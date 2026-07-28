Aaj Ka Rashifal 29 July: 29 जुलाई को शुक्र का बड़ा परिवर्तन, तुला और वृषभ समेत इन 5 राशियों के घर बरसेगा धन और बढ़ेगा प्यार!

Aaj Ka Rashifal 29 July 2026: 29 जुलाई को शुक्र का बड़ा गोचर! तुला और वृषभ राशि वालों की पलटेगी बाजी, लव लाइफ और धन-दौलत में होगी बढ़ोतरी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 28, 2026, 10:44 PM IST
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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 July: 29 जुलाई 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है. आज धन, वैभव, ऐश्वर्य और लव लाइफ के कारक ग्रह शुक्र का नक्षत्र गोचर हो रहा है. इस दिन शुक्रदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शुक्र देव का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों के भौतिक सुखों, प्रेम संबंधों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस गोचर के प्रभाव से खासतौर पर वृषभ, मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है. स्वराशि तुला और वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर ‘गोल्डन पीरियड’ की शुरुआत लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries): शुक्र का गोचर आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी में मिठास लाएगा. बिजनेस में नए मौके मिलेंगे, लेकिन काम के सिलसिले में भागदौड़ बनी रह सकती है.

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वृषभ (Taurus) – [विशेष लाभ / स्वराशि]: आपकी अपनी राशि के स्वामी शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण और मान-सम्मान को बढ़ाएगा. अटके काम पूरे होंगे और अचानक धन लाभ के योग हैं.

मिथुन (Gemini) – [शुभ योग]: शुक्र गोचर से आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता में निखार आएगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

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कर्क (Cancer): भौतिक सुख-सुविधाओं और वाहन-प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं. घर-परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह (Leo): आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी.

कन्या (Virgo): संपत्ति और वित्तीय मामलों में बड़ा फायदा मिल सकता है. वाणी की मधुरता से आप दूसरों का दिल जीतने में सफल रहेंगे.

तुला (Libra) – [विशेष लाभ / स्वराशि]: शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में प्रभाव दिखा रहा है, जिससे आपकी पलटेगी बाजी! लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी, करियर में प्रमोशन और बंपर धन लाभ का योग है.

वृश्चिक (Scorpio): फालतू के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा. विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ मिल सकता है. सेहत का ध्यान रखें.

धनु (Sagittarius) – [शुभ योग]: शुक्र का यह गोचर आपकी आय (Income) में जबरदस्त उछाल लाएगा. रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे और नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे.

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मकर (Capricorn): कार्यक्षेत्र और बिजनेस में सफलता के नए द्वार खुलेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कुंभ (Aquarius): किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा. धार्मिक और मांगलिक यात्राओं के योग हैं. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी.

मीन (Pisces) – [शुभ योग]: अष्टम भाव का प्रभाव समाप्त होकर आपके जीवन में अचानक वित्तीय लाभ लाएगा. गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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