Aaj ka Panchang 02 September 2026: आज हल षष्ठी पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 02 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 02 सितंबर 2026, बुधवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और आज हल षष्ठी पर्व मनाया जा रहा है. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही आज भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
पञ्चमी – 06:12 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 59 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 42 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09:45 पी एम
चंद्रास्त का समय : 10:50 ए एम
नक्षत्र:
भरणी – 01:43 ए एम, सितम्बर 03 तक
आज का करण :
तैतिल – 06:12 ए एम तक
गर – 05:21 पी एम तक
आज का योग
ध्रुव – 09:12 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:18 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:43 ए एम, सितम्बर 03 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:42 पी एम से 07:04 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 09:06 पी एम से 10:38 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 01:43 ए एम, सितम्बर 03 से 06:00 ए एम, सितम्बर 03 तक रहेगा. रवि योग 01:43 ए एम, सितम्बर 03 से 06:00 ए एम, सितम्बर 03 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:46 पी एम तक रहेगा. राहुकाल12:21 पी एम से 01:56 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:35 ए एम से 09:10 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:45 ए एम से 12:21 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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