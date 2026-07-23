Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: शुक्रवार को कर्क और मीन राशि वालों की लाइफ में आएगा बड़ा मोड़! देखें अपनी राशि

Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: शुक्रवार को कर्क और मीन राशि वालों की लाइफ में आएगा बड़ा मोड़. मां लक्ष्मी की कृपा से नौकरी और व्यापार में तरक्की के साथ होगा बड़ा धन लाभ. देखें अपनी राशि का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 23, 2026, 11:03 PM IST
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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर और शुभ परिणाम लेकर आ रहा है. हफ्ते का पांचवां दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा का योग बना रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज का दिन खासतौर पर कर्क और मीन राशि के जातकों की जिंदगी में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. इनके साथ ही मेष, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को भी धन लाभ और तरक्की के नए मौके मिलेंगे. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [शुभ योग]: आज धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और कोई अटका हुआ कार्य सहकर्मियों की मदद से पूरा होगा. सेहत में सुधार रहेगा.

वृषभ (Taurus): आज पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतें. व्यापारिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. परिवार का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

मिथुन (Gemini) – [शुभ योग]: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आय में वृद्धि होगी.

कर्क (Cancer) – [बड़ा मोड़ / विशेष लाभ]: आज आपकी लाइफ में एक नया और सकारात्मक मोड़ आने वाला है. लंबे समय से अटकी हुई कोई बड़ी डील या योजना आज फलीभूत हो सकती है. माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

सिंह (Leo): आज आपका आत्मविश्वास बना रहेगा. व्यावसायिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. फालतू के खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए हितकर रहेगा.

कन्या (Virgo): आज कार्यक्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है. लेन-देन के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से राहत मिलेगी.

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तुला (Libra): आज व्यापार में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में अच्छा लाभ देंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सेहत का ध्यान रखें, खान-पान संतुलित रखें.

वृश्चिक (Scorpio): आज दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है.

धनु (Sagittarius): आज पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

मकर (Capricorn): आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की जरूरत है. सोच-समझकर किए गए निवेश भविष्य में लाभ देंगे.

कुंभ (Aquarius) – [शुभ योग]: करियर के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. आपकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच से रुका हुआ काम पूरा होगा. अचानक धन लाभ हो सकता है.

मीन (Pisces) – [बड़ा मोड़ / विशेष लाभ]: आज आपके जीवन में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे. जो लोग नया स्टार्टअप या कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के मजबूत योग हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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