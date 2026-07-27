Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: आज इन 5 राशियों के खुलेंगे किस्मत के ताले, तरक्की के साथ होगी धनवर्षा!

Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: मंगलवार को मेष, कर्क, सिंह, मकर और मीन राशि वालों के खुलेंगे किस्मत के ताले. हनुमान जी की कृपा से नौकरी और व्यापार में तरक्की के साथ होगी धनवर्षा. पढ़ें 12 राशियों का राशिफल.

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Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसर, साहस और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. हफ्ते का दूसरा दिन संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा का योग बना रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज का दिन खासतौर पर मेष, कर्क, सिंह, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. बजरंगबली के आशीर्वाद से आज इन 5 राशियों के बंद किस्मत के ताले खुलेंगे और नौकरी-कारोबार में तरक्की के साथ बंपर धन लाभ के योग बनेंगे. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [किस्मत का ताला खुलेगा]: हनुमान जी की कृपा से आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा.

वृषभ (Taurus): आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन (Gemini): आज दफ्तर में सहकर्मियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे. व्यापारिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. शाम का समय परिवार के साथ आनंददायक बीतेगा.

कर्क (Cancer) – [किस्मत का ताला खुलेगा]: आज आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है. लंबे समय से अटका हुआ कोई बड़ा काम अचानक पूरा होगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और धनवर्षा के योग हैं.

सिंह (Leo) – [किस्मत का ताला खुलेगा]: आज आपका आत्मविश्वास बुलंद रहेगा. सरकारी या उच्च अधिकारियों से बड़ा सहयोग मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही सफलता मिलेगी.

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कन्या (Virgo): आज सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें. खान-पान में संतुलन बनाए रखें. किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से दूर रहना ही आपके हित में होगा.

तुला (Libra): आज व्यापार में नए सौदे फाइनल हो सकते हैं. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

वृश्चिक (Scorpio): आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और रुका हुआ पैसा मिलेगा.

धनु (Sagittarius): विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. धार्मिक यात्रा का योग है.

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मकर (Capricorn) – [किस्मत का ताला खुलेगा]: आज आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़ा पुराना विवाद सुलझ सकता है. बड़ा धन लाभ होने की संभावना है.

कुंभ (Aquarius): आज आपकी सूझबूझ से कठिन से कठिन स्थितियां भी आसान हो जाएंगी. छोटी दूरी की व्यापारिक यात्रा आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी.

मीन (Pisces) – [किस्मत का ताला खुलेगा]: आज आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फायदा मिलने के मजबूत योग हैं. फंसा हुआ धन वापस मिलेगा. परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.