Aaj Ka Panchang 05 February 2026 Note Down The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 05 February 2026: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 05 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 5 फरवरी 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 05 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 5 फरवरी 2026, गुरुवार है. आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है ​और इस दिन द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक के जीवन में आ रहे सभी संकट मिट जाते हैं. गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी पूजा करने से जातकों के विघ्न दूर होते हैं. यदि यह पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 05 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – 12:22 , फरवरी 06 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 08 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 05 पी एम

चंद्रोदय का समय: 09: 35 पी एम

चंद्रास्त का समय : 09:06

नक्षत्र :

उत्तराफाल्गुनी – 10:57 तक

आज का करण :

बव – 12:10 तक

बालव – 12:22 , फरवरी 06 तक

आज का योग

सुकर्मा – 12:04 , फरवरी 06 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:14 से 12:58 . विजय मुहूर्त 02:26 से 03:09 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:23 से 06:15 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 , फरवरी 06 से 01:02 , फरवरी 06 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:02 से 06:28

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:47 से 11:30 तक रहेगा. राहुकाल 01:58 से 03:20 तक रहेगा. यमगण्ड 07:08 से 08:30 तक रहेगा. गुलिक काल 09:52 से 11:14

