20 July Rashifal: आज इन 2 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले. आय बढ़ने के साथ तरक्की के प्रबल योग

20 July Rashifal: 20 जुलाई 2026 का राशिफल पढ़ें. सिंह और कुंभ राशि के लिए आय बढ़ने, करियर में तरक्की और धन लाभ के मजबूत योग. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल.

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20 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल

सिंह और कुंभ राशि के लिए आय बढ़ने और तरक्की के मजबूत संकेत.

नौकरी, कारोबार और निवेश में कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर.

कुछ राशियों को खर्च और महत्वपूर्ण फैसलों में बरतनी होगी सावधानी.

जानें 20 जुलाई का पूरा राशिफल और मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल.

Aaj Ka Rashifal 20 July 2026: 20 जुलाई का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण सिंह और कुंभ राशि के जातकों के लिए आय बढ़ने, करियर में तरक्की और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वहीं अन्य राशियों को भी मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

20 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल

मेष

आज आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में रहेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है.

वृषभ

आज धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले लाभदायक साबित होंगे. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार का माहौल सुखद रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अनावश्यक तनाव से बचना बेहतर होगा.

मिथुन

आज आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे. नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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कर्क

आज परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें. जीवनसाथी का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह

आज का दिन आपके लिए शानदार रह सकता है. आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं. करियर में तरक्की और पद-प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापार में लाभ मिलेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कन्या

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. निवेश सोच-समझकर करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

तुला

आज साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. विरोधियों पर बढ़त बना सकते हैं. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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धनु

आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ

आज आपके लिए सफलता के मजबूत योग बन रहे हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. नौकरी और कारोबार में बड़ी तरक्की मिलने की संभावना है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. मानसिक शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.