Aaj ka Panchang 03 March 2026: आज लगेगा चंद्र ग्रहण, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 03 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 3 मार्च 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है.
Aaj Ka Panchang 03 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 3 मार्च 2026, मंगलवार है. आज फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है. लेकिन आज ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है जिसकी वजह से होलिका दहन 2 मार्च को हो गया. बता दें कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. यदि आप पूजा—पाठ से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो सूतक लगने से पहले ही खत्म कर लें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 03 March 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
पूर्णिमा – 05:07 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 45 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 06:22 पी एम
चंद्रास्त का समय : चन्द्रास्त नहीं
नक्षत्र :
मघा – 07:31 ए एम तक
आज का करण :
बव – 05:07 पी एम तक
बालव – 04:54 ए एम, मार्च 04 तक
आज का योग
सुकर्मा – 10:25 ए एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
फाल्गुन – पूर्णिमान्त
फाल्गुन – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:57 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:17 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:06 ए एम से 05:56 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, मार्च 04 से 12:58 ए एम, मार्च 04 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:21 पी एम से 06:45 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:13 ए एम, मार्च 04 से 02:49 ए एम, मार्च 04 तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 09:05 ए एम से 09:51 ए एम, 11:19 पी एम से 12:09 ए एम, मार्च 04 तक रहेगा. राहुकाल 03:28 पी एम से 04:56 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:40 ए एम से 11:07 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:34 पी एम से 02:01 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
