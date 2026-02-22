Hindi Faith Hindi

16 Kalas What Does It Mean To Be Complete With 16 Arts Why Is Krishna Called Complete With These Arts

16 कलाओं से संपूर्ण का क्या मतलब होता है...कृष्ण को क्यों कहा जाता है इन कलाओं से पूर्ण?

संस्कृत और पुराणों में कलाओं अर्थ विशेष ज्ञान, कला या दक्षता से है. जब कहा जाता है कि किसी में “16 कलाएं” हैं, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जीवन के सभी सौंदर्य, ज्ञान, कौशल और सामाजिक गुणों में सिद्ध है.

भगवान विष्णु के कई अवतार हुए, लेकिन उनमें से भगवान श्री कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण अवतार माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 16 दिव्य कलाओं में पूर्ण निपुणता प्राप्त की थी. इन कलाओं के माध्यम से वे न केवल ज्ञान, शक्ति और भक्ति में अद्वितीय थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व सभी मानव और दिव्य गुणों का संगम प्रस्तुत करता था.

16 कलाओं का मतलब

संस्कृत और पुराणों में कला का अर्थ है विशेष गुण या दक्षता, जो किसी व्यक्ति को सामान्य से श्रेष्ठ बनाती है. साधारण व्यक्ति में 1 से 5 कलाएँ होती हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति में 8, जबकि 16 कलाएं केवल ईश्वर के पूर्ण अवतार में ही सम्भव मानी जाती हैं. ये कलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को सम्पूर्ण और प्रभावशाली बनाती हैं.

श्री कृष्ण की 16 कलाएँ और उनका महत्व

श्री संपदा- मन, वचन और कर्म से संपन्न होना। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और उनके पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है.

भू संपदा- बड़े भू-भाग या समाज पर नेतृत्व और प्रभाव रखने की क्षमता.

कीर्ति- लोगों के बीच लोकप्रिय, विश्वसनीय और सम्मानित होना.

वाणी सम्मोहन- बोलने में प्रभावशाली और आकर्षक होना, जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं.

लीला- दर्शनों से आनंद देने और चमत्कारिक अनुभव कराना.

कांति- रूप, सौंदर्य और आभा से दूसरों को आकर्षित करना.

विद्या- सभी ज्ञान और कला में निपुणता, जिसमें वेद, संगीत, युद्ध, राजनीति और कूटनीति शामिल हैं.

विमला- निष्पक्ष, निर्मल और छल-कपट से रहित व्यक्तित्व.

उत्कर्षिणि शक्ति- दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता.

नीर-क्षीर विवेक- न्यायपूर्ण और विवेकशील निर्णय लेने की कला.

कर्मण्यता- दूसरों को कर्मशील बनाने के साथ स्वयं भी कर्मठ होना.

योगशक्ति- आध्यात्मिक और मानसिक सामर्थ्य, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्षमता.

विनय- अहंकार से रहित, शालीन और नम्र व्यवहार.

सत्य धारणा- कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन और उसका प्रचार.

आधिपत्य- व्यक्तित्व और सामर्थ्य के बल पर दूसरों पर प्रभाव डालना.

अनुग्रह क्षमता- दूसरों की भलाई में लगा रहना और मदद करना.

श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है?

सर्वगुण संपन्नता: उन्होंने गुरु सांदीपनि से अल्प समय में सभी कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और प्रेम, युद्ध, राजनीति, संगीत और भक्ति में निपुण हुए.

मानवीय और दिव्य गुणों का मिश्रण: दया, क्षमा, न्याय, साहस, बुद्धिमत्ता और सौंदर्य सभी गुण उनके जीवन में चरमोत्कर्ष पर थे.

संपूर्णता का प्रतीक: जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सम्पूर्णता का प्रतीक है, वैसे ही कृष्ण में 16 कलाओं का संगम था.

सामर्थ्य और प्रभाव: उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और प्रभावशाली था कि लोग स्वतः उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते थे.

भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान, कला, भक्ति, नेतृत्व और आध्यात्मिकता का अद्वितीय मिश्रण था, यही कारण है कि उन्हें 16 कलाओं से पूर्ण अवतार माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.