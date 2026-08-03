Aaj Ka Panchang 03 August 2026: सावन का पहला सोमवार आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 03 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 03 अगस्त 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है.

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Aaj Ka Panchnag

Aaj Ka Panchang 03 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 03 अगस्त 2026, सोमवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और आज सावन का पहला सोमवार है. सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है और विधि—विधान से उनका पूजन किया जाता है. साथ ही पंचक का भी सायार रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 03 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

पञ्चमी – 10:54 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 44 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 11 पी एम

चंद्रोदय का समय: 09: 54

चंद्रास्त का समय : 09:50

नक्षत्र:

उत्तर भाद्रपद – 10:00 तक

आज का करण :

कौलव – 11:08 तक

तैतिल – 10:54 तक

आज का योग

सुकर्मा – 09:13 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: सोमवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

श्रावण – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:54 . विजय मुहूर्त 02:42 से 03:35 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:19 से 05:01 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 , अगस्त 04 से 12:49 , अगस्त 04 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:11 से 07:32

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:54 से 01:48 तक रहेगा. राहुकाल 07:24 से 09:05 तक रहेगा. यमगण्ड 10:46 से 12:27 तक रहेगा. गुलिक काल 02:08 से 03:49

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.