By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 03 February 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 03 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 3 फरवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है.
Aaj Ka Panchang 03 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 3 फरवरी 2026, मंगलवार है. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज राहुकाल शाम को 3 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. राहुकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है. अगर आप कोई पूजा—पाठ या शुभ काम के लिए मुहूर्त देख रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त को बेहद ही शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 03 February 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
द्वितीया – 12:40 ए एम, फरवरी 04 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 07: 09 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 03 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07: 38 पी एम
चंद्रास्त का समय : 08:04 ए एम
नक्षत्र :
मघा – 10:10 पी एम तक
आज का करण :
तैतिल – 01:11 पी एम तक
गर – 12:40 ए एम, फरवरी 04 तक
आज का योग
शोभन – 02:39 ए एम, फरवरी 04 तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
फाल्गुन – पूर्णिमान्त
माघ – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:14 पी एम से 12:58 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से 03:09 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:16 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 04 से 01:02 ए एम, फरवरी 04 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:00 पी एम से 06:27 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 07:50 पी एम से 09:24 पी एम तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 09:20 ए एम से 10:03 ए एम, 11:17 पी एम से 12:09 ए एम, फरवरी 04 तक रहेगा. राहुकाल 03:19 पी एम से 04:41 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:52 ए एम से 11:14 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:36 पी एम से 01:58 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें