Aaj Ka Panchang 03 March 2026 Lunar Eclipse Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 03 March 2026: आज लगेगा चंद्र ग्रहण, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 03 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 3 मार्च 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है.

Dainik Panchang

Aaj Ka Panchang 03 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 3 मार्च 2026, मंगलवार है. आज फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है. लेकिन आज ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है जिसकी वजह से होलिका दहन 2 मार्च को हो गया. बता दें कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. यदि आप पूजा—पाठ से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो सूतक लगने से पहले ही खत्म कर लें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 03 March 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

पूर्णिमा – 05:07 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 45 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 23 पी एम

चंद्रोदय का समय: 06:22

चंद्रास्त का समय : चन्द्रास्त नहीं

नक्षत्र :

मघा – 07:31 तक

आज का करण :

बव – 05:07 तक

बालव – 04:54 , मार्च 04 तक

आज का योग

सुकर्मा – 10:25 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:11 से 12:57 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:17 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:06 से 05:56 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 , मार्च 04 से 12:58 , मार्च 04 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:21 से 06:45

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:05 से 09:51 तक रहेगा. राहुकाल 03:28 से 04:56 तक रहेगा. यमगण्ड 09:40 से 11:07 तक रहेगा. गुलिक काल 12:34 से 02:01

