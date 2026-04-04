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Aaj Ka Panchang 04 April 2026 Note Down The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 04 April 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 04 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 04 अप्रैल 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 04 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 04 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन है. आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. लेकिन आज भद्रा का भी साया रहेगा और भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

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आज का पंचांग- 04 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वितीया – 10:08 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 08 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 41 पी एम

चंद्रोदय का समय: 09:01

चंद्रास्त का समय : 06:58

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नक्षत्र :

स्वाती – 09:35 तक

आज का करण :

गर – 10:08 तक

वणिज – 11:01 तक

आज का योग

हर्षण – 02:17 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:59 से 12:49 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:20 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:36 से 05:22 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 , अप्रैल 05 से 12:47 , अप्रैल 05 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:39 से 07:02

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 06:08 से 06:58 तक रहेगा. राहुकाल 09:16 से 10:50 तक रहेगा. यमगण्ड 01:58 से 03:32 तक रहेगा. गुलिक काल 06:08 से 07:42

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.