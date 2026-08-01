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Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: मेष और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, दफ्तर से व्यापार तक होगी बल्ले-बल्ले!

Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: सावन के पहले रविवार को मेष और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज! दफ्तर से लेकर व्यापार तक होगी बल्ले-बल्ले. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: August 1, 2026, 11:52 PM IST
RASHIFAL
सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: 2 अगस्त 2026, रविवार का दिन श्रावण मास के पहले रविवार का अत्यंत शुभ योग लेकर आया है. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है और सावन का पवित्र महीना देवाधिदेव महादेव की उपासना का समय है. ऐसे में आज आदित्य-शिव योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन खासतौर पर मेष और मकर राशि के जातकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है. दफ्तर में पद-प्रतिष्ठा से लेकर व्यापार में बंपर मुनाफे तक, इन दोनों राशियों की हर तरफ बल्ले-बल्ले होने वाली है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [बड़ा सरप्राइज / बल्ले-बल्ले]: सूर्यदेव और महादेव की विशेष कृपा से आज आपको करियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी, प्रमोशन या इंक्रीमेंट का सरप्राइज मिल सकता है. व्यापार में मुनाफा उम्मीद से बढ़कर होगा.

और पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: कर्क और मीन वालों के लिए जैकपॉट वाला शुक्रवार, दफ्तर से बिजनेस तक होगी चांदी!

वृषभ (Taurus): आज पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों पर ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.

मिथुन (Gemini): अपनी बुद्धिमत्ता से आज आप किसी कठिन समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे. बिजनेस में नए संपर्कों से लाभ होगा. शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.

कर्क (Cancer): पैसों के लेन-देन में थोड़ी सतर्कता बरतें. वाणी पर संयम रखना हितकर रहेगा. शिवलिंग पर जल अर्पित करने से तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में मन लगेगा.

सिंह (Leo) – [सूर्य-शिव कृपा]: आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का दिन होने से आज आपका प्रभाव बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा और सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

कन्या (Virgo): आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. सेहत का ध्यान रखें और फालतू की भागदौड़ से बचें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें.

तुला (Libra) – [शुभ योग]: आज आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. सामाजिक गतिविधियों में आपकी साख बढ़ेगी.

वृश्चिक (Scorpio): करियर के लिहाज से आज का दिन मजबूत रहेगा. अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. गोपनीय रणनीतियां बनाकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है.

धनु (Sagittarius) – [भाग्य योग]: किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा. आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. लंबी दूरी की यात्रा आपके करियर को नई दिशा दे सकती है.

मकर (Capricorn) – [बड़ा सरप्राइज / बल्ले-बल्ले]: महादेव की अनुकंपा से संपत्ति या व्यापार से जुड़ा पुराना विवाद सुलझेगा. व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा और दफ्तर में कोई नया मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है.

कुंभ (Aquarius): दांपत्य जीवन और पार्टनरशिप के कार्यों में सफलता मिलेगी. नए लोगों से संबंध भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मीन (Pisces): कार्यस्थल पर पूरी निष्ठा से काम करें. विरोधियों की गतिविधियों से बेखबर न रहें. नियमित शिव पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होंगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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