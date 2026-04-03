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Aaj Ka Panchang 03 April 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 03 April 2026: वैशाख माह आरंभ, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 03 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 03 अप्रैल 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 03 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 03 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन है. आज से वैशाख माह शुरू हो रहा है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. बता दें कि हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना वैशाख है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

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आज का पंचांग- 03 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

प्रतिपदा – 08:42 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 09 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 40 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:04

चंद्रास्त का समय : 06:27

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नक्षत्र :

चित्रा – 07:25 तक

आज का करण :

कौलव – 08:42 तक

तैतिल – 09:22 तक

आज का योग

व्याघात – 02:09 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:50 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:20 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:37 से 05:23 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 , अप्रैल 04 से 12:47 , अप्रैल 04 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:39 से 07:02

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:39 से 09:29 तक रहेगा. राहुकाल 10:51 से 12:25 तक रहेगा. यमगण्ड 03:32 से 05:06 तक रहेगा. गुलिक काल 07:43 से 09:17

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.