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Aaj Ka Panchang 02 April 2026 Chaitra Purnima And Hanuman Jayanti Today Note Down The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 02 April 2026: चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 02 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 02 अप्रैल 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि है जिसे चैत्र पूर्णिमा कहते हैं.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 02 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 02 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन है. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूणिमा तिथि है और इस दिन चैत्र पूर्णिमा के साथ ही हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है. बता दें कि पूर्णिमा तिथि आज सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहेगी. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

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आज का पंचांग- 02 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

पूर्णिमा – 07:41 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 10 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 39 पी एम

चंद्रोदय का समय: 07:07

चंद्रास्त का समय : चन्द्रास्त नहीं

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नक्षत्र :

हस्त – 05:38 तक

आज का करण :

बव – 07:41 तक

बालव – 08:08 तक

आज का योग

ध्रुव – 02:20 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

चैत्र – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:50 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:20 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 004:38 से 05:24 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 , अप्रैल 03 से 12:47 , अप्रैल 03 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:38 से 07:01

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:20 से 11:10 तक रहेगा. राहुकाल 01:59 से 03:32 तक रहेगा. यमगण्ड 06:10 से 07:44 तक रहेगा. गुलिक काल 09:18 से 10:51

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.