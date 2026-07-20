Aaj Ka Rashifal 21 July: मंगलवार को पलटेगी इन 5 राशियों की बाजी, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: मंगलवार को मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि वालों की पलटेगी बाजी. नौकरी और व्यापार में तरक्की के साथ होगा बड़ा धन लाभ. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/21-july-2026-aaj-ka-rashifal-mangalwar-5-rashi-lucky-8479353/ Copy

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 July: 21 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है. हफ्ते के दूसरे दिन ग्रहों का ऐसा विशेष संयोग बन रहा है, जिससे कुछ चुनिंदा राशियों की किस्मत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज मंगलवार को मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि के जातकों पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसेगी. इन 5 राशियों के लिए आज का दिन करियर, आर्थिक लाभ और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिहाज से बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. आइए जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं.

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [विशेष लाभ]: आज का दिन आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरकर लाएगा. आपके पराक्रम और मेहनत का पूरा फल मिलेगा. नौकरी और बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों पर आप भारी पड़ेंगे. स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा.

वृषभ (Taurus): आज आपको अपनी बोली और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है. पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें. पैसों के मामले में सतर्कता बरतें और किसी भी व्यक्ति को बड़ा उधार देने से बचें.

मिथुन (Gemini) – [विशेष लाभ]: आपके लिए मंगलवार का दिन करियर में नई संभावनाएं लेकर आ रहा है. लंबे समय से अटकी कोई डील या योजना आज सफल हो सकती है. आय के नए साधन विकसित होने से मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क (Cancer): आज आपको फालतू की दौड़-भाग से राहत मिलेगी. मानसिक रूप से आप खुद को शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आज आपके बहुत काम आ सकती है.

इसे भी पढ़ें: Numerology: जिंदगी की शतरंज पर किस मोहरे से मेल खाता है आपका मूलांक… आप राजा हैं या रानी?

सिंह (Leo) – [विशेष लाभ]: हनुमान जी की कृपा से आपके अटके हुए सारे काम आसानी से निपट जाएंगे. प्रॉपर्टी या नए काम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

कन्या (Virgo): आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है. जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें, वरना कागजी गलती हो सकती है. शाम को परिवार के साथ बिताया समय आपको सुकून देगा.

तुला (Libra): आपकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच आज आपको दूसरों से आगे रखेगी. दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी. हालांकि, खान-पान पर थोड़ा ध्यान रखें ताकि सेहत से जुड़ी समस्या न हो.

वृश्चिक (Scorpio): आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य के लिए कोई नया बिजनेस आइडिया दे सकता है.

धनु (Sagittarius) – [विशेष लाभ]: आपकी राशि के जातकों को आज अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का रुख आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति की बात आगे बढ़ सकती है.

मकर (Capricorn): आपके लिए आज का दिन मेहनत का फल देने वाला है. पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग पड़े काम आज पूरे हो सकते हैं. व्यापारिक यात्रा के योग बन रहे हैं जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी.

कुंभ (Aquarius) – [सतर्क रहें]: आज के दिन पैसों के लेन-देन में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. कोई व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है. आज बड़ा वित्तीय निर्णय टाल देना ही समझदारी होगी.

मीन (Pisces) – [विशेष लाभ]: आज आपकी राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. जो लोग नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए दिन शुभ है. रुका हुआ धन वापस मिलने के मजबूत योग हैं.

इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘नेकदिल’ इंसान की मिसाल होते हैं ये मूलांक! न दिखावा, न अहसान…यही होते हैं सच्चे ‘मददगार’

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.