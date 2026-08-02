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Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: सावन सोमवारी पर बन रहा सुकर्मा व सर्वार्थ सिद्धि योग, इन 5 राशियों के सिद्ध होंगे सारे काम!

Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: सावन के पहले सोमवार पर बन रहा सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग! मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के सिद्ध होंगे सारे काम. पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 2, 2026, 11:27 PM IST
rashifal
सावन का पहला सोमवार

Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: 3 अगस्त 2026, सोमवार का दिन श्रावण मास का पहला और अत्यंत पवित्र सोमवार (सावन सोमवारी) लेकर आया है. पंचांगीय गणना के अनुसार, सावन के पहले सोमवार पर सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अत्यंत शुभ व दुर्लभ संयोग बन रहा है. सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य सिद्ध और सफल होता है, वहीं सुकर्मा योग में किए गए प्रयासों का उत्तम फल प्राप्त होता है.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज का दिन खासतौर पर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है. भोलेनाथ की अनुकंपा और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके अटके काम पूरे होंगे और धन-करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

और पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: मेष और मकर राशि वालों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, दफ्तर से व्यापार तक होगी बल्ले-बल्ले!

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [सर्वार्थ सिद्धि योग लाभ]: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपके सोचे हुए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सिद्ध होंगे. दफ्तर में पदोन्नति की बात चल सकती है और व्यापार में बंपर मुनाफा तय है.

वृषभ (Taurus): पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी पर खर्च हो सकता है. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

मिथुन (Gemini): आज सुकर्मा योग के प्रभाव से आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद शैली से कठिन काम भी आसान हो जाएंगे. बिजनेस में नए सौदे तय हो सकते हैं.

कर्क (Cancer) – [विशेष लाभ]: सावन सोमवारी और शुभ योगों का सीधा फायदा आपको मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. अचानक धन प्राप्ति का मजबूत योग बन रहा है.

सिंह (Leo) – [शुभ योग]: समाज में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा. सरकारी या प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी. नया निवेश करने के लिए दिन काफी अनुकूल है.

कन्या (Virgo): सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचें. शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी.

तुला (Libra): पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

वृश्चिक (Scorpio) – [सर्वार्थ सिद्धि योग लाभ]: सर्वार्थ सिद्धि योग आपके करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा. रुका हुआ धन वापस मिलेगा.

धनु (Sagittarius): भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा. किसी यात्रा का योग बन सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

मकर (Capricorn): पैसों के लेन-देन और कागजी काम में सावधानी बरतें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius): दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. नए संपर्कों से व्यापार को नई गति मिलेगी. दैनिक कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

मीन (Pisces) – [विशेष लाभ]: सुकर्मा योग आपके रुके हुए धन और अटके प्रोजेक्ट्स को गति देगा. अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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