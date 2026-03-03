  • Hindi
Aaj ka Panchang 04 March 2026: आज है होली का त्योहार, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 04 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 4 मार्च 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 04 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 4 मार्च 2026, बुधवार है. आज से चैत्र माह आरंभ हो रहा है और आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. आज देशभर में रंगों का पर्व होली भी मनाया जा रहा है जो कि प्रेम का त्योहार है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 04 March 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

प्रतिपदा – 04:48 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 44 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 24 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07:21 पी एम
चंद्रास्त का समय : 07:04 ए एम

नक्षत्र :
पूर्वाफाल्गुनी – 07:39 ए एम तक

आज का करण :
कौलव – 04:48 पी एम तक
तैतिल – 04:51 ए एममार्च 05 तक

आज का योग
धृति – 08:52 ए एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
चैत्र – पूर्णिमान्त
फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:17 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:05 ए एम से 05:55 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 ए एममार्च 05 से 12:58 ए एम, मार्च 05 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:21 पी एम से 06:46 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 12:54 ए एम, मार्च 05 से 02:32 ए एम, मार्च 05 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:10 पी एम से 12:57 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:34 पी एम से 02:01 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 08:11 ए एम से 09:39 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 11:06 ए एम से 12:34 पी एम तक रहेगा.  

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

