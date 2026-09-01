Aaj ka Panchang 01 September 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 01 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 01 सितंबर 2026, मंगलवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही आज अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्थी – 07:41 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 59 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 43 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09:05पी एम
चंद्रास्त का समय : 09:45 ए एम
नक्षत्र:
अश्विनी – 02:42 ए एम, सितम्बर 02 तक
आज का करण :
बालव – 07:41 ए एम तक
कौलव – 06:59 पी एम तक
आज का योग
वृद्धि – 11:39 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
इसे भी पढ़ें: September Vrat Tyohar List: कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर गणेशोत्सव तक…सितंबर में आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, यहां देखें लिस्ट
आज अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:46 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:19 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 02 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:43 पी एम से 07:05 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 07:42 पी एम से 09:15 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:59 ए एम से 02:42 ए एम, सितम्बर 02 तक रहेगा. अमृत सिद्धि योग 05:59 ए एम से 02:42 ए एम, सितम्बर 02 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 08:32 ए एम से 09:23 ए एम, 11:13 पी एम से 11:59 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 03:32 पी एम से 05:07 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:10 ए एम से 10:45 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:21 पी एम से 01:56 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें