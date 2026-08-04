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Aaj Ka Panchang 04 August 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 04 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 04 अगस्त 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 4, 2026, 6:49 AM IST
Aaj Ka Panchang 04 August 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 04 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 04 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज सावन का पहला मगलवार है. इस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है जो कि माता पार्वती को समर्पित है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही भद्रा और पंचक का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 04 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

और पढ़ें: Aaj Ka Panchang 03 August 2026: सावन का पहला सोमवार आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

षष्ठी – 10:03 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 44 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 10 पी एम
चंद्रोदय का समय: 10: 27 पी एम
चंद्रास्त का समय : 10:50 ए एम

नक्षत्र:
रेवती – 09:54 पी एम तक

आज का करण :
गर – 10:32 ए एम तक
वणिज – 10:03 पी एम तक

आज का योग
धृति – 07:33 पी एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:41 पी एम से 03:35 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:20 ए एम से 05:02 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 ए एमअगस्त 05 से 12:48 ए एम, अगस्त 05 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:10 पी एम से 07:31 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 07:30 पी एम से 09:06 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 09:54 पी एम से 05:45 ए एम, अगस्त 05 तक रहेगा. अमृत सिद्धि योग 09:54 पी एम से 05:45 ए एम, अगस्त 05 तक रहेगा. रवि योग 09:54 पी एम से 05:45 ए एम, अगस्त 05 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:25 ए एम से 09:19 ए एम, 11:24 पी एम से 12:06 ए एम, अगस्त 05 तक रहेगा. राहुकाल 03:49 पी एम से 05:29 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 09:06 ए एम से 10:46 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:27 पी एम से 02:08 पी एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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