Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: कर्क और मीन वालों के लिए जैकपॉट वाला शुक्रवार, दफ्तर से बिजनेस तक होगी चांदी!

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: सावन के पहले शुक्रवार को कर्क और मीन राशि वालों के लिए लगेगा जैकपॉट! दफ्तर से लेकर बिजनेस तक होगी चांदी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन श्रावण मास के दूसरे दिन और सावन के पहले शुक्रवार का अद्भुत संयोग लेकर आया है. शुक्रवार का दिन धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का समय है. ऐसे में आज शिव-लक्ष्मी योग का शुभ निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन खासतौर पर कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए जैकपॉट साबित होने वाला है. दफ्तर में प्रमोशन के अवसर से लेकर बिजनेस में बंपर मुनाफे तक, इन दोनों राशियों की हर तरफ चांदी होने वाली है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

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सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries): कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. पुरानी किसी उलझन का हल निकलेगा. पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें.

वृषभ (Taurus) – [शुभ योग]: सावन शुक्रवार का दिन आपके लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है. शुक्रदेव की कृपा से अटका हुआ धन वापस मिलेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन (Gemini): आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता का लोहा सब मानेंगे. बिजनेस में नए सौदे पक्के हो सकते हैं, जो भविष्य में बड़ा फायदा पहुंचाएंगे.

कर्क (Cancer) – [जैकपॉट योग / होगी चांदी]: चंद्र देव और महादेव की विशेष कृपा से आज आपका जैकपॉट लगने वाला है. दफ्तर में आपके काम की वाहवाही होगी, नई जिम्मेदारी या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है. बिजनेस में बड़ा मुनाफा तय है.

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सिंह (Leo): आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बिजनेस में नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है.

कन्या (Virgo): सेहत का थोड़ा ख्याल रखें. कार्यस्थल पर गपशप और राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें. शाम तक कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

तुला (Libra) – [शुभ योग]: करियर और पैसों के मामले में आज का दिन शानदार है. लव लाइफ में सुधार होगा और नए वित्तीय अवसर सामने आएंगे.

वृश्चिक (Scorpio): नौकरीपेशा जातकों को बॉस और सीनियर अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. खर्चों पर थोड़ा अंकुश रखें.

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धनु (Sagittarius): किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा या किसी धार्मिक स्थल के दर्शन का योग बन रहा है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

मकर (Capricorn): लेन-देन और कागजी कामकाज में पूरी सावधानी बरतें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से तनाव दूर होगा.

कुंभ (Aquarius): दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है. आपके नेटवर्क से कोई बड़ा काम बन सकता है.

मीन (Pisces) – [जैकपॉट योग / होगी चांदी]: सावन शुक्रवार पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरस रही है. दफ्तर में पदोन्नति की बात पक्की हो सकती है और व्यापार में बंपर धन लाभ होगा. अटका पैसा वापस आने से मन प्रसन्न रहेगा.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.