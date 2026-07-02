Aaj Ka Panchang 02 July 2026: गुरुवार के दिन इस मुहूर्त में करें भगवान विष्णु का पूजन, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 02 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 02 जुलाई जून 2026, गुरुवार का दिन है. आज से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और गुरुवार का दिन है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का पूजन किया जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
द्वितीया – 09:37 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 27 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09:20 पी एम
चंद्रास्त का समय : 07:09 ए एम
नक्षत्र:
उत्तराषाढा – 09:27 ए एम तक
आज का करण :
गर – 09:37 ए एम तक
वणिज – 10:31 पी एम तक
आज का योग
वैधृति – 04:39 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
इसे भी पढ़ें: Sagittarius-Capricorn Rashifal July 2026: धनु और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई? किस्मत देगी साथ या लेगी परीक्षा?
आज अभिजित मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:53 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:44 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:07 ए एम से 04:47 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जुलाई 03 से 12:45 ए एम, जुलाई 03 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:22 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 12:22 ए एम, जुलाई 03 से 02:07 ए एम, जुलाई 03 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:06 ए एम से 11:02 ए एम, 03:40 पी एम से 04:36 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:10 पी एम से 03:54 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:27 ए एम से 07:12 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:56 ए एम से 10:41 ए एम तक रहेगा. भद्रा 10:31 पी एम से 05:28 ए एम, जुलाई 03 तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें