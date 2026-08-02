Aaj Ka Panchang 02 August 2026: गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत आज, रहेगा पंचक का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 02 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 02 अगस्त 2026, रविवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही पंचक का भी सायार रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्थी – 11:15 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 43 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 11 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09: 24 पी एम
चंद्रास्त का समय : 08:52 ए एम
नक्षत्र:
पूर्व भाद्रपद – 09:37 पी एम तक
आज का करण :
बव – 11:14 ए एम तक
बालव – 11:15 पी एम तक
आज का योग
अतिगण्ड – 10:30 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:42 पी एम से 03:36 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:19 ए एम से 05:01 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, अगस्त 03 से 12:49 ए एम, अगस्त 03 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:11 पी एम से 07:33 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:19 पी एम से 02:59 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 09:37 पी एम से 05:44 ए एम, अगस्त 03 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:24 पी एम से 06:18 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:30 पी एम से 07:11 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:27 पी एम से 02:08 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:49 पी एम से 05:30 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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