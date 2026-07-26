Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: गुरु की राशि में पधारे चंद्रमा, 27 जुलाई को इन राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन पीरियड'

Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: गुरु की राशि धनु में चंद्रमा का गोचर 27 जुलाई को मेष, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए बंपर धन लाभ और तरक्की लेकर आया है. पढ़ें 12 राशियों का आज का राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: 27 जुलाई 2026, सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है. देवगुरु बृहस्पति की स्वामी राशि यानी धनु राशि में चंद्रमा विराजमान हैं. गुरु की राशि में चंद्रमा का यह गोचर अत्यंत शुभ ‘गजकेसरी’ जैसा प्रभाव पैदा करता है, जिससे ज्ञान, सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र-गुरु के इस शुभ योग से आज खासतौर पर मेष, मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को किस्मत का भरपूर साथ मिलने वाला है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [विशेष लाभ / गोल्डन टाइम]: गुरु की राशि में चंद्रमा का होना आपके भाग्य स्थान को मजबूत कर रहा है. आज आपकी बाजी पलटेगी और किसी बड़े प्रोजेक्ट या नौकरी में सफलता मिलेगी. अचानक धन लाभ के योग हैं.

वृषभ (Taurus): आज सेहत और पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतें. व्यापारिक मामलों में बिना सोचे-समझे फैसला न लें. शाम को परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा.

मिथुन (Gemini) – [शुभ योग]: करियर और बिजनेस के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा. साझेदार (Partner) के साथ संबंध मजबूत होंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

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कर्क (Cancer): आज दफ्तर में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है. विरोधियों से सतर्क रहें, हालांकि आपकी सूझबूझ से काम समय पर पूरे हो जाएंगे.

सिंह (Leo): आज आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता रंग लाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. आर्थिक मोर्चे पर सुधार देखने को मिलेगा.

कन्या (Virgo): आज संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

तुला (Libra) – [विशेष लाभ / गोल्डन टाइम]: चंद्रमा के इस गोचर से आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. बिजनेस में नई डील पक्की हो सकती है.

वृश्चिक (Scorpio) – [शुभ योग]: आज वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे आपके रुके काम बन जाएंगे. धन बचत करने में सफल रहेंगे और परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है.

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धनु (Sagittarius) – [शुभ योग]: चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान हैं. मन प्रसन्न और शांत रहेगा. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपकी साख मजबूत होगी.

मकर (Capricorn): आज फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यात्रा का योग बन सकता है. किसी भी कानूनी या अदालती मामले में सतर्कता बरतें.

कुंभ (Aquarius) – [शुभ योग]: आज आपकी आय (Income) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. निवेश से अच्छा फायदा होगा और पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा.

मीन (Pisces): कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. पिता और अधिकारियों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.