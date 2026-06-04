Aaj Ka Panchang 04 June 2026: पुरुषोत्तम मास का 19वां दिन आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 04 June 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 04 जून 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-panchang-04-june-2026-today-panchang-in-hindi-note-down-the-auspicious-and-inauspicious-times-of-the-day-know-the-time-of-rahukaal-8434755/ Copy

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 04 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 04 जून 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 19वां दिन है. हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन विष्णु जी का पूजन करने से जीवन में सुख—समृद्धि आती है. इसके अलावा गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति का भी पूजन किया जाता है और इससे कुंडली में मौजूद गुूरु दोष का प्रभाव कम होता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 04 June 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – 11:30 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 16 पी एम

चंद्रोदय का समय: 10:43

चंद्रास्त का समय : 08:17

नक्षत्र :

उत्तराषाढा – 03:41 , जून 05 तक

आज का करण :

बव – 10:27 तक

बालव – 11:30 तक

आज का योग

शुक्ल – 09:03 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

इसे भी पढ़ें: Sagittarius-Capricorn Rashifal June 2026: जून में धनु-मकर राशि वालों ​की किस्मत देगी साथ या ग्रह बढ़ाएंगे टेंशन! जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:52 से 12:47 . विजय मुहूर्त 02:38 से 03:34 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:02 से 04:43 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 से 12:40 , जून 05 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:15 से 07:35

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:01 से 10:56 तक रहेगा. राहुकाल 02:04 से 03:48 तक रहेगा. यमगण्ड 05:23 से 07:07 तक रहेगा. गुलिक काल 08:51 से 10:35

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.