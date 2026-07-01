Aaj Ka Panchang 01 July 2026: बुधवार को करें गणेश जी का पूजन, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 01 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 01 जुलाई जून 2026, बुधवार का दिन है. आज से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और सुबह 7 बजकर 38 मिनट से द्वितीया तिथि शुरू हो रही है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
प्रतिपदा – 07:38 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 27 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 08:44 पी एम
चंद्रास्त का समय : 06:12 ए एम
नक्षत्र:
पूर्वाषाढा – 06:51 ए एम तक
आज का करण :
कौलव – 07:38 ए एम तक
तैतिल – 08:39 पी एम तक
आज का योग
इन्द्र – 04:04 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:44 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:06 ए एम से 04:47 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जुलाई 02 से 12:45 ए एम, जुलाई 02 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:22 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 02:21 ए एम, जुलाई 02 से 04:08 ए एम, जुलाई 02 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:53 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:25 पी एम से 02:09 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:11 ए एम से 08:56 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:40 ए एम से 12:25 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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