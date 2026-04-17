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सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं, कैसे पास कराएगी संविधान संशोधन बिल? क्रॉस वोटिंग की कितनी गुंजाइश

लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 में से 540 है. 3 सीटें खाली हैं. अगर सभी सांसद मतदान करते हैं, तो कम से कम 360 सांसदों (दो तिहाई‌) को इसके पक्ष में वोट देना होगा. NDA के पास 292 सांसद हैं, जबकि INDIA (विपक्ष) के पास 233 सांसद हैं. 15 सांसद किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 संविधान संशोधन बिल पर होनी है वोटिंग.

लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में अभी घमासान मचा हुआ है. 33% महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) को लागू करने के लिए सरकार 3 संशोधन बिल लेकर आई है. इनपर चर्चा के लिए 3 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र चल रहा है. तीनों बिलों पर गुरुवार को देर रात 1 बजे तक बहस हुई. शाम करीब 7:30 बजे इन बिलों पर वोटिंग होनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने सभी दलों से अपने घर की मां, बहन और बेटी का ध्यान रखते हुए इन बिलों के पक्ष में वोट करने की अपील की है. दूसरी ओर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इन बिलों को राष्ट्रविरोधी बता दिया है. राहुल ने दो टूक कर दिया है कि बिल को पारित नहीं होने देंगे.

आइए समझते हैं कि जब लोकसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार के पास जरूरी नंबर नहीं है, तो उसके पास और क्या विकल्प बचते हैं? इन बिलों पर विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश है? वो कौन सा तरीका है, जिसके जरिए बिना जरूरी नंबर के भी सरकार इन बिलों को पास करा सकती है?

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सरकार कौन से 3 बिल पास कराना चाहती है?

पहला बिल- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं. दूसरा बिल- परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.

परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए. तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.

जितने दल उतनी दलीलें?

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के जितने दल हैं, उतनी दलीलें सामने आ रही हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये महिला आरक्षण नहीं, बल्कि इसकी आड़ में परिसीमन का खेल है. DMK कहती है कि इस आरक्षण से साउथ के राज्यों की हकमारी होगी. TMC की मांग है कि 33% क्यों 50% आरक्षण क्यों नहीं देते. सपा की दलील है कि परिसीमन के लिए महिलाओं को मुद्दा बनाया जा रहा है, जो अनुचित है. विपक्ष को इस बात की भी आपत्ति है कि परिसीमन के बाद हर राज्य में सीटों की संख्या बढ़ ही जाएंगी, बिल में इसपर कुछ लिखित तौर पर नहीं है. पहले इस कंफ्यूजन को लिखित तौर पर दूर किया जाना चाहिए.

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समझिए नंबर गेम?

बिल को पास कराने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत जरूरी है. मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. 2/3 बहुमत (लगभग 360) के लिए NDA को सहयोगी दलों और अन्य गैर-NDA दलों के समर्थन की जरूरत है.

राज्यसभा की स्थिति भी देख लेते हैं. 245 सीटों वाले संसद के उच्च सदन में NDA के पास 145 सदस्य हैं. 2/3 बहुमत के लिए 164 वोटों की जरूरत है. यह अंतर पाटने के लिए सरकार को BJD, YSRCP, या आम आदमी पार्टी जैसे अनलाइन यानी गैर-गठबंधन वाले दलों को कंवेंस करना होगा.

चूंकि यह बिल परिसीमन (Federal Structure) से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पास कराने के लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए.

क्रॉस वोटिंग (Cross Voting) क्या होती है?

जब किसी पार्टी का विधायक या सांसद अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को वोट न देकर, किसी दूसरी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देता है, तो इसे राजनीतिक भाषा में क्रॉस वोटिंग कहते हैं. यह मुख्य रूप से राज्यसभा या विधान परिषद के चुनाव में होता है, जहां वोट सीक्रेट होते हैं. ऐसे में पार्टियां अपने सदस्यों को विशिष्ट उम्मीदवार को वोट देने के लिए व्हिप जारी करती हैं.

क्रॉस वोटिंग की कितनी गुंजाइश है?

संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग की बहुत कम या न के बराबर गुंजाइश है. ऐसा इसलिए क्योंकि हर क्षेत्रीय दल चुनाव को देखते हुए अपनी सीटों को लेकर सचेत है.

समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, DMK हो या तृणमूल कांग्रेस. ओवैसी की AIMIM हो या कुछ भी छोटी पार्टी… हर कोई अपने सांसदों के संपर्क में है. कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने और बिल के खिलाफ वोटिंग करने को कहा है.

दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक) के प्रतिनिधियों का मानना है कि इन बिलों से उनकी शक्ति कम होगी. इसलिए वो एकजुटता दिखा रहे हैं.

इसके साथ ही दल-बदल विरोधी कानून (10th Schedule) क्रॉस वोटिंग को रोकता है. इसके तहत पार्टी के निर्देशों (Whip) के खिलाफ वोट करने पर सांसदों की सदस्यता जा सकती है.

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वो तरीका जिससे सरकार बिना नंबर के भी पास करा सकती है बिल?

BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार को ये बिल पास कराने के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट रखने के साथ-साथ विपक्षी खेमे के क्षेत्रीय दलों को भी अपनी ओर करना होगा. अभी लोकसभा में NDA के 294 सांसद हैं. बिल पास कराने के लिए संख्याबल 360 है. ऐसे में अगर विपक्ष के 107 सांसद गैर-हाजिर हो जाते हैं, तो सरकार सदन में मौजूद संख्याबल के आधार पर बिल पास करा सकती है.

ये तरीका कितना कारगर?

विपक्षी सांसदों के गैर-हाजिर होने की गुंजाइश न के बराबर हैं. विपक्षी दलों के अलायंस INDIA के सभी दलों ने अपने-अपने सांसदों को लोकसभा में वोटिंग के दौरान मौजूद रहने को कहा है. हर पार्टी अपने सांसदों के संपर्क में है. ऐसे में संभावना कम ही है कि कोई सांसद सदन में गैर-हाजिर हो.

बता दें कि संविधान संशोधन बिल के लिए संयुक्त बैठक (Joint Session) का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए इन बिलों को दोनों सदनों में अलग-अलग ही पास कराना होगा. अब सारा दारोमदार गृहमंत्री अमित शाह पर है. करीब 6 बजे वो सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे. इसके बाद ही वोटिंग शुरू हो सकती है. ऐसे में अगर शाह विपक्ष को कंवेंस कर लें, तो सरकार की बात बन सकती है.

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