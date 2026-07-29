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Aaj Ka Rashifal 30 July: सावन की शुरुआत के साथ चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा 'महाकाल का वरदान'!

Aaj Ka Rashifal 30 July 2026: सावन के पहले दिन मेष, कर्क, तुला, धनु और मकर राशि वालों पर बरसेगी भोलेनाथ की अपार कृपा. जानें सावन की शुरुआत के साथ कैसा रहेगा आपकी राशि का भाग्यफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 29, 2026, 10:19 PM IST
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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 July: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से भगवान शिव का अतिप्रिय पावन श्रावण मास शुरू हो रहा है. सावन के पहले ही दिन कई शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति के दिन यानी गुरुवार से सावन की शुरुआत होना अत्यंत फलदायी माना जा रहा है. इस दिन भोलेनाथ की विशेष कृपा से खासतौर पर मेष, कर्क, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों की किस्मत के बंद ताले खुलने वाले हैं. नौकरी, व्यापार और आर्थिक जीवन में महाकाल का आशीर्वाद इन राशियों को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सावन के पहले दिन का दैनिक राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries) – [शिव कृपा योग]: सावन का पहला दिन आपके लिए अपार ऊर्जा और नए अवसर लेकर आ रहा है. महाकाल के आशीर्वाद से आपके अटके काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी.

वृषभ (Taurus): आज पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. वाणी की मधुरता से आपके काम बनेंगे. किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं. धन के लेन-देन में सतर्कता बरतें.

मिथुन (Gemini): व्यापार में साझेदारों का सहयोग मिलेगा. सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

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कर्क (Cancer) – [विशेष लाभ]: चंद्र देव की राशि होने के कारण शिव जी की आप पर विशेष अनुकंपा रहेगी. संपत्ति और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से रुकी योजनाएं गति पकड़ेंगी.

सिंह (Leo): आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. व्यर्थ के विवादों से दूर रहना ही आपके हित में होगा.

कन्या (Virgo): आज सोच-समझकर किए गए निवेश से भविष्य में बड़ा फायदा होगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. परिवार के साथ किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

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तुला (Libra) – [शिव कृपा योग]: सावन के पहले दिन आपको आर्थिक मोर्चे पर बड़ा लाभ हो सकता है. फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. लव लाइफ और दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी.

वृश्चिक (Scorpio): आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा. विरोधियों पर आपकी विजय होगी. महादेव की पूजा-अर्चना करने से मानसिक शांति मिलेगी.

धनु (Sagittarius) – [विशेष लाभ]: देवगुरु और महादेव का दोहरा आशीर्वाद मिलने से आपका भाग्य सितारा चमकेगा. करियर में प्रमोशन या नए जॉब ऑफर की संभावना है.

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मकर (Capricorn) – [शिव कृपा योग]: भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन से बाधाएं दूर होंगी. भूमि-भवन से जुड़ा पुराना विवाद हल होगा. व्यापार में बंपर मुनाफा संभव है.

कुंभ (Aquarius): आय के नए स्रोत सामने आएंगे. दोस्तों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक मोड़ लेकर आएगी.

मीन (Pisces): आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. घर में मांगलिक माहौल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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