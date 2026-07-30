EnglishHindi

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: कर्क और मीन वालों के लिए जैकपॉट वाला शुक्रवार, दफ्तर से बिजनेस तक होगी चांदी!

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: सावन के पहले शुक्रवार को कर्क और मीन राशि वालों के लिए लगेगा जैकपॉट! दफ्तर से लेकर बिजनेस तक होगी चांदी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 30, 2026, 10:16 PM IST
rashifal
सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन श्रावण मास के दूसरे दिन और सावन के पहले शुक्रवार का अद्भुत संयोग लेकर आया है. शुक्रवार का दिन धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का समय है. ऐसे में आज शिव-लक्ष्मी योग का शुभ निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन खासतौर पर कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए जैकपॉट साबित होने वाला है. दफ्तर में प्रमोशन के अवसर से लेकर बिजनेस में बंपर मुनाफे तक, इन दोनों राशियों की हर तरफ चांदी होने वाली है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

इसे भी पढ़ें: Sanatan Dharma & Friendship: सिर्फ श्रीकृष्ण-सुदामा नहीं…सनातन में दर्ज हैं दोस्ती की ये 5 अमर मिसालें

और पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 30 July: सावन की शुरुआत के साथ चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा 'महाकाल का वरदान'!

सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

मेष (Aries): कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. पुरानी किसी उलझन का हल निकलेगा. पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें.

वृषभ (Taurus) – [शुभ योग]: सावन शुक्रवार का दिन आपके लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है. शुक्रदेव की कृपा से अटका हुआ धन वापस मिलेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन (Gemini): आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता का लोहा सब मानेंगे. बिजनेस में नए सौदे पक्के हो सकते हैं, जो भविष्य में बड़ा फायदा पहुंचाएंगे.

कर्क (Cancer) – [जैकपॉट योग / होगी चांदी]: चंद्र देव और महादेव की विशेष कृपा से आज आपका जैकपॉट लगने वाला है. दफ्तर में आपके काम की वाहवाही होगी, नई जिम्मेदारी या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है. बिजनेस में बड़ा मुनाफा तय है.

इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘भरोसे की मिसाल’ होते हैं ये मूलांक…दोस्ती में कभी नहीं देते धोखा, मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ते साथ

सिंह (Leo): आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बिजनेस में नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है.

कन्या (Virgo): सेहत का थोड़ा ख्याल रखें. कार्यस्थल पर गपशप और राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें. शाम तक कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

तुला (Libra) – [शुभ योग]: करियर और पैसों के मामले में आज का दिन शानदार है. लव लाइफ में सुधार होगा और नए वित्तीय अवसर सामने आएंगे.

वृश्चिक (Scorpio): नौकरीपेशा जातकों को बॉस और सीनियर अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. खर्चों पर थोड़ा अंकुश रखें.

इसे भी पढ़ें: Sawan 2026: सावन में बेलपत्र चढ़ाने जा रहे हैं? रुक जाइए…पहले जान लीजिए ये जरूरी नियम, एक छोटी-सी भूल भी पड़ सकती है भारी!

धनु (Sagittarius): किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा या किसी धार्मिक स्थल के दर्शन का योग बन रहा है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

मकर (Capricorn): लेन-देन और कागजी कामकाज में पूरी सावधानी बरतें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से तनाव दूर होगा.

कुंभ (Aquarius): दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है. आपके नेटवर्क से कोई बड़ा काम बन सकता है.

मीन (Pisces) – [जैकपॉट योग / होगी चांदी]: सावन शुक्रवार पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरस रही है. दफ्तर में पदोन्नति की बात पक्की हो सकती है और व्यापार में बंपर धन लाभ होगा. अटका पैसा वापस आने से मन प्रसन्न रहेगा.

इसे भी पढ़ें: Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त से कन्या के घर में शुक्र का प्रवेश, इन 5 राशियों की रातों-रात बदलेगी किस्मत!

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.