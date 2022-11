समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़े बदल देंगे आपकी जिंदगी, तस्वीर को इस दीवार पर लगाने से बरसेगा धन

सात घोड़ों की तस्वीर कब लगाना चाहिए: यदि भागते हुए घोड़ों की तस्वीर को घर में लगाया जाए तो इससे कई फायदे हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर किस दिशा में लगाएं.

भागते हुए घोड़ों की तस्वीर

सात घोड़े की तस्वीर कौन सी दिशा में लगानी चाहिए: वास्तु के अनुसार, न जानें ऐसी कितनी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं जो न केवल हमारे जीवन में खुशियां ला सकती हैं बल्कि ये धन की कमी की समस्या को दूर कर सकती हैं. आज हम बात कर रहे हैं भागते हुए सात घोड़ों की तस्वीर की (7 Horse Vastu Direction). यदि घर में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर सही दिशा में लगाएं तो इससे तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. ऐसे में इसके बारे में पता होना जरूरी हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने घर में किस दिशा में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर (Seven Horses Painting Direction in Home in Hindi) लगा सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

किस रूप में लगाएं सात भागते हुए घोड़े की फोटो?

यदि घर में आप सात घोड़ों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो ध्यान दें कि वे समुद्र के किनारे दौड़ रहे हों.

दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर कहां लगानी चाहिए?

यदि आप घर पर सात भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आप दिशा का ध्यान दें. घर की पूर्व दिशा में भागते हुए सात घोड़ों की तस्वीर लगाएं. ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है.

कार्यालय में सात घोड़ों की तस्वीर कहां लगाएं?

यदि आप अपने काम की जगह पर सात भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आप दक्षिण दिशा में इस तस्वीर को लगाएं. इससे तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे.

सात घोड़े वाली तस्वीर का मुंह किधर होना चाहिए?

जब आप अपने घर में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर अपने घर में लगाएं तो ध्यान दें कि घोड़ों का मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए.

घर में सात घोड़े की फोटो लगाने से क्या होता है?

जब आप घर में सात घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं तो इससे न केवल घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है बल्कि सकारात्मक सोच को पैदा किया जा सकता है. यह तस्वीर घर में सुख समृद्धि लाने के साथ-साथ लक्ष्मी को भी आपके घर का रास्ता दिखाती है. ये तस्वीर सफलता और ताकत का प्रतीक मानी जाती है.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.