछ बदलाव कर सकती है. मसलन 2011 की बजाय 2027 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन की बात आगे बढ़ा सकती है. इसके लिए नए सिरे से बिल लाना होगा. दूसरा रास्ता– सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है. इसके बाद नए सिरे से बिल लाया जा सकता है. तीसरा रास्ता-सरकार सामान्य तरीके से 2027 की जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन करवा सकती है, जिससे महिला आरक्षण का रास्ता खुले.

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