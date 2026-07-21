Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: आज मेष और सिंह राशि वालों की पलटेगी बाजी, जानें बुधवार का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: बुधवार को मेष और सिंह राशि वालों की पलटेगी बाजी. गणेश जी की कृपा से नौकरी और व्यापार में तरक्की के साथ होगा बड़ा धन लाभ. पढ़ें 12 राशियों का आज का राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: 22 जुलाई 2026, बुधवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. हफ्ते के तीसरे दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा का योग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज का दिन खासतौर पर मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. इन दोनों राशियों की किस्मत आज नया मोड़ लेगी और करियर-व्यापार में बड़ी सफलता हाथ लगेगी. इनके साथ ही मिथुन, धनु और मीन राशि के जातकों को भी शुभ परिणाम मिलेंगे. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [विशेष लाभ]: आज आपकी बाजी पलटने वाली है. दफ्तर में लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आज अधिकारियों के सहयोग से पूरा हो जाएगा. आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की तारीफ होगी. सेहत शानदार रहेगी.

वृषभ (Taurus): आज आपको पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. बिजनेस में किसी भी नए सौदे पर दस्तखत करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें. परिवार में माहौल सुखद रहेगा.

मिथुन (Gemini) – [शुभ योग]: नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन बेहतरीन साबित होगा. यदि आप नई जॉब या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मानसिक तनाव दूर होगा.

कर्क (Cancer): आज का दिन आपके लिए सुकून और शांति लेकर आएगा. परिवार में चल रहा कोई पुराना मनमुटाव आज बातचीत के जरिए पूरी तरह सुलझ सकता है. शाम का समय दोस्तों के साथ आनंद में बीतेगा.

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सिंह (Leo) – [विशेष लाभ]: आज आपकी किस्मत का सितारा बुलंद रहने वाला है. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और कोई नई व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है.

कन्या (Virgo): आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच का लोहा माना जाएगा. कोर्ट-कचहरी या पुरानी किसी उलझन में आज आपको बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं.

तुला (Libra): आज आपको अपनी सूझबूझ के बल पर करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे. घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती. फालतू के विवादों से दूरी बनाए रखें.

वृश्चिक (Scorpio): बुधवार को दफ्तर में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है. हालांकि, टीम वर्क और सहकर्मियों की मदद से आप अपने टारगेट समय पर पूरे कर लेंगे. बातचीत में अपनी वाणी पर संयम रखें.

धनु (Sagittarius) – [शुभ योग]: आज धन लाभ के नए और मजबूत रास्ते खुलेंगे. बिजनेस में मन मुताबिक सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है.

मकर (Capricorn): आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आज आप काफी राहत महसूस करेंगे. जमीन या वाहन खरीदने की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं.

कुंभ (Aquarius) – [सतर्क रहें]: आज के दिन पैसों के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें. बड़ा निवेश करने के लिए आज का दिन सही नहीं है, महत्वपूर्ण फैसले कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.

मीन (Pisces) – [शुभ योग]: आज कार्यक्षेत्र में आपके काम की जमकर तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिलने के रास्ते खुलेंगे. अचानक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. मन में सकारात्मक विचार बने रहेंगे.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.